Шахтер Донецк
3 : 0
Динамо Киев
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Мы – чемпионы и выиграли Кубок. Эту игру можно было не проводить»

Коуч киевлян дал пресс-конференцию после крупного поражения от «Шахтера»

  • 23.09.2021 00:35
  • 1420 просмотров
  • 29 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Мы – чемпионы и выиграли Кубок. Эту игру можно было не проводить»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины, в котором «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0).

Главный тренер киевлян Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции отметил:

– Игра, которую можно было и не проводить, поскольку мы – и чемпионы Украины, и обладатели Кубка Украины.

Знал, что футболисты нашей команды не поднимутся на такой уровень мотивации, на котором находился наш соперник перед этим матчем. Такие игры часто идут до первого гола. К сожалению, мы свои моменты не реализовали, а соперник – реализовал. Нам надо было смелее идти в атаку, но этого не было. Техничные и быстрые игроки «Шахтера» этим воспользовались и забили еще два мяча. Заслуженная победа нашего соперника, поздравляю его с ней.

Только что у меня был разговор с командой о командном духе, о том, что случилось сегодня на футбольном поле. Можно проиграть матч, но нельзя так проигрывать единоборства – мы к ним относились поверхностно, расслабленно. И соперник выиграл большую часть этих единоборств. Проанализируем этот матч очень тщательно. Ведь через 11 дней нас ждет еще одна игра с «Шахтером» – уже в чемпионате.

Не понравилась атмосфера агрессивности, которая присутствовала в игре. Не понравились выходы на поле представителей тренерского штаба «Шахтера». Не понравилась агрессивность со стороны скамейки нашего соперника – оттуда постоянно выбегали и что-то кричали в нашу сторону. Это, видимо, продолжение вчерашних слов о том, что мы оказываем давление на судей. Но я такого не вижу – мы постоянно получаем фолы и желтые карточки.

Мне кажется, это – отсутствие уважения к нашей команде, тренерам, игрокам. Раньше я ничего подобного не говорил, но когда нас атакуют, мы должны отвечать. Сегодня не было фейр-плей со стороны скамейки соперника. Считаю, мы не можем создавать такую агрессию в матче лучших команд страны. Это не красит чемпионат.

Поздравляю «Шахтер» с победой, он заслуженно сегодня выиграл. Хорошая команда, с хорошими игроками, и ей, думаю, не нужно создавать такую атмосферу. Надеюсь, этого в дальнейшем не повторится.

– После 20-й минуты «Динамо» отдало инициативу сопернику. В чем причина?

– В таких играх мелочей не бывает: одна ошибка, и всё сразу дестабилизировалось. Наверное, сказывается отсутствие опыта наших центральных защитников. После первого гола ситуация поменялась. Игроки «Шахтера» поймали кураж, уверенность. А наши футболисты, наоборот, потухли. И стали играть длинными передачами, в то время, как я просил контролировать мяч. Это испортило игру.

– Теперь у вас за время работы с «Динамо» есть два поражения от «Шахтера» по 0:3. Болезненно ли это для вас?

– Мы почти год не проигрывали на внутренней арене. Если не ошибаюсь, в последний раз мы проиграли где-то в октябре. Тяжело держать должный уровень мотивации так долго. Видимо, эта расслабленность пришлась на сегодняшний матч. Мы должны серьезно его проанализировать и готовиться к следующим поединкам.

– Как оцените игру Супряги?

