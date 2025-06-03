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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2025, 22:00 | Обновлено 03 июня 2025, 22:26
1557
5

Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций

Команда Пятенко свою задачу выполнила досрочно, поэтому в последнем туре не цеплялась за результат

03 июня 2025, 22:00 | Обновлено 03 июня 2025, 22:26
1557
5
Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций
facebook.com/uafwomen

Женская сборная Украины в этом году могла бы сыграть на чемпионате Европы-2025, если бы одолела в плей-офф Бельгию. Однако и без того выступления команды Владимира Пятенко за последнее время можно было бы назвать успешными. Ведь был получен пропуск в дивизион A Лиги наций УЕФА, причем – досрочно, поэтому на один важный матч перед летним отпуском у наших девушек стало меньше.

Игра против Хорватии в последнем туре имела исключительно лишенный какого-либо спортивного интереса характер. Причем – для обеих сторон. «Клетчатые» тоже досрочно решили для себя все вопросы в этом цикле, но в очень негативном для них контексте понижения в классе на следующий розыгрыш этого турнира. Среди причин этого неутешительного результата коллектива Ненада Грачана было и поражение от «сине-желтых» в первом круге (1:2).

И если уж говорить о мотивации перед игрой, то да, соперницы хотя бы имели желание взять реванш за ту неудачу в очной дуэли, тем более что играли перед собственными болельщиками, которых собралось на трибунах не так уж и много. Хотя и этому было не только спортивное объяснение – очень жарко в городе Карловац было уже в этот день, а что будет дальше во время летнего сезона – невообразимо. Трудно было игрокам обеих команд, несмотря уже и на закат солнца во время начала игры.

В итоге, наши играли без мотивации и наделали кучу ошибок как в нападении, так и в обороне. На 11 минуте Врачевич из своей половины едва ли не пешком добралась до зоны перед штрафной Украины, после чего метров с 30 пробила точно под левую штангу, а Самсон то ли не увидела момент удара, то ли не дотянулась в запоздалом прыжке. Опорной зоны в этой контратаке с нашей стороны не существовало как явления.

И подобных быстрых выпадов у Хорватии в дальнейшем было еще немало до перерыва, тогда как во втором тайме Пятенко начал делать замены, которые усилили наши позиции в атаке, но не настолько, чтобы в итоге на что-то претендовать в этой игре. Момент с попыткой Овдийчук на 67 минуте завершить прострел с правого фланга в центре штрафной заслуживал внимания, но вратарь Бачич спасла свою команду. А также было несколько ударов с лету от Козловой с отскоков в чужих владениях.

На этом в плане атаки с нашей стороны – все. А соперницы тем временем второй тайм вообще начали с очередного забитого мяча, когда Микулице дали прострелить с правого фланга, а затем эта передача еще и как-то обошла четырех наших игроков на пути к Живкович на дальнюю штангу. Жаль, что это был едва ли не единственный момент хозяек после перерыва, тогда как остальное время с их половины мы как будто и не выходили, но и моментов имели не слишком много.

В итоге сборная Хорватии финишировала в розыгрыше Лиги наций УЕФА с тремя очками на последнем месте группы 4 дивизиона B, поэтому следующий розыгрыш начнет в дивизионе C, а Украина набрала 13 зачетных баллов, заняла первое место и будет играть в дивизионе A.

Женщины. Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 4. 6-й тур.

Хорватия – Украина – 2:0

Голы: Врачевич, 11, Живкович, 52

Предупреждение: Дулчич, 88

Хорватия: Бачич – Живкович (Лойна, 75), Врачевич, Балог, Невркла – Спаич (Бакалар, 86), Оркич (Дулчич, 76), Галич (Грдиша, 90+4) – Чаневац, Руделич, Микулица.

Украина: Самсон – Шайнюк, Котик (Корсун, 72), Ольхова, Подольская – Гирин (Воронцова, 58), Панцулая (Калинина, 68), Козлова, Андрухив (Овдийчук, 46) – Кравчук, Глущенко (Петрик, 46).

Арбитр: Дебра Анекс (Швейцария).

Стадион: «Бранко Чавлович-Чавлек» (Карловац, Хорватия).

Удары (в створ): 6 (6) – 9 (1)
Угловые: 2 – 13
Оффсайды: 1 – 1.

ХОРВАТИЯ – УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Дощ. Трохи сумно у столиці🌧️
Кресають небо блискавиці⚡
💙💛Та україночки-дівиці -
Все одно перші у таблиці! 😊
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+1
C.Пеклов
З такої грою їх в лізі А будуть драти по перше число!
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+1
Антон Корзун
За такої логіки їм в лізі А робити нічого,так як там теж у команд деяких небуде мотивації але вони на класі розбиватимуть таку команду якій невистача мотивації. Взагалі сенс виходу у вищий дивізіон незрозумілий, ясно що це команда ліфтер буде і вилетить в першому ж розіграші. Так як там всі команди на голову сильніші за збірну України. Досвіду в таких іграх вони наврядче наберуться так як їх банально дуже мало, будуть влітати збірним типу Іспанії, Франції, Швеції, Німеччини чи Англії 10:0. Повинен бути сильний місцевий чемпіонат, щоб хоч якись сенс був а як в українському чемпіонаті одна Ворскла наголову сильніша за інші команди то такі результати і на міжнародному рівні, так як немає конкуренції взагалі.
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0
apepa
В ничегонезначущем матче не нужно проявлять харьковский характер. Отсюда и результат на табло.
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-1
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