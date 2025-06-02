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  4. «Это ответственность». Киевское Динамо презентовало новую временную эмблему
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 07:07 |
344
0

«Это ответственность». Киевское Динамо презентовало новую временную эмблему

Чемпионы Украины присоединились к инициативе, посвященной Дню детей

02 июня 2025, 07:07 |
344
0
«Это ответственность». Киевское Динамо презентовало новую временную эмблему
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» решило на один день изменить свою эмблему – произошло это 1 июня из-за Дня защиты детей. Следует отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский принял решение отмечать этот день не летом, а 20 ноября.

Несмотря на это, «бело-синие» решили презентовать обновленный логотип, который нарисовали дети, именно в первый день лета:

«ФК «Динамо» (Киев) приобщился к важной инициативе «Клубу Добродіїв» – сообщества, которое постоянно поддерживает детей и подростков и помогает им справляться с тяжелыми вызовами настоящего.

Забота о детстве – это не о нескольких днях в календаре. Это о ежедневном участии и неравнодушии. Украинские дети уже четвертый год живут в реальности страшной войны. И именно сейчас формируется поколение, которое вскоре станет основой общества. Это поколение – будущее нашего государства!

Наше новое лого – эмоциональное, живое, искреннее. Наше присоединение к «Клубу Добродіїв» – это об обязанности и ежедневной ответственности!», – сообщили в социальных сетях киевского клуба.

ФОТО. Новая временная эмблема киевского «Динамо», посвященная Дню детей

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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