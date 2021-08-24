В среду, 25 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и французский «Монако». Игра состоится в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 22:00.

Перед первым матчем болельщики оценивали шансы команд на проход примерно одинаково. С ними были не согласны букмекеры, которые считали французский клуб фаворитом. Однако «Шахтер» сумел и порадовать своих фанатов, и пристыдить скептиков, выиграв на выезде (1:0). Теперь, перед ответным матчем, ситуация совсем другая - донецкая команда близка к группе Лиги чемпионов, а главный тренер «монегасков» очень осторожно подбирает слова о предстоящей игре. На выходных в своих чемпионатах «горняки» одержали уверенную (по крайней мере, по счету) победу над «Черноморцем» (3:0) (причем играл резервный состав и игра для донеччан складывалась довольно непросто), а «Монако», все мысли которого были о Харькове, сенсационно проиграл «Лансу» (0:2). Посмотрим. кто из тренеров лучше сохранил силы на предстоящую игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Монако».