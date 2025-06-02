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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 09:27 |
1202
3

«Никакого разговора не было». Блохин рассказал, как его уволили из Динамо

Бывший тренер киевского клуба рассказал о своем уходе и словах Чохонелидзе

02 июня 2025, 09:27 |
1202
3
«Никакого разговора не было». Блохин рассказал, как его уволили из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении:

– Многие в прессе критиковали, что вы, как главный тренер, покинули сборную ради «Динамо». Где правда в этой ситуации?

– Я всегда мечтал тренировать «Динамо». Но команду невозможно создать за короткое время. Первое, что нужно было сделать – это убрать из команды игроков, которые ей не подходят.

Мы взяли новых семь или восемь игроков, но в игре не было стабильности. Мы могли легко выиграть, например, у «Металлиста» и сыграть вничью с «Ильичевцем» или «Волынью». В сезоне 2012/13 команда заняла третье место, а в следующем финишировала четвертой. Ну, что поделаешь. Если ты не выиграл чемпионат, то задачу, которую перед тобой поставили, ты не выполнил. Если бы дали больше времени, результат мог быть другим.

– Сколько вам потребовалось еще времени?

– Еще год. Я так полагаю. Получилось бы или нет – это уже другой вопрос.

– У вас был тяжелый разговор с Суркисом?

– Никакого разговора не было. Меня уволили по телефону. Сказали, что я больше здесь не работаю. Это передали через Резо Чохонелидзе сразу после игры. Я пришел на пресс-конференцию и сказал журналистам: «Комментариев не будет, я иду», – признался Блохин.

Олег Блохин возглавлял киевское «Динамо» с 2012 по 2014 год, во главе которого сначала завоевал бронзовые награды чемпионата, а в следующем сезоне занял четвертое место.

16 апреля 2014 года, после матча чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (0:2), наставник был уволен с поста главного тренера «Динамо» из-за неудовлетворительных результатов.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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yurchik553
Виборов бронзові нагороди 
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0
OLDTROLL
Як гравець О.Блохін-золоте покоління 70-х, а як тренер - такий же дуболом як і Й.Сабо!
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0
Серж
Ахха. Да, да, ещё год. А потом пытался ещё в суд подать на Динамо. Но в контракте все четко было. С суперсоставом два четвёртых места и полный провал. 
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-1
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