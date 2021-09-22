Шахтер Донецк
3 : 0
Динамо Киев
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Суперкубковый разгром. Шахтер уверенно обыграл Динамо в матче за трофей

«Горняки» забили три гола в ворота киевлян

  • 22.09.2021 22:55
  • 9410 просмотров
  • 246 комментариев
Суперкубковый разгром. Шахтер уверенно обыграл Динамо в матче за трофей
© ФК Динамо Киев

Как правило, матчи за Суперкубок Украины проходятся у нас в стране летом перед началом нового чемпионата. И такой поединок, чаще всего, открывает очередной сезон. Но в нынешнем году было решено перенести игру ближе к концу сентября, когда уже состоялись 8 туров Премьер-Лиги. 

Если принимать во внимание результаты последних матчей непримиримых соперников, то перед началом этой встречи небольшое преимущество можно было бы отдать киевлянам. Тем не менее, все прекрасно понимали, что в каком бы состоянии не находились команды, их противостояния чаще всего оказываются абсолютно непредсказуемыми. Забегая вперед, отмечу, что так случилось и на этот раз. 

В стартовых составах особых неожиданностей не было. Разве что появление Супряги в линии атаки «Динамо» вряд ли предсказывалось многими специалистами. Что касается  «Шахтера», то здесь в основу возвратился Степаненко, который при Де Дзерби чаще уступал свою позицию Маркосу Антонио. Да и Марлос как-то засиделся в запасе и вот он снова получил шанс проявить себя во всей красе.   

Уже на 3-й минуте Исмаили опасно сыграл высокоподнятой ногой и шипом от бутсы зацепил голову своего партнера Матвиенко. Тому врачи горняков достаточно долго  останавливали кровь и к счастью для горняков их центральный защитник вернулся на поле. Этот эпизод, похоже, еще больше завел и без того мотивированные команды и они понеслись на ворота друг друга с еще большей энергией.

Первый опасный момент возник у ворот столичных футболистов. На 9-й минуте Бойко не совсем уверенно принял мяч и этим едва не воспользовался Алан Патрик, но ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перехватить мяч. Через две минуты голевой момент создало «Динамо». Супряга получил передачу слева в штрафной площади соперников, обыграл защитника и пробил в ближний угол. Мяч ударился в штангу и полетел вдоль ворот, однако Цыганкову добить его в сетку не удалось. А на 14-й минуте Кендзера справа промчался к линии ворот и отпасовал немного назад под удар Буяльскому, который с ходу пробил под перекладину. Здесь впервые в матче «Шахтер» выручил Пятов. 

Примерно до середины тайма динамовцы атаковали явно острее, после чего горняки сумели взять мяч под свой контроль и на какое-то время сбили атакующий порыв киевлян. Более того, они увеличили натиск на ворота Бойко и на 30-й минуте открыли счет. Голевую атаку на правом фланге начал Марлон, отправив вперед Додо. Тот мяч остановил у лицевой линии и левой ногой выполнил передачу в район вратарской площадки, где первым головой сыграл Марлос. Получилась короткая передача на Траоре, а уже буркиниец опять-таки головой пробил точно в цель. Мяч ударился в штангу и влетел в сетку. 

Далее до перерыва на поле было много борьбы, столкновений и желтых карточек. А вот  опасных моментов зрители практически не увидели. Можно вспомнить разве что удар с перспективного штрафного Марлоса на 45-й минуте, но мяч пролетел над перекладиной.   

Второй тайм начался с мощного удара Степаненко на 47-й минуте из-за пределов штрафной площади. Мяч коснулся Забарного, немного изменил направление и попал в штангу. Кстати, именно в ту, в которую в первой половине матча пробил Супряга. 

Но, как оказалось, второй гол в ворота «Динамо» был отложен всего лишь на некоторое время. Уже на 54-й минуте горняки провели быструю контратаку, Исмаили слева сделал прострел в центр вратарской мимо Бойко на Траоре и форвард «Шахтера» оформил дубль,  с близкого расстояния поразив пустые ворота.

Киевляне могли отыграть один мяч на 58-й минуте, когда Де Пена с близкого расстояния сильно бил под перекладину. Но «Шахтер» выручил их вратарь и капитан команды Пятов. Как он сумел среагировать на этот удар, знает только он сам. А вскоре, на 61-й минуте горняки довели счет до крупного. Майкон вблизи своей штрафной площади чисто отобрал мяч у Сидорчука и четверо игроков донецкого клуба на большой скорости понеслись к воротам динамовцев. Перед ними были два защитника и Бойко. Мячом владел Алан Патрик и все ожидали кому из партнеров он сделает голевую передачу. Однако хавбек горняков решил поступить по-другому. Не добежав до линии штрафной площади, он пробил в правый верхний угол ворот. Голкипер киевлян этого явно не ожидал и пришлось ему в третий раз доставать мяч из сетки собственных ворот. 

Игра была практически сделана. Тем не менее, Мирча Луческу в течение короткого отрезка времени провел сразу четыре замены, надеясь что-то изменить на поле. И на 74-й минуте с передачи только что вышедшего Караваева мог забивать Цыганков. Но удар правой ногой с близкого расстояния у того не получился - мяч полетел выше перекладины. Был еще момент у Буяльского на 85-й минуте, однако его опасный удар вовремя заблокировал Кривцов. А на 89-й минуте после ошибки обороны горняков Гармаш пробил со средней дистанции  мимо левой штанги. 

В итоге «Шахтер» после четырехлетнего перерыва выиграл Суперкубок Украины и вернул себе почетный трофей. Это первый большой успех донецкого клуба под руководством Де Дзерби. А вообще «Шахтер» и «Динамо» сравнялись по количеству побед в этом турнире. Теперь их стало по 9.  

Суперкубок Украины.

«Шахтер» – «Динамо» – 3:0

Траоре (30, 54), А.Патрик (61)

А.Патрик (39), Марлон (59), Кривцов (77), Педриньо (88) – Буяльский (42), Де Пена (43), Шапаренко (63), Сирота (71), Цыганков (79), Забарный (90+1)

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67), Степаненко (М.Антонио, 78), Майкон, Марлос (Соломон, 67), А.Патрик, Траоре (Сикан, 78), Педриньо (Конопля, 88).

