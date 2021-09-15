Шериф
2 : 0
Шахтер Донецк
15.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шериф – Шахтер – 2:0. Сенсационная победа Вернидуба. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов в Тирасполе

  • 15.09.2021 21:40
  • 17103 просмотра
  • 54 комментария
Шериф – Шахтер – 2:0. Сенсационная победа Вернидуба. Видео голов и обзор
© Sport.ua

15 сентября в Тирасполе проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шериф» и «Шахтер». Начало встречи – в 19:45.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шериф – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Адама Траоре, 16 мин.

ГОЛ! 2:0. Момо Янсане, 62 мин.

События матча
62' ГОЛ ! Мяч забил Момо Янсане (Шериф).
16' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 15.09.2021 22:15
    -1
    Тренер слабенький у шахты.
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
    Александр Потапчук, 15.09.2021 22:15
    0
    andrei saenko, 15.09.2021 22:09
    Я только не понял слова Де Дзебри о том, что Шахтер как обыграть всех может, так и проиграть всем-это он уже начал второе в жизнь воплощать?
    Первое это про квалификацию, а второе это уже про групповой турнир.
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 15.09.2021 22:09
    +1
    frifrikhk, 15.09.2021 21:51
    А чому ви радієте? Ми очки втрачаємо.
    Пятов ох і дирка
    Да, Пятов "блеснул"
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 15.09.2021 22:09
    +2
    Я только не понял слова Де Дзебри о том, что Шахтер как обыграть всех может, так и проиграть всем-это он уже начал второе в жизнь воплощать?
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
    Вова Бойко, 15.09.2021 22:04
    +2
    Позорище!
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 15.09.2021 22:02
    +2
    romeoboss, 15.09.2021 21:49
    У Шахтера нет коллектива слабая команда,а значит и тренер слабый.
    Вернидуб супер вот вам и Шериф
    А мы в этой игре - бесхребетные индейцы...
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    andrei saenko
    andrei saenko, 15.09.2021 22:01
    +2
    Все закономерно, Гент еле, Монако чудом-фарт закончился.
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
    Александр Потапчук, 15.09.2021 22:00
    +2
    У Вернидуба КОМАНДА, а это бразильское недорозумение, которые думали, что приедут 4 мяча забьют и будут отдыхать!
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 15.09.2021 21:59
    0
    musuk, 15.09.2021 21:56
    Не так треба було написати, це не сенсаційна перемога Вернидуба, а позор на цілу футбольну Європу
    И добавить: позор джунглей на футбольных полях Европы.
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    andrei saenko
    andrei saenko, 15.09.2021 21:58
    +3
    Кто то ещё верит в то, что обыграет дважды Реал и с Интером две ничейки откатаем? У меня большие сомнения, что мы Шериф
    дома обыграем. Грустно все очень. А Юрия Вернидуба с исторической победой и желаю выхода из группы, а вдруг.
    Ссылка
    Александр Потапчук
    online
    Александр Потапчук, 15.09.2021 21:58
    +6
    Больше всего жалко Монако! Его место случайно досталось Шахтёру! Если не обыгрывать самую слабую команду Лиги, то ты и есть эта самая слабая команда!!!
    Ссылка
    nicolas-morgun
    online
    nicolas-morgun, 15.09.2021 21:57
    +2
    Возвращение в Украину на щите. Шахту давно так не унижали: разрыв и убийство. О каком выходе вообще можно говорить? Произошло пробитие двойного дна...
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 15.09.2021 21:57
    0
    Primovocatus, 15.09.2021 21:44
    10 лет назад Шериф не был на 70-м месте в рейтинг УЕФА. Тогда это были нубы.
    А почему 10
    Ссылка
    PashoK ZooM
    online
    PashoK ZooM, 15.09.2021 21:56
    0
    Прям сенсаціонна!!!!
    Ссылка
    musuk
    musuk, 15.09.2021 21:56 (изменен)
    0
    Не так треба було написати, це не сенсаційна перемога Вернидуба, а позор на цілу футбольну Європу
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 15.09.2021 21:56
    +1
    Stardeck84, 15.09.2021 21:51
    Надежда на Металист, скорее скорее в еврокубки! Кто то же должен тащить рейтинг! Судя по выступлениям в этом году наших топов - им нужна серйозная поддержка, а для кого то и замена
    Ждем Металлист в еврокубках!
    Ссылка
    padlo95
    online
    padlo95, 15.09.2021 21:55
    +5
    Просто Шлактёр....
    Ссылка
    frifrikhk
    online
    frifrikhk, 15.09.2021 21:51
    -6
    А чому ви радієте? Ми очки втрачаємо.
    Пятов ох і дирка
    Ссылка
    Stardeck84
    online
    Stardeck84, 15.09.2021 21:51
    -2
    Надежда на Металист, скорее скорее в еврокубки! Кто то же должен тащить рейтинг! Судя по выступлениям в этом году наших топов - им нужна серйозная поддержка, а для кого то и замена
    Ссылка
    romeoboss
    online
    romeoboss, 15.09.2021 21:49
    +7
    У Шахтера нет коллектива слабая команда,а значит и тренер слабый.
    Вернидуб супер вот вам и Шериф
    Ссылка
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