ЛУЧЕСКУ: «Мы – чемпионы и выиграли Кубок. Эту игру можно было не проводить»

22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины, в котором «Шахтер» разгромил «Динамо» (3:0).

Главный тренер киевлян Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции отметил:

– Игра, которую можно было и не проводить, поскольку мы – и чемпионы Украины, и обладатели Кубка Украины.

Знал, что футболисты нашей команды не поднимутся на такой уровень мотивации, на котором находился наш соперник перед этим матчем. Такие игры часто идут до первого гола. К сожалению, мы свои моменты не реализовали, а соперник – реализовал. Нам надо было смелее идти в атаку, но этого не было. Техничные и быстрые игроки «Шахтера» этим воспользовались и забили еще два мяча. Заслуженная победа нашего соперника, поздравляю его с ней.

Только что у меня был разговор с командой о командном духе, о том, что случилось сегодня на футбольном поле. Можно проиграть матч, но нельзя так проигрывать единоборства – мы к ним относились поверхностно, расслабленно. И соперник выиграл большую часть этих единоборств. Проанализируем этот матч очень тщательно. Ведь через 11 дней нас ждет еще одна игра с «Шахтером» – уже в чемпионате.

Не понравилась атмосфера агрессивности, которая присутствовала в игре. Не понравились выходы на поле представителей тренерского штаба «Шахтера». Не понравилась агрессивность со стороны скамейки нашего соперника – оттуда постоянно выбегали и что-то кричали в нашу сторону. Это, видимо, продолжение вчерашних слов о том, что мы оказываем давление на судей. Но я такого не вижу – мы постоянно получаем фолы и желтые карточки.

Мне кажется, это – отсутствие уважения к нашей команде, тренерам, игрокам. Раньше я ничего подобного не говорил, но когда нас атакуют, мы должны отвечать. Сегодня не было фейр-плей со стороны скамейки соперника. Считаю, мы не можем создавать такую агрессию в матче лучших команд страны. Это не красит чемпионат.

Поздравляю «Шахтер» с победой, он заслуженно сегодня выиграл. Хорошая команда, с хорошими игроками, и ей, думаю, не нужно создавать такую атмосферу. Надеюсь, этого в дальнейшем не повторится.

– После 20-й минуты «Динамо» отдало инициативу сопернику. В чем причина?

– В таких играх мелочей не бывает: одна ошибка, и всё сразу дестабилизировалось. Наверное, сказывается отсутствие опыта наших центральных защитников. После первого гола ситуация поменялась. Игроки «Шахтера» поймали кураж, уверенность. А наши футболисты, наоборот, потухли. И стали играть длинными передачами, в то время, как я просил контролировать мяч. Это испортило игру.

– Теперь у вас за время работы с «Динамо» есть два поражения от «Шахтера» по 0:3. Болезненно ли это для вас?

– Мы почти год не проигрывали на внутренней арене. Если не ошибаюсь, в последний раз мы проиграли где-то в октябре. Тяжело держать должный уровень мотивации так долго. Видимо, эта расслабленность пришлась на сегодняшний матч. Мы должны серьезно его проанализировать и готовиться к следующим поединкам.

– Как оцените игру Супряги?

– Отсутствие и Беседина, и Попова сказывается. Именно в таких матчах. Когда и физически надо было где-то «продавить» соперника, и скорость требовалась иная. Сейчас каждое мое объяснение будет как оправдание. Не хочу оправдываться: «Шахтер» сегодня был лучше.