Не Шовковский. Блохин назвал лучшего тренера Украины в сезоне 2024/25
Легендарный футболист выделил прогресс «Александрии» под руководством Руслана Ротаня
Легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине, а также оценил игру «бело-синих» в нынешнем сезоне:
– Вы следите за родным для вас «Динамо»?
– Ну, я смотрел, как команда играла в Лиге Европы… И, честно говоря, разочаровался.
– Нравится ли вам «Динамо» под руководством Шовковского?
– Думаю, все нормально. Команда достигла своей цели – выиграла чемпионат. Поздравляю Сашу и всю команду с этим юбилейным титулом.
– Кого вы считаете лучшим тренером Украины по результатам сезона 2024/25?
– Руслана Ротаня. С ним во главе ФК «Александрия» в этом сезоне добилась существенного прогресса. От «Динамо» они отстали всего на три очка, при том что сравнивать их возможности с возможностями киевского клуба не стоит – это совсем разные вещи, – уверен Блохин.
В сезоне 2024/25 подопечные Александра Шовковского набрали 70 баллов и завоевали золотые награды элитного дивизиона Украины. «Александрия», которую возглавлял Руслан Петрович, впервые в своей истории завоевала вторую позицию в турнирной таблице.
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