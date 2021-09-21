В среду, 22-го сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:00.

Противостоянием за Суперкубок традиционно открывается новый сезон в Украине, но в этом году оно было перенесено на осень. На данный момент киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата, а подопечные Роберто Де Дзерби занимают второе место с трехочковым отставанием от своего главного конкурента. Успели украинские гранды стартовать и в групповом турнире Лиги чемпионов. «Бело-синие» дома сыграли в нулевую ничью с «Бенфикой», а «горняки» на выезде уступили «Шерифу» - 0:2. Предыдущий Суперкубок Украины выиграло «Динамо», которое в матче за трофей обыграло «Шахтер» со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Динамо».