Матч высоких скоростей. Шахтер обыграл Черноморец в Одессе

В нынешнем чемпионате «Черноморец» и «Шахтер» решают разные задачи. У одесситов по существу создается новая команда, которая пока с большим трудом набирает очки в чемпионате. А горнякам, наоборот, нельзя терять турнирные баллы в борьбе за золотые награды. Казалось, что разница в классе очевидна, но как показал первый тайм, это было только на бумаге.

Наставник гостей Де Дзерби, как и предполагалось, сделал значительную ротацию в стартовом составе по сравнению с матчем в Монако. Но то, что это будет практически другая команда, было неожиданно. Так, из тех футболистов, которые выходили на поле с первых минут в поединке Лиги чемпионов, остался лишь Матвиенко. А вот Юрий Мороз сделал только две замены по сравнению с игрой в Мариуполе, где «Черноморец» одержал свою первую победу в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге. Вместо Цитаишвили и Исаенко в основе появились Вачиберадзе и Брагару.

Для хозяев поля встреча началась крайне неудачно. Уже на 10-й минуте Билошевский в центре поля грубо сыграл против Алана Патрика. Сперва арбитр матча Денис Шурман показал нарушителю желтую карточку, но после подсказки от коллег, отвечающих за VAR, он изменил свое решение и оставил одесситов в меньшинстве.

К чести футболистов «Черноморца», они не сникли, а продолжали играть так, как будто ничего не произошло. Более того, именно местная команда создала первый по-настоящему серьезный момент в матче, когда Путря на 27-й минуте оказался на ударной позиции и пробил чуть выше дальней «девятки». А еще через четыре минуты реальный шанс открыть счет имел Авагимян. Он подхватил мяч вблизи штрафной площади соперников, прорвался сквозь защитные линии горняков и со средней дистанции нанес удар низом. Пятов к мячу не успел, а тот ударился в штангу и вылетел в поле.

Что касается «Шахтера», то в первой половине тайма его игроки никак не могли наладить взаимопонимание. Было видно, что футболисты стараются, особенно молодые, но у них никак не получались атакующие действия. И только на 34-й минуте у гостей удачно прошла голевая комбинация, в которой участвовали Мудрик и Судаков. Первый получил мяч на левом фланге и точным пасом нашел в штрафной площади своего партнера. Георгий тоже все сделал быстро и правильно. Одним касанием он принял передачу, а вторым направил мяч под штангу в дальний угол.

А далее до перерыва на поле стали происходить события, которых в ином матче хватило бы на все 90 минут. Судите сами. Сначала Путря неплохо приложился к мячу с дальней дистанции, но Пятов забрал мяч летевший в створ ворот. В ответной атаке Сикан после передачи Марлоса пробил в голкипера. Затем на 42-й минуте после розыгрыша углового Матвиенко забил гол, но после вмешательства VAR, Шурман определил, что перед этим Кривцов подыграл себе рукой и гол отменил.

Учитывая многочисленные остановки арбитр компенсировал 5 минут к основному времени первого тайма. На второй из них Исмаили слева сделал опасный прострел ворот, Конопля замыкал эту передачу метров с двух, но попал в своего партнера Сикана, который оказался на линии мяча. Тут же в следующей атаке Сикан уже головой пробил в руки Кучеруку. А на четвертой компенсированной минуте Путря убежал от защитников на правом фланге и неожиданно для Пятова точно пробил в ближний угол. Этот гол привел в восторг как игроков «Черноморца», так и его болельщиков. Однако опять за дело взялся VAR и был замечен микроскопический офсайд у одессита.

Разочарованию хозяев поля не было пределов. И пока они переживали этот эпизод, на 5-й компенсированной минуте «Шахтер» забил второй гол. И снова передачу партнеру сделал Мудрик. На этот раз справа от лицевой линии, а завершил комбинацию ударом с близкого расстояния Алан Патрик.

Второй тайм был менее богатым на такие события. Хозяева поля, имея на одного игрока меньше, явно подустали, а гости стали ловить соперников на контратаках. Хорошие моменты для взятия ворот были у Сикана, Исмаили и Мудрика. Но украинцы из выгодных позиций в цель не попали, а бразильский защитник в «ближнем бою» не сумел переиграть Кучерука.

Ближе к концу матча игра снова выровнялась и у одесситов был хороший шанс один гол отыграть. Исаенко оказался с мячом в штрафной площади соперников и сделал прострельную передачу на Ваната. Последнему не хватило каких-то сантиметров, чтобы перевести мяч в ворота.

А затем опять в компенсированное арбитром время, уже ко второму тайму, горняки забили третий гол. Индивидуальным мастерством блеснул Манор Соломон. С лини штрафной площади, находясь немного левее, он в своем стиле красивым ударом направил мяч в дальний верхний угол ворот.

Вот так «Шахтер» одержал свою четвертую победу в чемпионате, а «Черноморец» потерпел четвертое поражение, причем в третий раз со счетом 0:3.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Черноморец» – «Шахтер» - 0:3



Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3

Билошевский, 12 (грубое нарушение правил)

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Кадири, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Билошевский – Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

«Шахтер»: Пятов – Исмаили (Корниенко, 62), Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сикан (Дентиньо, 79).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).



Удары (в створ): 6 (1) – 15 (10)

Угловые: 3 – 9

Оффсайды: 3 – 2.

ЧЕРНОМОРЕЦ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C