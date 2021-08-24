Шахтер Донецк

В среду, 25 августа, состоится ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шахтер» и «Монако». Встреча состоится в Харькове на арене ОСК «Металлист», время начала матча – 22:00. Отметим, что матч был перенесен из Киева по причине проведения на НСК «Олимпийский» концерта, посвященному 30-летию независимости Украины.

«Шахтер»





Неделю назад матч на стадионе «Луи II» завершился победой украинской команды, что очень порадовало фанатов «горняков». В той встрече хозяева считались откровенными фаворитами, но начало матча осталось за «Шахтером». Команда Роберто Де Дзерби в первой четверти встречи полностью деклассировала соперника, материализовав свое преимущество в шедевральный мяч Педриньо.



Дальше было не все так однозначно, парни Нико Ковача постепенно взяли нити игры в свои руки и частенько угрожали воротам Анатолия Трубина. В итоге 20-летний голкипер провел отличный матч, на послематчевой пресс-конференции наставник соперников даже выразил надежду, что Анатолий не сможет повторить свой топовый перфоманс и во второй встрече. К сожалению, слова Ковача оказались пророческими, Трубин в ответном матче не сыграет из-за разрыва мениска. Заменит его Андрей Пятов, который дебютировал в текущем сезоне в матче чемпионата с «Черноморцем». Важно отметить, что в Монако одним из героев стал Марлон, который стал своеобразным волнорезом атак соперников. Частенько он играл и весьма грубо, на это тоже нужно обратить внимание перед матчем в Харькове.



Кроме неожиданного поражения от «Александрии», донецкий клуб продолжает выигрывать все остальные матчи на двух фронтах. Частенько это выходит со скрипом, но результат пока что важнее. Команда все еще учится футболу Де Дзерби, но в среду он может пожертвовать многими своими принципами для достижения позитивного результата.

«Монако»





Будущие гости очень невнятно начали сезон, особенно это касается результатов. Бронзовый призер прошлого чемпионата Франции добыл лишь одно очко в первых трех турах Лиги 1 и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В квалификации Лиги чемпионов дважды была уверенно обыграла пражская «Спарта», но это точно не тот соперник, которого можно сравнить с «Шахтером». В игре «красно-белых» заметна нервозность из-за обилия нереализованных моментов на старте сезона. Тот же Бен-Йеддер в первых матчах выглядит бледной тенью себя образца предыдущего сезона, на его фоне более опасно смотрится Фолланд. Вряд ли в ответной встрече Ковач будет доверять молодым исполнителям, поэтому эти парни снова должны появиться в атаке. Также большую остроту на подступах к воротам соперников может создавать и Александр Головин. Его маневры прогнозируемые, но за счет резкости и хорошо поставленного удара он может находить для себя моменты.



Главным недостатком «Монако» в ответной встрече станет все та же неуверенность в своих силах, из-за которой у них мало что получается в нынешнем сезоне. Счет первого матча вынуждает идти в позиционные атаки, в которых у команды Ковача заметные проблемы. Все три матча чемпионата команда завершила с показателем владения больше 70%, но позитивного результата это не принесло. Повторить данные показатели в матче с «Шахтером» будет непросто, но даже при таком раскладе в составе украинского клуба есть кому убегать в быстрые контратаки. Де Дзерби после первого матча был немного расстроен, что этот компонент его команде в прошлый вторник не удался, но списал это на недостаток сил в концовке первой встречи.



Букмекеры перед ответным матчем мало верят в проход «монегасков» в групповой раунд ЛЧ, хотя до начала противостояния ситуация была кардинально противоположной. Отсутствие Трубина не должно сказаться на результатах «горняков» в краткосрочной перспективе, все же за плечами Пятова годы выступлений на самом высоком уровне. В его профессионализме сомневаться не стоит.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос, Тете, Педриньо, Соломон, Траоре.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Фофана, Чуамени, Желсон Мартинш, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

25 августа, среда