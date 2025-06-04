Украина. Премьер лига04 июня 2025, 00:38 |
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Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Известный тренер рассказал, как выгнал из команды Чечера, Зотова и Закарлюку
04 июня 2025, 00:38 |
672
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Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин рассказал, почему в свое время выгнал из команды Вячеслава Чечера, Александра Зотова и Сергея Закарлюку.
«А как иначе нужно было поступить, если люди пьяные появились в расположении команды только под утро? Если бы они пришли и извинились, я бы мог их оставить. Но они на это так и не смогли», – сказал Блохин.
Ранее легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине.
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