Шериф
2 : 0
Шахтер Донецк
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вернидуб огорчил своих. Шахтер в Тирасполе проиграл Шерифу

Донецкий клуб неудачно стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 21:36
  • 14662 просмотра
  • 317 комментариев
Вернидуб огорчил своих. Шахтер в Тирасполе проиграл Шерифу
© ФК Шахтер Донецк

Соперник у «Шахтера» для старта в групповом турнире чемпионской Лиги был лучше и не придумаешь. Ну, право, при всем уважении к «Шерифу» и его «нашему» тренеру, это же не «Интер» или «Реал». И даже не «Бенфика», вчерашний оппонент «Динамо». Если и есть возможность у «горняков» брать очки в своей группе, так это, в первую очередь, у чемпиона Молдовы. Потому что класс «Шахтера» просто выше.

Хотя, конечно же, недооценивать и не уважать тираспольцев – себе же дороже. Команда притертая, мастеровитая, зубастая. А самый большой «зуб» - у ее тренера. Наверное, для Юрия Вернидуба по «старой памяти» эта встреча с «Шахтером» была на порядок принципиальнее, нежели для самого «Шерифа». Можно не сомневаться, что Юрий Николаевич до невозможности «накрутил» своих подопечных на игру с дончанами.

Безусловно, должен был мотивировать своих подопечных и Де Дзерби. Возможно, он не полностью посвящен в «тонкости» отношений его нынешней команды и тренера команды-соперника, но сугубо с практической стороны итальянец должен был понимать, что если и брать очки, то прежде всего в матчах против «Шерифа».

Нельзя сказать, что наставник «горняков» удивил стартовым составом. Но и не скажешь, что в нем, то есть в составе, не оказалось сюрпризов. Защита и вратарская позиция – все прогнозировано. И слава Богу, что в паре с Марлоном вышел Матвиенко, а не Витао. А вот в полузащите достаточно неожиданно появились Антонио на «позиции» Степаненко, и Фернандо. Хотя с последним все более-менее понятно: после матча с «Монако» он сейчас в фаворе, забил в последнем туре УПЛ отличный гол. Да и Соломон по религиозным причинам не мог играть. Отмечу и появление со стартовых минут Педриньо, а не, скажем, Патрика. Ну, стало быть, бывший вингер «Бенфики» не имеет проблем со здоровьем.

Матч начался довольно живо, без разведки. Гости с первых минут захватили и мяч, и инициативу. Но моментов это «горнякам» не принесло. Хозяева очень умело защищались. Да и «Шахтер» не собирался форсировать события.

Похоже, такая игра «укачала» гостей. Они «накручивали» процент владения мячом, не особо обращая внимания на соперника. А зря. В одной из атак «горняки» обрезались в центре поля, и соперники очень быстро организовали контрвыпад. Кристиано с левого фланга подал в центр штрафной площади, откуда ихний Траоре слета вонзил мяч в сетку ворот.

«Шахтер» явно не ожидал такой наглости от соперника. Минутой позже подопечные Вернидуба могли забить и второй гол, когда ошибся Пятов с передачей: повезло, что соперник пробил несильно.

А дальше тот-таки Траоре мог оформить дубль, но в этот раз его удар слета пришелся выше ворот. 

Первый момент «Шахтер» создал на 26-й минуте. Ну, как момент: Педриньо пробил сильно издали, но неточно.

На 32-й минуте уже наш Траоре мог отличиться, когда получил передачу от Фернандо, но форварду дончан не повезло: его удар под перекладину парировал голкипер. 

Оставшееся до перерыва время «Шахтер» обозначал «озабоченность» ситуацией. Наша команда заиграла более активно, более содержательно, но, извините за тавтологию, не более того. Удар Траоре под перекладину – это единственный более-менее запоминающийся момент «горняков» в первой половине встречи. Поэтому вполне логично, что сравнять счет гостям не удалось. Вернидуб может быть доволен. Де Дзерби должен быть взбешен.

