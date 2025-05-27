Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал
Испания
27 мая 2025, 08:15 | Обновлено 27 мая 2025, 09:08
1534
0

Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал

Лидеры команды во главе с Ламином выступили против продажи Фермина Лопеса

27 мая 2025, 08:15 | Обновлено 27 мая 2025, 09:08
1534
0
Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский полузащитник Фермин Лопес не покинет каталонскую «Барселону» летом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, такое решение относительно 22-летнего футболиста руководство приняло после разговора с лидерами команды: Ламином Ямалем, Педри, Гави и Рональдом Араухо.

Также на решение заблокировать продажу игрока повлиял тот факт, что главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик также рассчитывает на Фермина.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется миланский «Интер».

По теме:
Легионер подтвердил интерес со стороны Динамо. За него хотят солидную сумму
«Ему разрешат уйти, если…» Журналист назвал условие для трансфера Зинченко
Криштиану РОНАЛДУ: «Эта глава завершена. А история?»
Фермин Лопес Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Педри Гави Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги Барселона
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
Футбол | 26 мая 2025, 09:29 0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он самый большой лжец»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал победу над «Торино»

Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 26 мая 2025, 11:39 13
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»

Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Футбол | 27.05.2025, 07:36
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Анчелотти вернул звезду в состав Бразилии, который не играл с 2023 года
Футбол | 27.05.2025, 05:50
Анчелотти вернул звезду в состав Бразилии, который не играл с 2023 года
Анчелотти вернул звезду в состав Бразилии, который не играл с 2023 года
ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота
Футбол | 27.05.2025, 03:36
ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота
ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 35
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу
25.05.2025, 18:56 2
Хоккей
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
25.05.2025, 08:57 2
Футбол
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
26.05.2025, 00:40 1
Футбол
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
25.05.2025, 14:35 6
Теннис
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем