Не Шовковский. Блохин назвал лучшего тренера Украины в сезоне 2024/25

Легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине, а также оценил игру «бело-синих» в нынешнем сезоне:

– Вы следите за родным для вас «Динамо»?

– Ну, я смотрел, как команда играла в Лиге Европы… И, честно говоря, разочаровался.

– Нравится ли вам «Динамо» под руководством Шовковского?

– Думаю, все нормально. Команда достигла своей цели – выиграла чемпионат. Поздравляю Сашу и всю команду с этим юбилейным титулом.

– Кого вы считаете лучшим тренером Украины по результатам сезона 2024/25?

– Руслана Ротаня. С ним во главе ФК «Александрия» в этом сезоне добилась существенного прогресса. От «Динамо» они отстали всего на три очка, при том что сравнивать их возможности с возможностями киевского клуба не стоит – это совсем разные вещи, – уверен Блохин.

В сезоне 2024/25 подопечные Александра Шовковского набрали 70 баллов и завоевали золотые награды элитного дивизиона Украины. «Александрия», которую возглавлял Руслан Петрович, впервые в своей истории завоевала вторую позицию в турнирной таблице.