Тренер «Шахтера» в перерыве поменял Тете на Марлоса. Привычная, в общем, замена для нынешнего наставника «горняков». Обычно она срабатывает. Ну, посмотрим. И почти сразу же Марлос мог сравнять счет – после передачи Педриньо – но снова на высоте голкипер «Шерифа».

Чуть позже хорошо выстрелил издали Фернандо – немного выше. Не повезло и Педриньо – с его ударом справился вратарь. Били Антонио, Марлон, Додо – моментов в исполнении гостей в дебюте второго тайма хватало. Не хватало им точности.

Гол назревал. И он случился. Но в наши ворота. Снова отличной фланговой передачей отличился Кристиано. В этот раз на нее откликнулся вышедший на замену Янсане, который без препятствий замкнул подачу головой. Что делали в той ситуации Матвиенко и Марлон?

Де Дзерби выпустил Мудрика и Патрика. Наверное, это значит, что итальянец пошел ва-банк. Хотя визуально ничего не поменялось: «Шахтер» и дальше атаковал, владел мячом, но моменты создавал «Шериф». Ихний Траоре мог оформить дубль, когда закручивал мяч в верхний угол, но чуть не повезло. А с ударом Кастаньеды Пятов справился. 

А «Шахтер» у чужих ворот больше ничего и не создал. С такой игрой даже ничью не получишь. Да и не заслужили, если честно, даже на ничью. Полнейший провал – это тоже, если честно.  

Да, соперник у «Шахтера» для старта группового этапа ЛЧ – лучше и не придумаешь. Но «Шахтер» сыграл так, что хуже придумать сложно. Де Дзерби, дорогой, это тебе не «Сассуоло», нужно быть гибче. А Вернидуб – красавчик. Юрий Николаевич, с победой.  

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур.

«Шериф» – «Шахтер» – 2:0

А.Траоре (16), Янсане (62)

Дуланто (42)

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Пейшоту, Аддо (Раделич, 85), Коловос (Янсане, 55), С. Тилль, Кастаньеда (Николов, 85), А.Траоре, Яхшибоев (Бруно, 67).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Марлон, Исмаили, Майкон, М.Антонио (А.Патрик, 65), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Л.Траоре, Фернандо дос Сантос (Мудрик, 65).

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

Стадион «Шериф» (Тирасполь, Молдова)

ШЕРИФ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Darkness1984
    Darkness1984, 15.09.2021 22:15
    +1
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 22:09
    чем обсёр шахты оправдывает ваш нулевой обсёр? не уверен что вы хотя бы 1 гол забьёте в группе.
    Бенфика и Шериф... Что ты сравниваешь?
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
    Dzunkiv1, 15.09.2021 22:15
    0
    Верните Каштру пока не поздно, все таки интер и реал впереди...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 22:15
    0
    Да уж повеселил нас сегодня Шахтер. Ну и Юра Кротобой конечно
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 15.09.2021 22:13
    +4

