БЛОХИН: «Я предложил ему выйти поговорить наедине, но он не решился»
Экс-тренер сборной Украины вспомнил ссору с журналистом
Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил ссору с журналистом после вылета сборной Украины с Евро-2024.
«На пресс-конференции был какой-то журналист, и я с ним поссорился. Он набросился на команду с руганью. Я ему говорю: «Можете ругать меня, но зачем команду трогать?» Ребята играли, боролись за результат. Я предложил журналисту выйти поговорить наедине, но он не решился», – вспомнил Блохин.
Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.
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