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев, 67), Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70), Цыганков, Супряга (Гармаш, 66).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    DK02
    online
    DK02, 22.09.2021 23:51
    0
    Liverpool, 22.09.2021 23:42
    У Динамо провал долготой в 20ть лет, после ухода МЭТРА Лобановского, они так и не вышли на свой уровень.. Но беда не в том, что не вышли, беда в том, что они футбольный шлак в виде так сказать футболистов рисуют народу, как незаменимых звёзд, вот это проблемма для сборной...
    Нарісуй склад України без футболістів Динамо.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 22.09.2021 23:51
    0
    Face Control, 22.09.2021 23:47
    Меня? Ты глянь что с тобой здесь делают, ты ради этого создала новый акк.
    Тебя тебя, причём на каждой ветке
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 22.09.2021 23:50
    0
    rus, 22.09.2021 23:46
    Угомонись! Реально задр.....
    Что ты мелешь вообще ?
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    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:50
    +1
    TheBesedin, 22.09.2021 23:45
    Кто знает, может через пару недель, болельщики Шахтёра будут петь совсем другую песню… Не весёлую. Скорее грустную… Хотя, стоит подождать, кто знаеь, кто знает
    Ждёшь матч с Баварией?
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    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:48
    +1
    DK02, 22.09.2021 23:47
    В другіх чемпіонатах не грають Олександрії з минаями. Там чемпіонати рівні.
    В каждом чемпе есть несколько топ команд, их не бывает всех)
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    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:47
    +1
    Funny___Cat, 22.09.2021 23:46
    Почему даже на победной ветке шахтёра , тебя все унижают ?
    Меня? Ты глянь что с тобой здесь делают, ты ради этого создала новый акк.
    Ссылка
    DK02
    online
    DK02, 22.09.2021 23:47 (изменен)
    -2
    Face Control, 22.09.2021 23:46
    Да, иди глянь другие чемпы, как и где топы чаще всего теряют очки, особенно с автобусными командами, а в ЧУ против Шахтёра ВСЕ команды играют от обороны.
    В другіх чемпіонатах не грають Олександрії з минаями. Там чемпіонати рівні.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:47
    -1
    Liverpool, 22.09.2021 23:42
    У Динамо провал долготой в 20ть лет, после ухода МЭТРА Лобановского, они так и не вышли на свой уровень.. Но беда не в том, что не вышли, беда в том, что они футбольный шлак в виде так сказать футболистов рисуют народу, как незаменимых звёзд, вот это проблемма для сборной...
    +
    Ссылка
    rus
    rus, 22.09.2021 23:46
    +1
    Funny___Cat, 22.09.2021 23:43
    Так что болельщики Динамо писали до игры с балаболка ты безработная ?
    Угомонись! Реально задр.....
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 22.09.2021 23:46
    -3
    Face Control, 22.09.2021 23:41
    Да, ты права, это начало вашего конца.
    Почему даже на победной ветке шахтёра , тебя все унижают ?
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 22.09.2021 23:46
    0
    Liverpool, 22.09.2021 23:45
    Уважаю такую веру в реально брёвна... Даже Луч с ними ничего не может сделать...
    вот уголь-это сила
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:46
    +1
    DK02, 22.09.2021 23:44
    Шахтар-Олександрія, шахтар-минай. То також буває???? Ти поганий вболівальник, якщо не знаєш що шахта за весь чемп стільки очок губить, а не на початку.
    Да, иди глянь другие чемпы, как и где топы чаще всего теряют очки, особенно с автобусными командами, а в ЧУ против Шахтёра ВСЕ команды играют от обороны.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 22.09.2021 23:45
    0
    Liverpool, 22.09.2021 23:42
    У Динамо провал долготой в 20ть лет, после ухода МЭТРА Лобановского, они так и не вышли на свой уровень.. Но беда не в том, что не вышли, беда в том, что они футбольный шлак в виде так сказать футболистов рисуют народу, как незаменимых звёзд, вот это проблемма для сборной...
    100%
    Ссылка
    rus
    rus, 22.09.2021 23:45
    0
    Liverpool, 22.09.2021 23:42
    У Динамо провал долготой в 20ть лет, после ухода МЭТРА Лобановского, они так и не вышли на свой уровень.. Но беда не в том, что не вышли, беда в том, что они футбольный шлак в виде так сказать футболистов рисуют народу, как незаменимых звёзд, вот это проблемма для сборной...
    Ссылка
    TheBesedin
    online
    TheBesedin, 22.09.2021 23:45
    -4
    Кто знает, может через пару недель, болельщики Шахтёра будут петь совсем другую песню… Не весёлую. Скорее грустную… Хотя, стоит подождать, кто знаеь, кто знает
    Ссылка
    Liverpool
    Liverpool, 22.09.2021 23:45
    0
    Cheng, 22.09.2021 23:42
    ДК получил отрезвляющую оплеуху - благо,что в таком матче (хотя в этом году он и не стал,как должно быть,выставочным),где не потеряны нужные очки или потерян важный трофей. Вышли очень уверенными (а скорее,самоуверенными), появилось высокомерие и пижонство - впервые Шахта играла не с позиции силы. Если бы залетела те два,что тупо проЕ... - то,вероятно,счёт был бы зеркальным. Но Шахта дотерпела,засунула трудовой гол - и ДК сдулось... Очередное разочарование от Цыганкова, ужасная игра ногами от Бойко,что делал Депена,ничего нового и интересного от поляка слева,медленный(ужас!) Сидарчук,за Гармаша промолчим - и в результате почти изнасилование. Особенно расстроило,что начали вести себя как быки... (Если шо - болельщик Динамо с 1974 года). Сегодня опять было стыдно.
    Уважаю такую веру в реально брёвна... Даже Луч с ними ничего не может сделать...
    Ссылка
    DK02
    online
    DK02, 22.09.2021 23:44
    -2
    Face Control, 22.09.2021 23:40
    Такие игры бывают у всех топ команд, МЮ, ПСЖ тебе привет передают в недавних матчах.
    Шахтар-Олександрія, шахтар-минай. То також буває???? Ти поганий вболівальник, якщо не знаєш що шахта за весь чемп стільки очок губить, а не на початку.
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 22.09.2021 23:43
    -1
    Face Control, 22.09.2021 23:42
    Педро сегодня был просто невероятен.
    тебя уже и Педро поимел-без комметариев
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 22.09.2021 23:43
    -5
    Face Control, 22.09.2021 23:39
    Ты акк зачем новый создала? Ты к Баварии готова?
    Так что болельщики Динамо писали до игры с балаболка ты безработная ?
    Ссылка
    Cheng
    Cheng, 22.09.2021 23:42
    +1
    ДК получил отрезвляющую оплеуху - благо,что в таком матче (хотя в этом году он и не стал,как должно быть,выставочным),где не потеряны нужные очки или потерян важный трофей. Вышли очень уверенными (а скорее,самоуверенными), появилось высокомерие и пижонство - впервые Шахта играла не с позиции силы. Если бы залетела те два,что тупо проЕ... - то,вероятно,счёт был бы зеркальным. Но Шахта дотерпела,засунула трудовой гол - и ДК сдулось... Очередное разочарование от Цыганкова, ужасная игра ногами от Бойко,что делал Депена,ничего нового и интересного от поляка слева,медленный(ужас!) Сидарчук,за Гармаша промолчим - и в результате почти изнасилование. Особенно расстроило,что начали вести себя как быки... (Если шо - болельщик Динамо с 1974 года). Сегодня опять было стыдно.
    Ссылка
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