– Отсутствие и Беседина, и Попова сказывается. Именно в таких матчах. Когда и физически надо было где-то «продавить» соперника, и скорость требовалась иная. Сейчас каждое мое объяснение будет как оправдание. Не хочу оправдываться: «Шахтер» сегодня был лучше.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 23.09.2021 01:25
    0
    Серж р, 23.09.2021 01:23
    Тонко троллит ржавых лохов А ржавые которые так полыхают, должны ответить только на один вопрос - почему они хаят человека, которому сооружают памятники?
    А тебя не смущает что он тренирует другую команду
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 01:23
    0
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 01:19
    Смени акк Глор. Ты жалок. Сам с собой бывает ведешь речь с разных аккаунтов и при этом орешь припадочный Ингулец Ингулец
    У тебя мания величия. Лечись, ты жалок.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 23.09.2021 01:23
    -1
    Тонко троллит ржавых лохов А ржавые которые так полыхают, должны ответить только на один вопрос - почему они хаят человека, которому сооружают памятники?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 01:19
    0
    rus, 23.09.2021 01:13
    Поделись опытом.
    Смени акк Глор. Ты жалок. Сам с собой бывает ведешь речь с разных аккаунтов и при этом орешь припадочный Ингулец Ингулец
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 01:15
    0
    vishu, 23.09.2021 01:05
    може і так, але я про це ще позавчора тут писав. матч, який особливо нікому не був потрібен, тим більше через кілька днів знову матч, а там і ЛЧ. дуже мало часу на відновлення. а треба воно? ні Шахті, ні Динамо точно не потрібно.
    Это как?
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 01:14 (изменен)
    -1
    позорная команда наконец-то нашла своего позорного тренера, у вас теперь идилия дырявые
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 01:13
    -1
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 01:11
    Тебе бы не знать что во рту держать
    Поделись опытом.
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 01:13
    +1
    BekXan, 23.09.2021 00:48
    Такие заявы как минимум не красят человека который сколько времени в футболе.И в таком возрасте нада принимать поражения и главное отвечать за их провал особенно когда это твой лично провал !
    румун никогда достойно себя вести не мог, о чём ты.
    Ссылка
    rus
    rus, 23.09.2021 01:12
    -1
    vishu, 23.09.2021 01:03
    я просто кажу, що якщо одна і та ж команда виграє чемпіонат та кубок, то суперкубку не має бути. він просто не потрібен і все. тим більше в розпал сезону
    Почему
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 23.09.2021 01:11
    0
    Liverpool, 23.09.2021 00:48
    Элементарно я не знаю длинну члена каждого игрока ливера, но элементарно знаю что у тебя он намного меньше...
    Тебе бы не знать что во рту держать
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 23.09.2021 01:11 (изменен)
    -1
    мы чемпионы, поэтому мы проиграли этот матч. старческий маразм до румуна добрался.
    Ссылка
    vishu
    vishu, 23.09.2021 01:05
    -1
    Lion, 23.09.2021 00:59
    Ну если бы вчера динамо победили он бы этого не говорил....
    Дед так и проигрывать не научился...
    може і так, але я про це ще позавчора тут писав. матч, який особливо нікому не був потрібен, тим більше через кілька днів знову матч, а там і ЛЧ. дуже мало часу на відновлення. а треба воно? ні Шахті, ні Динамо точно не потрібно.
    Ссылка
    vishu
    vishu, 23.09.2021 01:03
    0
    я просто кажу, що якщо одна і та ж команда виграє чемпіонат та кубок, то суперкубку не має бути. він просто не потрібен і все. тим більше в розпал сезону
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 23.09.2021 01:01
    -2
    Кротярня с эмблемой в виде женского органа в эйфории, ничего, ЛЧ это поправит. А трофеев у Киева все равно больше !!!
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 23.09.2021 01:00
    -1
    vishu, 23.09.2021 00:55
    цікаво, а що Мірча не так сказав? виграли чемп та кубок, який сенс проводити суперкубок, якщо переможець двох турнірів одна і та ж команда? просто виставково-тренувальний матч, не більше.
    По твоей логике давайте тогда анулируем все результаты всех суперкубков что были?Также ,а фиг с ним чего в Еропе такая фишка и там пусть отменяют.?
    Ссылка
    Lion
    Lion, 23.09.2021 00:59
    +2
    vishu, 23.09.2021 00:55
    цікаво, а що Мірча не так сказав? виграли чемп та кубок, який сенс проводити суперкубок, якщо переможець двох турнірів одна і та ж команда? просто виставково-тренувальний матч, не більше.
    Ну если бы вчера динамо победили он бы этого не говорил....
    Дед так и проигрывать не научился...
    Ссылка
    vishu
    vishu, 23.09.2021 00:55
    -6
    цікаво, а що Мірча не так сказав? виграли чемп та кубок, який сенс проводити суперкубок, якщо переможець двох турнірів одна і та ж команда? просто виставково-тренувальний матч, не більше.
    Ссылка
    R1d3r
    online
    R1d3r, 23.09.2021 00:53
    +1
    А вот и отмазки пошли!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.09.2021 00:52
    -2
    BekXan, 23.09.2021 00:48
    Такие заявы как минимум не красят человека который сколько времени в футболе.И в таком возрасте нада принимать поражения и главное отвечать за их провал особенно когда это твой лично провал !
    +
    Ссылка
    Liverpool
    Liverpool, 23.09.2021 00:51
    -2
    BekXan, 23.09.2021 00:48
    Такие заявы как минимум не красят человека который сколько времени в футболе.И в таком возрасте нада принимать поражения и главное отвечать за их провал особенно когда это твой лично провал !
    Это точно
    Ссылка
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