Шахтер Донецк
0 : 0
Монако
25.08.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Монако. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 24.08.2021 19:32
  • 103 просмотра
  • 0 комментариев
Шахтер – Монако. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 25 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и французский «Монако». Игра состоится в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 22:00.

Перед первым матчем болельщики оценивали шансы команд на проход примерно одинаково. С ними были не согласны букмекеры, которые считали французский клуб фаворитом. Однако «Шахтер» сумел и порадовать своих фанатов, и пристыдить скептиков, выиграв на выезде (1:0). Теперь, перед ответным матчем, ситуация совсем другая - донецкая команда близка к группе Лиги чемпионов, а главный тренер «монегасков» очень осторожно подбирает слова о предстоящей игре. На выходных в своих чемпионатах «горняки» одержали уверенную (по крайней мере, по счету) победу над «Черноморцем» (3:0) (причем играл резервный состав и игра для донеччан складывалась довольно непросто), а «Монако», все мысли которого были о Харькове, сенсационно проиграл «Лансу» (0:2). Посмотрим. кто из тренеров лучше сохранил силы на предстоящую игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Монако».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности