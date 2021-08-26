Шахтер Донецк
2 : 2
Монако
25.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гений замен. Шахтер прошел Монако на пути к группе Лиги чемпионов!

Донецкая команда совершила камбек, отыграв два мяча

  • 26.08.2021 00:34
  • 6722 просмотра
  • 89 комментариев
Гений замен. Шахтер прошел Монако на пути к группе Лиги чемпионов!
© ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов 2021/2022. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч.

«Шахтер» - «Монако» - 2:2 (первый матч - 1:0).

  Марлос, 74, Агиляр, 114 (аг)- Бен Йеддер, 18, 39.

 Додо, 40, Тете, 54, Марлон, 70, Соломон, 80, Кривцов, 105+1, Фернандо, 113 - Фолланд, 14, Головин, 72, Фофана, 82, Бадьяшиль, 107.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао (Кривцов, 101), Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 83), Траоре (Фернандо, 101).

«Монако»:  Нюбель, Сидибе (Агиляр, 98), Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике (Якобс, 117), Чуамени (Дизази, 117), Фофана, Желсон Мартинш (Жеан Лукас, 71), Фолланд, Головин (Диоп, 77), Бен-Йеддер (Изидор, 77).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина).

ШАХТЕР - МОНАКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 26.08.2021 00:46
    0
    Прекрасно! Я поставил на крупную победу шахты, ну и это сойдёт!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 00:46
    0
    Mole, 26.08.2021 00:45
    Всех с проходом донецкого Шахтёра в группу ЛЧ!!!!!это было что то ,много чего было плохого в первом тайме ну об этом не сегодня сделаются выводы !!!Шахтёр в ЛЧ!! Пойду налью выпью за это Пятов ещё тот пенсионер лучший , марлоса будет нехватать сборной !!Ну сегодня не о сборной только Шахтёр Донецк это было что то Шахтёр
    Макс, поздравляю бро!
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 26.08.2021 00:46
    0
    слишком много потерь мяча
    очень молодой состав радует что де дзерби даёт шанс молодым украинским футболистам
    в этой игре за за первые 90 минут такое чувство как будто шахтер не вышел с раздевалки
    причём обрезки были у всех
    Не плохо замены сыграли пятов в свои 37 очень сильно отыграл
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.08.2021 00:46
    0
    Все молодцы!!!
    Особенно Пятов и Марлос !!!
    Мудрик ещё и фартовый!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 00:46
    0
    Олег Жеведь, 26.08.2021 00:45
    Шахта одним матчем 5 балов заработала!!!
    Шахтёр он такой.
    Ссылка
    scorpio16
    online
    scorpio16, 26.08.2021 00:46
    0
    Честно говоря после первого тайма клуб отправил в ЛЕ , а тут такой поворот , два клуба в ЛЧ другие совсем бабки. Ну и завод пару балов получили в копилку, может ещё Австрию получится обойти или хотя бы не отставать.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 26.08.2021 00:46
    0
    Геннадій Горбан, 26.08.2021 00:41
    Пятов супер матч!Безусловно лучший игрок матча!
    нееееее, герой матча сегодня Марлос, если бы не его гол, то не было овертаймов и победы
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 26.08.2021 00:45
    0
    Всем игрокам - медали За оборону Харькова.
    Хороший подарок на 30 лет Независимости Украины!!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 00:45
    +1
    R1d3r, 26.08.2021 00:44
    Обязательно ждем, будут тащить вместе с Шахтером нашу страну в ЛЧ
    Да, в Еврокубках от нас Шахтёр всегда первый, ждём Металлист.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 26.08.2021 00:45
    +1
    R1d3r, 26.08.2021 00:36
    Среди всех чемпионатов, которые идут в таблице коэф. ниже 6 места только у Украины 2 команды в группе ЛЧ.
    Та у нас і загалом так, останніх 5 років тільки 2-ві команди і не то шо в ЛЧ а й взагалі у єврокубках))
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
    Vytas Mesk, 26.08.2021 00:45
    0
    Тактически тренер Монако очень на высоком уровне, команда практически даже после 2-0 не сбавляла да еще и прессинговала . Нам бы такого тренера в сборную . Пятов Пожалуй первый раз за лет 10 так выручил именно в нужный момент команду . Шахтер и ДК в ЛЧ это фантастика для всей футбольной страны.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 26.08.2021 00:45
    -2
    kot-7, 26.08.2021 00:42
    Дыркоботы тужились, тужились, и все таки обосрались, впрочем ничего нового. С проходом Шахта, молодцы
    У моего кота ума больше, чем у тебя!
    Из за таких провокаторов, как ты вас никто и не любит в Украине!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 00:45
    -2
    adidas777, 26.08.2021 00:43
    Не ищите в футболе логику!
    Это про сегодняшний матч!
    Интересно посмотреть XG Монако.
    Кротов с выходом в ЛЧ!
    25 ударов и отъехали в ЛЕ. Французские неудачники
    Ссылка
    Олег Жеведь
    Олег Жеведь, 26.08.2021 00:45
    +4
    Шахта одним матчем 5 балов заработала!!!
    Ссылка
    _ Moore
    online
    _ Moore, 26.08.2021 00:45
    -3
    кроти - шаромижники. Шара, така шара... Ну, нічо, фортуна своє забере, сподіваюсь, в чемпіонаті
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 00:45
    0
    kot-7, 26.08.2021 00:42
    Дыркоботы тужились, тужились, и все таки обосрались, впрочем ничего нового. С проходом Шахта, молодцы
    У них траур на неделю вперёд теперь.
    Ссылка
    Mole
    online
    Mole, 26.08.2021 00:45
    +3
    Всех с проходом донецкого Шахтёра в группу ЛЧ!!!!!это было что то ,много чего было плохого в первом тайме ну об этом не сегодня сделаются выводы !!!Шахтёр в ЛЧ!! Пойду налью выпью за это Пятов ещё тот пенсионер лучший , марлоса будет нехватать сборной !!Ну сегодня не о сборной только Шахтёр Донецк это было что то Шахтёр
    Ссылка
    kolobok
    online
    kolobok, 26.08.2021 00:44
    -1
    Алексей Ильин, 26.08.2021 00:42
    В сборной нет нормальный левых вингеров, надо Мудрика довызывать)
    За один рикошет ?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 26.08.2021 00:44
    0
    За характер - молодці! Але ж і валідольний матч вийшов, капець...Сподіваюся на відносно вдалий жереб обом нашим клубам.
    Хочу такі групи для наших:
    Спортінг, Севілья, Шахтар, Шериф.
    Лілль, Реал, Зальцбург, Динамо.
    Ссылка
    R1d3r
    R1d3r, 26.08.2021 00:44
    +3
    Face Control, 26.08.2021 00:42
    Скоро и Металлист подтянется .
    Обязательно ждем, будут тащить вместе с Шахтером нашу страну в ЛЧ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности