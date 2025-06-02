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  4. Не Шовковский. Блохин назвал лучшего тренера Украины в сезоне 2024/25
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 11:42 |
629
0

Не Шовковский. Блохин назвал лучшего тренера Украины в сезоне 2024/25

Легендарный футболист выделил прогресс «Александрии» под руководством Руслана Ротаня

02 июня 2025, 11:42 |
629
0
Не Шовковский. Блохин назвал лучшего тренера Украины в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине, а также оценил игру «бело-синих» в нынешнем сезоне:

– Вы следите за родным для вас «Динамо»?

– Ну, я смотрел, как команда играла в Лиге Европы… И, честно говоря, разочаровался.

– Нравится ли вам «Динамо» под руководством Шовковского?

– Думаю, все нормально. Команда достигла своей цели – выиграла чемпионат. Поздравляю Сашу и всю команду с этим юбилейным титулом.

– Кого вы считаете лучшим тренером Украины по результатам сезона 2024/25?

– Руслана Ротаня. С ним во главе ФК «Александрия» в этом сезоне добилась существенного прогресса. От «Динамо» они отстали всего на три очка, при том что сравнивать их возможности с возможностями киевского клуба не стоит – это совсем разные вещи, – уверен Блохин.

В сезоне 2024/25 подопечные Александра Шовковского набрали 70 баллов и завоевали золотые награды элитного дивизиона Украины. «Александрия», которую возглавлял Руслан Петрович, впервые в своей истории завоевала вторую позицию в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Александр Шовковский Руслан Ротань Олег Блохин
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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