Матч высоких скоростей. Шахтер обыграл Черноморец в Одессе

В нынешнем чемпионате «Черноморец» и «Шахтер» решают разные задачи. У одесситов по существу создается новая команда, которая пока с большим трудом набирает очки в чемпионате. А горнякам, наоборот, нельзя терять турнирные баллы в борьбе за золотые награды. Казалось, что разница в классе очевидна, но как показал первый тайм, это было только на бумаге.
Наставник гостей Де Дзерби, как и предполагалось, сделал значительную ротацию в стартовом составе по сравнению с матчем в Монако. Но то, что это будет практически другая команда, было неожиданно. Так, из тех футболистов, которые выходили на поле с первых минут в поединке Лиги чемпионов, остался лишь Матвиенко. А вот Юрий Мороз сделал только две замены по сравнению с игрой в Мариуполе, где «Черноморец» одержал свою первую победу в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге. Вместо Цитаишвили и Исаенко в основе появились Вачиберадзе и Брагару.
Для хозяев поля встреча началась крайне неудачно. Уже на 10-й минуте Билошевский в центре поля грубо сыграл против Алана Патрика. Сперва арбитр матча Денис Шурман показал нарушителю желтую карточку, но после подсказки от коллег, отвечающих за VAR, он изменил свое решение и оставил одесситов в меньшинстве.
К чести футболистов «Черноморца», они не сникли, а продолжали играть так, как будто ничего не произошло. Более того, именно местная команда создала первый по-настоящему серьезный момент в матче, когда Путря на 27-й минуте оказался на ударной позиции и пробил чуть выше дальней «девятки». А еще через четыре минуты реальный шанс открыть счет имел Авагимян. Он подхватил мяч вблизи штрафной площади соперников, прорвался сквозь защитные линии горняков и со средней дистанции нанес удар низом. Пятов к мячу не успел, а тот ударился в штангу и вылетел в поле.
Что касается «Шахтера», то в первой половине тайма его игроки никак не могли наладить взаимопонимание. Было видно, что футболисты стараются, особенно молодые, но у них никак не получались атакующие действия. И только на 34-й минуте у гостей удачно прошла голевая комбинация, в которой участвовали Мудрик и Судаков. Первый получил мяч на левом фланге и точным пасом нашел в штрафной площади своего партнера. Георгий тоже все сделал быстро и правильно. Одним касанием он принял передачу, а вторым направил мяч под штангу в дальний угол.
А далее до перерыва на поле стали происходить события, которых в ином матче хватило бы на все 90 минут. Судите сами. Сначала Путря неплохо приложился к мячу с дальней дистанции, но Пятов забрал мяч летевший в створ ворот. В ответной атаке Сикан после передачи Марлоса пробил в голкипера. Затем на 42-й минуте после розыгрыша углового Матвиенко забил гол, но после вмешательства VAR, Шурман определил, что перед этим Кривцов подыграл себе рукой и гол отменил.
Учитывая многочисленные остановки арбитр компенсировал 5 минут к основному времени первого тайма. На второй из них Исмаили слева сделал опасный прострел ворот, Конопля замыкал эту передачу метров с двух, но попал в своего партнера Сикана, который оказался на линии мяча. Тут же в следующей атаке Сикан уже головой пробил в руки Кучеруку. А на четвертой компенсированной минуте Путря убежал от защитников на правом фланге и неожиданно для Пятова точно пробил в ближний угол. Этот гол привел в восторг как игроков «Черноморца», так и его болельщиков. Однако опять за дело взялся VAR и был замечен микроскопический офсайд у одессита.
Разочарованию хозяев поля не было пределов. И пока они переживали этот эпизод, на 5-й компенсированной минуте «Шахтер» забил второй гол. И снова передачу партнеру сделал Мудрик. На этот раз справа от лицевой линии, а завершил комбинацию ударом с близкого расстояния Алан Патрик.
Второй тайм был менее богатым на такие события. Хозяева поля, имея на одного игрока меньше, явно подустали, а гости стали ловить соперников на контратаках. Хорошие моменты для взятия ворот были у Сикана, Исмаили и Мудрика. Но украинцы из выгодных позиций в цель не попали, а бразильский защитник в «ближнем бою» не сумел переиграть Кучерука.
Ближе к концу матча игра снова выровнялась и у одесситов был хороший шанс один гол отыграть. Исаенко оказался с мячом в штрафной площади соперников и сделал прострельную передачу на Ваната. Последнему не хватило каких-то сантиметров, чтобы перевести мяч в ворота.
А затем опять в компенсированное арбитром время, уже ко второму тайму, горняки забили третий гол. Индивидуальным мастерством блеснул Манор Соломон. С лини штрафной площади, находясь немного левее, он в своем стиле красивым ударом направил мяч в дальний верхний угол ворот.
Вот так «Шахтер» одержал свою четвертую победу в чемпионате, а «Черноморец» потерпел четвертое поражение, причем в третий раз со счетом 0:3.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Черноморец» – «Шахтер» - 0:3
Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3
Билошевский, 12 (грубое нарушение правил)
«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Кадири, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Билошевский – Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68) – Бугай (Ванат, 68).
«Шахтер»: Пятов – Исмаили (Корниенко, 62), Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сикан (Дентиньо, 79).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
Удары (в створ): 6 (1) – 15 (10)
Угловые: 3 – 9
Оффсайды: 3 – 2.
ЧЕРНОМОРЕЦ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Браво, справжні чемпіони!
Чекаємо тепер, що завтра поточний лідер чемпіонату переконливо переможе команду, яка йде на четвертій позиції
Браво, справжні чемпіони!
Чекаємо тепер, що завтра поточний лідер чемпіонату переконливо переможе команду, яка йде на четвертій позиції
Браво, справжні чемпіони!
Чекаємо тепер, що завтра поточний лідер чемпіонату переконливо переможе команду, яка йде на четвертій позиції
Моментов на 3 игры.
Зачем делать провокационное заглавие...
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