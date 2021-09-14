В среду, 15-го сентября, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов, в котором кишиневский «Шериф» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Кишиневе на стадионе «Шериф» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Прежде чем оказаться в группе главного клубного евротурнира, донецкий клуб прошел два раунда квалификации, поочередно оставив за бортом Лиги чемпионов бельгийский «Генк» и французский «Монако». Путевку в групповой турнир «горняки» вырвали у монегасков в драматичной концовке матча на ОСК «Металлист», забив решающий гол в компенсированное время. Молдавский «Шериф» впервые выступит в групповом турнире Лиги чемпионов, а привел «желто-черных» к историческому достижению украинский специалист Юрий Вернидуб. Кишиневцы сенсационно преодолели четыре отборочных раунда, заставив капитулировать албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо» (Загреб).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шериф» - «Шахтер».