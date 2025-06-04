Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин рассказал, почему в свое время выгнал из команды Вячеслава Чечера, Александра Зотова и Сергея Закарлюку.

«А как иначе нужно было поступить, если люди пьяные появились в расположении команды только под утро? Если бы они пришли и извинились, я бы мог их оставить. Но они на это так и не смогли», – сказал Блохин.