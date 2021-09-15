ДЕ ДЗЕРБИ: «В футболе всегда можно проиграть. Шахтер станет сильным»

Тренер оценил неожиданное поражение в поединке Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 22:29
  • 1259 просмотров
  • 13 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «В футболе всегда можно проиграть. Шахтер станет сильным»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий по итогам матча 1-го  тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа».

Украинская команда уступила 0:2.

- Прокомментируйте ваши замены во втором тайме, какие вы ставили цели? И удалось ли с их помощью переломить ход игры?
- Заменил Тете на Марлоса, потому что Тете не очень хорошо сыграл сегодня. Замену Фернандо – Мудрик планировал до начала матча. Потому что Фернандо тяжело играть 90 минут. А последнюю замену считал нужной на тот момент.

- Находите ли вы объяснение тому, что сегодня произошло?
- В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а «Шерифу», наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, что мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой.

Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодняшний день, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать.

- Команда уже понимает ваш футбол? Создается впечатление, что игроки не до конца понимают, как им играть.
- Думаю, что команда понимает, что я от нее требую. Пока у нас не все отлично. И это нормально для начала сезона.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Тирасполя

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bolelschik
    bolelschik, 15.09.2021 22:38
    0
    Вернидуба нужно было в Шахтер брать
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
    SevaCherkago, 15.09.2021 22:37
    0
    Зато в субботу Мариуполь разрвут в клочья)))
    Ссылка
    ingvar8888
    online
    ingvar8888, 15.09.2021 22:37
    0
    Дзерби, потрібно подумати про відставку напевно!На жаль,твоя робота у команді не приносить користь!
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 15.09.2021 22:37
    0
    Тут Африка погоду сделала.
    Зато у пацанов победила Украина.
    «Шериф» U-19 – «Шахтер» U-19 – 0:5
    Голы: 0:1 – Векленко (37). 0:2 – Сигеев (56). 0:3 – Гончарук (64). 0:4 – Глущенко (68). 0:5 – Погорелый (90).
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 15.09.2021 22:37
    -1
    Рыжий в раздумьях..
    "Пришить бы вас всех...
    В тоннеле,например"
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 15.09.2021 22:35
    0
    тут вопрос стоит так-либо итальянец либо бразильский сброд-кто-то должен уйти
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 22:35
    0
    Звоните Ринату!!!!! Пусть купит Шериф!
    Оптом дешевле.
    /
    Трансферная Стоимость Шерифа 11,68 млн. евро!!!!.
    Только 1 игрок стоит 1млн. евро.!
    А Адама Траоре стоит 600 тыс.евро!
    /
    Шахтер 183 млн.
    Реал 783 млн.
    Интер 573 млн.
    Ссылка
    bonv
    bonv, 15.09.2021 22:35
    +1
    Вернидуб міцний дуб!
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 15.09.2021 22:34
    0
    Это финиш.
    За 2 место, нет не в Лиге, придется ох как побороться
    Ссылка
    Boss
    Boss, 15.09.2021 22:34
    +1
    Развалил Шахтер, от былой атакующей команды, получается середняк. Аля Сосуоло
    Ссылка
    Денис Слесарь
    online
    Денис Слесарь, 15.09.2021 22:33
    +1
    Ну типа отказался что все норм, все впереди)))
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 22:32
    +5
    аве фізруку! навіки аве!
    ще лимонів 50 треба злити щоб грати нарівні з такими монстрами, як надпотужний Шериф!
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    Panda1818
    Panda1818, 15.09.2021 22:32
    +2
    Станет. Наверно. Когда-то.
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