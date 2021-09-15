Вернидуб огорчил своих. Шахтер в Тирасполе проиграл Шерифу

Соперник у «Шахтера» для старта в групповом турнире чемпионской Лиги был лучше и не придумаешь. Ну, право, при всем уважении к «Шерифу» и его «нашему» тренеру, это же не «Интер» или «Реал». И даже не «Бенфика», вчерашний оппонент «Динамо». Если и есть возможность у «горняков» брать очки в своей группе, так это, в первую очередь, у чемпиона Молдовы. Потому что класс «Шахтера» просто выше.

Хотя, конечно же, недооценивать и не уважать тираспольцев – себе же дороже. Команда притертая, мастеровитая, зубастая. А самый большой «зуб» - у ее тренера. Наверное, для Юрия Вернидуба по «старой памяти» эта встреча с «Шахтером» была на порядок принципиальнее, нежели для самого «Шерифа». Можно не сомневаться, что Юрий Николаевич до невозможности «накрутил» своих подопечных на игру с дончанами.

Безусловно, должен был мотивировать своих подопечных и Де Дзерби. Возможно, он не полностью посвящен в «тонкости» отношений его нынешней команды и тренера команды-соперника, но сугубо с практической стороны итальянец должен был понимать, что если и брать очки, то прежде всего в матчах против «Шерифа».

Нельзя сказать, что наставник «горняков» удивил стартовым составом. Но и не скажешь, что в нем, то есть в составе, не оказалось сюрпризов. Защита и вратарская позиция – все прогнозировано. И слава Богу, что в паре с Марлоном вышел Матвиенко, а не Витао. А вот в полузащите достаточно неожиданно появились Антонио на «позиции» Степаненко, и Фернандо. Хотя с последним все более-менее понятно: после матча с «Монако» он сейчас в фаворе, забил в последнем туре УПЛ отличный гол. Да и Соломон по религиозным причинам не мог играть. Отмечу и появление со стартовых минут Педриньо, а не, скажем, Патрика. Ну, стало быть, бывший вингер «Бенфики» не имеет проблем со здоровьем.

Матч начался довольно живо, без разведки. Гости с первых минут захватили и мяч, и инициативу. Но моментов это «горнякам» не принесло. Хозяева очень умело защищались. Да и «Шахтер» не собирался форсировать события.

Похоже, такая игра «укачала» гостей. Они «накручивали» процент владения мячом, не особо обращая внимания на соперника. А зря. В одной из атак «горняки» обрезались в центре поля, и соперники очень быстро организовали контрвыпад. Кристиано с левого фланга подал в центр штрафной площади, откуда ихний Траоре слета вонзил мяч в сетку ворот.

«Шахтер» явно не ожидал такой наглости от соперника. Минутой позже подопечные Вернидуба могли забить и второй гол, когда ошибся Пятов с передачей: повезло, что соперник пробил несильно.

А дальше тот-таки Траоре мог оформить дубль, но в этот раз его удар слета пришелся выше ворот.

Первый момент «Шахтер» создал на 26-й минуте. Ну, как момент: Педриньо пробил сильно издали, но неточно.

На 32-й минуте уже наш Траоре мог отличиться, когда получил передачу от Фернандо, но форварду дончан не повезло: его удар под перекладину парировал голкипер.

Оставшееся до перерыва время «Шахтер» обозначал «озабоченность» ситуацией. Наша команда заиграла более активно, более содержательно, но, извините за тавтологию, не более того. Удар Траоре под перекладину – это единственный более-менее запоминающийся момент «горняков» в первой половине встречи. Поэтому вполне логично, что сравнять счет гостям не удалось. Вернидуб может быть доволен. Де Дзерби должен быть взбешен.

Тренер «Шахтера» в перерыве поменял Тете на Марлоса. Привычная, в общем, замена для нынешнего наставника «горняков». Обычно она срабатывает. Ну, посмотрим. И почти сразу же Марлос мог сравнять счет – после передачи Педриньо – но снова на высоте голкипер «Шерифа».

Чуть позже хорошо выстрелил издали Фернандо – немного выше. Не повезло и Педриньо – с его ударом справился вратарь. Били Антонио, Марлон, Додо – моментов в исполнении гостей в дебюте второго тайма хватало. Не хватало им точности.

Гол назревал. И он случился. Но в наши ворота. Снова отличной фланговой передачей отличился Кристиано. В этот раз на нее откликнулся вышедший на замену Янсане, который без препятствий замкнул подачу головой. Что делали в той ситуации Матвиенко и Марлон?

Де Дзерби выпустил Мудрика и Патрика. Наверное, это значит, что итальянец пошел ва-банк. Хотя визуально ничего не поменялось: «Шахтер» и дальше атаковал, владел мячом, но моменты создавал «Шериф». Ихний Траоре мог оформить дубль, когда закручивал мяч в верхний угол, но чуть не повезло. А с ударом Кастаньеды Пятов справился.

А «Шахтер» у чужих ворот больше ничего и не создал. С такой игрой даже ничью не получишь. Да и не заслужили, если честно, даже на ничью. Полнейший провал – это тоже, если честно.

Да, соперник у «Шахтера» для старта группового этапа ЛЧ – лучше и не придумаешь. Но «Шахтер» сыграл так, что хуже придумать сложно. Де Дзерби, дорогой, это тебе не «Сассуоло», нужно быть гибче. А Вернидуб – красавчик. Юрий Николаевич, с победой.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур.

«Шериф» – «Шахтер» – 2:0

А.Траоре (16), Янсане (62)

Дуланто (42)

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо Пейшоту, Аддо (Раделич, 85), Коловос (Янсане, 55), С. Тилль, Кастаньеда (Николов, 85), А.Траоре, Яхшибоев (Бруно, 67).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Марлон, Исмаили, Майкон, М.Антонио (А.Патрик, 65), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Л.Траоре, Фернандо дос Сантос (Мудрик, 65).

Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

Стадион «Шериф» (Тирасполь, Молдова)

ШЕРИФ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА