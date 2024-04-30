Источник: Представители клубов УПЛ провели совещание. Отменили Суперкубок

Представители клубов чемпионата Украины по футболу сегодня, 30 апреля, провели совещание.

По информации источника, был отменен Суперкубок Украины 2024. Представители клубов УПЛ считают, что выставочная игра с потенциально высоким по военным меркам скоплением болельщиков сейчас не ко времени. Клубы получат персональные опросные анкеты, чтобы утвердить это решение на официальном уровне.

Также по просьбе главного тренера олимпийской сборной Руслана Ротаня и ряда клубов, формирующих национальные сборные, старт сезона был сдвинут на неделю. Базовая дата 1 тура – 10 августа.

Ранее исполком УАФ утвердил состав Палаты по разрешению споров.