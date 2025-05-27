Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал

Испанский полузащитник Фермин Лопес не покинет каталонскую «Барселону» летом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, такое решение относительно 22-летнего футболиста руководство приняло после разговора с лидерами команды: Ламином Ямалем, Педри, Гави и Рональдом Араухо.

Также на решение заблокировать продажу игрока повлиял тот факт, что главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик также рассчитывает на Фермина.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется миланский «Интер».