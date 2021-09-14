Шериф
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Шахтер Донецк
15.09.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Шериф – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Хороший соперник для старта в групповом раунде

  • 14.09.2021 23:30
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Шериф – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

15 сентября состоится матч первого раунда группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся молдовский «Шериф» и донецкий «Шахтер». Встреча пройдет на стадионе «Шериф» в Тирасполе, стартовый свисток немецкого рефери Дениза Айтекина прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Шериф»


«Шериф» – самый сенсационный участник нынешнего группового раунда ЛЧ. Сразу же хотелось бы провести некоторые параллели. В прошлом году аналогичный статус имел венгерский «Ференцварош», который волей жребия достался киевскому «Динамо». Самое любопытное в том, что оба клуба в группу вывели украинские специалисты: Юрий Вернидуб и Сергей Ребров. На самом деле, это огромное достижение, учитывая, невероятно низкую востребованность украинских специалистов в Европе. 
 
Что касается самого клуба из Тирасполя, то всем холдингом «Шериф», куда кроме ФК входят еще и сеть отелей, АЗС, супермаркетов и много чего другого, владеет приднестровский олигарх Виктор Гушан. Футбольный клуб был создан в 1996 году и очень быстро стал самым титулованным в Молдове. На счету команды 19 чемпионских титулов, 10 Кубков и 7 Суперкубков Молдовы. 
 
В текущем евросезоне «Шериф» стартовал еще в первом квалификационном раунде ЛЧ, но сумел пройти всех оппонентов. Наиболее опасными были «Црвена Звезда» и загребское «Динамо», но четыре встречи с этими грозными коллективами по меркам Пути чемпионов парни Вернидуба завершили с общим счетом 5:1, это достойно уважения. Более того, на домашнем стадионе все матчи были выиграны.

«Шахтер»


Соперники Шахтера в отборе оказались намного серьезнее, были огромные шансы отправиться покорять группу Лиги Европы. Но в ответной встрече с «Монако» сошлись все звезды, позитивный результат дал Роберто де Дзерби некоторое время для приведения коллектива в полную боевую готовность. Судя по интервью «горняков», футболистам очень трудно быстро адаптироваться к новому стилю, многим пришлось переучиваться, на это нужно время. Из-за наличия отборочных матчей донецкий клуб уже отпустил на три очка вперед киевское «Динамо» в чемпионате, разрываться на два фронта получается с огромным трудом.

После первого матча с «Монако» донецкий клуб потерял вратаря Анатолия Трубина, также продолжительное время отсутствует нападающий Жуниор Мораес. На их позициях неплохо проявляют себя нестареющий Андрей Пятов и новичок Лассина Траоре, поэтому особых переживаний быть не должно. А вот левый фланг атаки перед этим матчем немного провис. Евгений Коноплянка уже даже не попадает в заявку, Манор Соломон пропустит предстоящий матч по религиозным соображениям, придется снова играть Фернандо или, возможно, даже самому Дентиньо. В матче с «Днепром-1», который был уровня Лиги чемпионов, 22-летний Фернандо забил красивый гол, оправдав доверие тренерского штаба. Поэтому выбор очевиден.
 
Что пока не удалось Де Дзерби, так это наладить качественную игру в обороне команды. Вряд ли это качественно сможет использовать уже «Шериф», но с более сильными командами придется тяжко.

Противостояние


«Шериф» – дебютант группового раунда Лиги чемпионов, а это значит, что игроки этой команды в среду будут нервничать и ошибаться. Так бывает со всеми, этот этап нужно пережить. Учитывая превосходство футболистов «Шахтера» в классе, хозяевам будет невероятно трудно зацепиться за очки в этом матче. Команда Вернидуба имеет быстрых игроков, поймать на контратаке соперника они могут, но непроигрыш станет для них огромным достижением. Кстати, у букмекеров украинский клуб хотя и фаворит, но шансов хозяевам оставляют не так мало. Что ж, посмотрим, из чего сделан многократный чемпион Молдовы.

Ориентировочные составы:


«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Аддо, Тилль, Траоре, Коловос, Кастаньеда, Янсане

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Педриньо, Фернандо, Траоре

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15 сентября, среда

«Шериф» — «Шахтер»
Тирасполь. Стадион «Шериф». 19:45
Прямая трансляция на видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)
ШЕРИФ — ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Владимир Клепач, Sport.ua

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