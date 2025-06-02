«Никакого разговора не было». Блохин рассказал, как его уволили из Динамо
Бывший тренер киевского клуба рассказал о своем уходе и словах Чохонелидзе
Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении:
– Многие в прессе критиковали, что вы, как главный тренер, покинули сборную ради «Динамо». Где правда в этой ситуации?
– Я всегда мечтал тренировать «Динамо». Но команду невозможно создать за короткое время. Первое, что нужно было сделать – это убрать из команды игроков, которые ей не подходят.
Мы взяли новых семь или восемь игроков, но в игре не было стабильности. Мы могли легко выиграть, например, у «Металлиста» и сыграть вничью с «Ильичевцем» или «Волынью». В сезоне 2012/13 команда заняла третье место, а в следующем финишировала четвертой. Ну, что поделаешь. Если ты не выиграл чемпионат, то задачу, которую перед тобой поставили, ты не выполнил. Если бы дали больше времени, результат мог быть другим.
– Сколько вам потребовалось еще времени?
– Еще год. Я так полагаю. Получилось бы или нет – это уже другой вопрос.
– У вас был тяжелый разговор с Суркисом?
– Никакого разговора не было. Меня уволили по телефону. Сказали, что я больше здесь не работаю. Это передали через Резо Чохонелидзе сразу после игры. Я пришел на пресс-конференцию и сказал журналистам: «Комментариев не будет, я иду», – признался Блохин.
Олег Блохин возглавлял киевское «Динамо» с 2012 по 2014 год, во главе которого сначала завоевал бронзовые награды чемпионата, а в следующем сезоне занял четвертое место.
16 апреля 2014 года, после матча чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (0:2), наставник был уволен с поста главного тренера «Динамо» из-за неудовлетворительных результатов.
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