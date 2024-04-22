Суперкубок Украины возвращается. Стало известно, когда состоится поединок
Матч запланирован на 27 июля
Суперкубок Украины будет разыгран впервые за последние два года. В 2022 и 2023 годах турнир не проводился.
По информации Динамомания, в решающем поединке встретятся чемпион УПЛ и победитель Кубка Украины, если оба трофея добудет один клуб, то в Суперкубке он сыграет против серебряного призера украинского первенства.
Отмечается, что матч за Суперкубок Украины должен пройти 27 июля 2024 года.
Действующим чемпионом турнира является донецкий «Шахтер». «Горняки» разделяют первое место вместе с киевским «Динамо» по количеству выигранных Суперкубков – у обеих команд по 9 триумфов.
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