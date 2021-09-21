Шахтер Донецк
0 : 0
Динамо Киев
22.09.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок Украины

  • 21.09.2021 16:42
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Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча
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В среду, 22-го сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:00.

Противостоянием за Суперкубок традиционно открывается новый сезон в Украине, но в этом году оно было перенесено на осень. На данный момент киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата, а подопечные Роберто Де Дзерби занимают второе место с трехочковым отставанием от своего главного конкурента. Успели украинские гранды стартовать и в групповом турнире Лиги чемпионов. «Бело-синие» дома сыграли в нулевую ничью с «Бенфикой», а «горняки» на выезде уступили «Шерифу» - 0:2. Предыдущий Суперкубок Украины выиграло «Динамо», которое в матче за трофей обыграло «Шахтер» со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча за Суперкубок Украины между командами Шахтер и Динамо, который пройдет 22 сентября в Киеве.
    • 6.56% (4)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 16.39% (10)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 3.28% (2)
      3. Победа Шахтера по пенальти
    • 11.48% (7)
      4. Победа Динамо по пенальти
    • 54.1% (33)
      5. Минимальная победа Динамо
    • 8.2% (5)
      6. Крупная победа Динамо
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