Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:19
1576
4

Источник: Представители клубов УПЛ провели совещание. Отменили Суперкубок

Также сообщается, что старт сезона был сдвинут на неделю

30 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 30 апреля 2024, 21:19
1576
4
Источник: Представители клубов УПЛ провели совещание. Отменили Суперкубок
УПЛ

Представители клубов чемпионата Украины по футболу сегодня, 30 апреля, провели совещание.

По информации источника, был отменен Суперкубок Украины 2024. Представители клубов УПЛ считают, что выставочная игра с потенциально высоким по военным меркам скоплением болельщиков сейчас не ко времени. Клубы получат персональные опросные анкеты, чтобы утвердить это решение на официальном уровне.

Также по просьбе главного тренера олимпийской сборной Руслана Ротаня и ряда клубов, формирующих национальные сборные, старт сезона был сдвинут на неделю. Базовая дата 1 тура – 10 августа.

Ранее исполком УАФ утвердил состав Палаты по разрешению споров.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Суперкубок Украины по футболу ТаТоТаке даты и время матчей
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Андрій Милявський
А чому не провести виставковий матч суперкубку закордоном із збором коштів на благочинність?
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+4
ViAn
Все заради Олімпіади - правильно. Але клубам у Єврокубках буде важче без практики і основних гравців.
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0
u6464u
яка різниця між іграми чемпіонату і суперкубком , якаяь відмазка ліва , придумайте щось правдоподібніше .
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-1
Sheva19
Да потому что ментив не будет в Суперкубку поэтому и отменили а повторять Финал кубка Украины не имеет смысла 
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-6
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