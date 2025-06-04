БЛОХИН: «Я предложил ему выйти поговорить наедине, но он не решился»

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил ссору с журналистом после вылета сборной Украины с Евро-2024.

«На пресс-конференции был какой-то журналист, и я с ним поссорился. Он набросился на команду с руганью. Я ему говорю: «Можете ругать меня, но зачем команду трогать?» Ребята играли, боролись за результат. Я предложил журналисту выйти поговорить наедине, но он не решился», – вспомнил Блохин.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.