    Кроты, жгите дальше
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 22:13
    -2
    Yura 877, 15.09.2021 22:11
    А то, что беженцы из лугандонии смогут забить в группе ты уверен?
    неадекват, какое ты моральное право имеешь оскорблять целый регион. за это статья так то есть, благо для тебя сейчас нет государства для этой статьи.
    Ссылка
    resnor
    online
    resnor, 15.09.2021 22:12
    -1
    Пятов-дно. Его нужно было убирать .еще года 3 назад. И почему это Вернидуб "засмутив своих"? С каких пор сепары лугандонские стали своими?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
    Леха Аксютенко, 15.09.2021 22:12
    +3
    Разница между прошлогодним Шахтёром и сегодняшним в том. Что в прошлом году Гладбах против них сыграл чуть ли не идеально, когда громил. А Шериф сегодня играли как гов..но, но все равно выиграли у Шахтера
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 15.09.2021 22:12
    +1
    Lyolik, 15.09.2021 22:10
    Кротам повезло, что Шериф старался играть максимально осторожно. Если бы молдаване были смелее, то могли бы забить не менее пяти. У кротов защиты нет, и вратарь сплошная слепая зона.
    Не обижайте ляпова. У него не слепая зона, а мёртвая
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 15.09.2021 22:11
    +1
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 22:09
    чем обсёр шахты оправдывает ваш нулевой обсёр? не уверен что вы хотя бы 1 гол забьёте в группе.
    А то, что беженцы из лугандонии смогут забить в группе ты уверен?
    Ссылка
    Lyolik
    online
    Lyolik, 15.09.2021 22:10
    +8
    Кротам повезло, что Шериф старался играть максимально осторожно. Если бы молдаване были смелее, то могли бы забить не менее пяти. У кротов защиты нет, и вратарь сплошная слепая зона.
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 15.09.2021 22:10
    +6
    Руинами Донецка удовлетворен(с)
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
    Микола Унгурян, 15.09.2021 22:10
    +2
    Схоже що знову мимо з тренером. Плюс накупили бразил, а гри як не було так і немає.
    Шкода, але поки що шд розчаровує
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 15.09.2021 22:10
    +7
    Face Control, 15.09.2021 22:05
    Зачем нам Суперкубок? Что за трофей?
    УПЛ вам не нужен!
    Кубок Украины вам не нужен!
    Суперкубок вам не нужен!
    ЛЧ вам не нужна!
    Фантастические дол..бы!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 22:09
    +4
    Yura 877, 15.09.2021 22:07
    22-го сентября киевские Динамовцы просто уничтожат ваших негров в матче за Суперкубок Украины
    Ссылка
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 22:09
    -8
    sergalis, 15.09.2021 22:04
    Ну, жду комментов от вчерашних фанов шахты , что гадили в любой статье о Динамо !
    А по игре, не того тренера купил шахтер! И бразильцы не панацея! 50 млн трансферов!!!! Это пятилетний бюджет шерифа.
    Вполне ожидаемо играл шериф. А вот шахтер пока что слаб. И думаю этот год для них будет тяжёлым . Много новых игроков и тренер. Сразу так, результат не выдать.
    Плохо что нет очков в общую копилку, но рад за Вернидуба.
    Бразильцам шахтера нужно спуститься на землю.
    чем обсёр шахты оправдывает ваш нулевой обсёр? не уверен что вы хотя бы 1 гол забьёте в группе.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 15.09.2021 22:09
    -1
    Олександр Ковальов, 15.09.2021 22:06
    Абсолютно не очевидно
    Да бросьте. Будет Соломон, да и вряд ли повторение сегодняшнего возможно. Разве что 0-0 и 9 игроков в защите. Матч напомнил игру с Генком в Бельгии: пропустили и всю игру мучались, только поле было,а не огород, да и непонятно во что стали играть после.
    Ссылка
    VIPsector1
    online
    VIPsector1, 15.09.2021 22:08
    +9
    С одной стороны печальное дно этот ваш/наш Шахтёр. С другой стороны, Бог не фраер, видит всё. Эта сраная помойка, каналы футбол раз-два-три, полностью заслуживает быть обосранной модаванами. Весь этот дутый пафос, вся эта безмерная самовлюбленная лесть, противно до блевотины. Назовитесь каналами шахтёр и впаривайте свою пропаганду дебилам себе подобным. Вы оккупировали слово футбол в Украине и во все глотки прославляете свои «зелёные поля». Получите по заслугам за вашу ересь. Вернидуб поставил всю вашу шайку на место. Загнали собаку в будку!
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 15.09.2021 22:07
    +5
    Face Control, 15.09.2021 22:05
    Зачем нам Суперкубок? Что за трофей?
    22-го сентября киевские Динамовцы просто уничтожат ваших негров в матче за Суперкубок Украины
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 22:07
    +10
    Face Control, 15.09.2021 22:05
    Зачем нам Суперкубок? Что за трофей?
    Олег слив до матча засчитан
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 15.09.2021 22:07
    +8
    Спасибо Де Дзерби поржал всю игру!
    Ссылка
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