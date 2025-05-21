Италия21 мая 2025, 18:10 |
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Інтер знайшов заміну ексгравцю Шахтаря у Барселоні
На позиции Генриха Мхитаряна может появиться новый игрок
21 мая 2025, 18:10 |
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22-летний полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес попал в шорт-лист миланского «Интера» на замену Генриху Мхитаряну.
Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, «Интер» предложит за полузащитника 60 миллионов евро.
Генрих Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. 36-летний армянский легионер имеет еще один год действующего контракта, но, похоже, «нерадзурри» уже желают омолодить состав.
В этом сезоне Мхитарян сыграл 32 матча и отметился 1 мячом.
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