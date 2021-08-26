Гений замен. Шахтер прошел Монако на пути к группе Лиги чемпионов!

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Лига чемпионов 2021/2022. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч.
«Шахтер» - «Монако» - 2:2 (первый матч - 1:0).
Марлос, 74, Агиляр, 114 (аг)- Бен Йеддер, 18, 39.
Додо, 40, Тете, 54, Марлон, 70, Соломон, 80, Кривцов, 105+1, Фернандо, 113 - Фолланд, 14, Головин, 72, Фофана, 82, Бадьяшиль, 107.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао (Кривцов, 101), Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 83), Траоре (Фернандо, 101).
«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агиляр, 98), Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике (Якобс, 117), Чуамени (Дизази, 117), Фофана, Желсон Мартинш (Жеан Лукас, 71), Фолланд, Головин (Диоп, 77), Бен-Йеддер (Изидор, 77).
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).
ОСК «Металлист» (Харьков, Украина).
Источник — Sport.ua
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очень молодой состав радует что де дзерби даёт шанс молодым украинским футболистам
в этой игре за за первые 90 минут такое чувство как будто шахтер не вышел с раздевалки
причём обрезки были у всех
Не плохо замены сыграли пятов в свои 37 очень сильно отыграл
Особенно Пятов и Марлос !!!
Мудрик ещё и фартовый!
Хороший подарок на 30 лет Независимости Украины!!!
Из за таких провокаторов, как ты вас никто и не любит в Украине!
Это про сегодняшний матч!
Интересно посмотреть XG Монако.
Кротов с выходом в ЛЧ!
Хочу такі групи для наших:
Спортінг, Севілья, Шахтар, Шериф.
Лілль, Реал, Зальцбург, Динамо.
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