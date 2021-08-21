5-й тур
Черноморец
0 : 3
Шахтер Донецк
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Матч высоких скоростей. Шахтер обыграл Черноморец в Одессе

Команда Юрия Мороза играла в меньшинстве практически от старта поединка

  • 21.08.2021 21:28
  • 1866 просмотров
  • 34 комментария
Матч высоких скоростей. Шахтер обыграл Черноморец в Одессе
© ФК Шахтер Донецк

В нынешнем чемпионате «Черноморец» и «Шахтер» решают разные задачи. У одесситов по существу создается новая команда, которая пока с большим трудом набирает очки в чемпионате. А горнякам, наоборот, нельзя терять турнирные баллы в борьбе за золотые награды. Казалось, что разница в классе очевидна, но как показал первый тайм, это было только на бумаге. 

Наставник гостей Де Дзерби, как и предполагалось, сделал значительную ротацию в стартовом составе по сравнению с матчем в Монако. Но то, что это будет практически другая команда, было неожиданно. Так, из тех футболистов, которые выходили на поле с первых минут в поединке Лиги чемпионов, остался лишь Матвиенко. А вот Юрий Мороз сделал только две замены по сравнению с игрой в Мариуполе, где «Черноморец» одержал свою первую победу в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге. Вместо Цитаишвили и Исаенко в основе появились Вачиберадзе и Брагару. 

Для хозяев поля встреча началась крайне неудачно. Уже на 10-й минуте Билошевский в центре поля грубо сыграл против Алана Патрика. Сперва арбитр матча Денис Шурман показал нарушителю желтую карточку, но после подсказки от коллег, отвечающих за VAR, он изменил свое решение и оставил одесситов в меньшинстве.  

К чести футболистов «Черноморца», они не сникли, а продолжали играть так, как будто ничего не произошло. Более того, именно местная команда создала первый по-настоящему серьезный момент в матче, когда Путря на 27-й минуте оказался на ударной позиции и пробил чуть выше дальней «девятки». А еще через четыре минуты реальный шанс открыть счет имел Авагимян. Он подхватил мяч вблизи штрафной площади соперников, прорвался сквозь защитные линии горняков и со средней дистанции нанес удар низом. Пятов к мячу не успел, а тот ударился в штангу и вылетел в поле. 

Что касается «Шахтера», то в первой половине тайма его игроки никак не могли наладить взаимопонимание. Было видно, что футболисты стараются, особенно молодые, но у них никак не получались атакующие действия. И только на 34-й минуте у гостей удачно прошла голевая комбинация, в которой участвовали Мудрик и Судаков. Первый получил мяч на левом фланге и точным пасом нашел в штрафной площади своего партнера. Георгий тоже все сделал быстро и правильно. Одним касанием он принял передачу, а вторым направил мяч под штангу в дальний угол. 

А далее до перерыва на поле стали происходить события, которых в ином матче хватило бы на все 90 минут. Судите сами. Сначала Путря неплохо приложился к мячу с дальней дистанции, но Пятов забрал мяч летевший в створ ворот. В ответной атаке Сикан после передачи Марлоса пробил в голкипера. Затем на 42-й минуте после розыгрыша углового Матвиенко забил гол, но после вмешательства VAR, Шурман определил, что перед этим Кривцов подыграл себе рукой и гол отменил. 

Учитывая многочисленные остановки арбитр компенсировал 5 минут к основному времени первого тайма. На второй из них Исмаили слева сделал опасный прострел ворот, Конопля замыкал эту передачу метров с двух, но попал в своего партнера Сикана, который оказался на линии мяча. Тут же в следующей атаке Сикан уже головой пробил в руки Кучеруку. А на четвертой компенсированной минуте Путря убежал от защитников на правом фланге и неожиданно для Пятова точно пробил в ближний угол. Этот гол привел в восторг как игроков «Черноморца», так и его болельщиков. Однако опять за дело взялся VAR и был замечен микроскопический офсайд у одессита. 

Разочарованию хозяев поля не было пределов. И пока они переживали этот эпизод, на 5-й компенсированной минуте «Шахтер» забил второй гол. И снова передачу партнеру сделал Мудрик. На этот раз справа от лицевой линии, а завершил комбинацию ударом с близкого расстояния Алан Патрик. 

Второй тайм был менее богатым на такие события. Хозяева поля, имея на одного игрока меньше, явно подустали, а гости стали ловить соперников на контратаках. Хорошие моменты для взятия ворот были у Сикана, Исмаили и Мудрика. Но украинцы из выгодных позиций в цель не попали, а бразильский защитник в «ближнем бою» не сумел переиграть Кучерука.

Ближе к концу матча игра снова выровнялась и у одесситов был хороший шанс один гол отыграть. Исаенко оказался с мячом в штрафной площади соперников и сделал прострельную передачу на Ваната. Последнему не хватило каких-то сантиметров, чтобы перевести мяч в ворота. 

А затем опять в компенсированное арбитром время, уже ко второму тайму, горняки забили третий гол. Индивидуальным мастерством блеснул Манор Соломон. С лини штрафной площади, находясь немного левее, он в своем стиле красивым ударом направил мяч в дальний верхний угол ворот. 

Вот так «Шахтер» одержал свою четвертую победу в чемпионате, а «Черноморец» потерпел четвертое поражение, причем в третий раз со счетом 0:3. 

 Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Черноморец» – «Шахтер» - 0:3

Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3

 Билошевский, 12 (грубое нарушение правил)

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко, Кадири, Путря (Скорко, 84) – Михайленко, Билошевский – Авагимян (Тлумак, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Брагару (Исаенко, 68) – Бугай (Ванат, 68).

«Шахтер»: Пятов – Исмаили (Корниенко, 62), Матвиенко (Витао, 62), Кривцов, Конопля – Алан Патрик (Маркос Антонио, 62), Степаненко – Мудрик, Судаков (Соломон, 69), Марлос – Сикан (Дентиньо, 79).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 6 (1) – 15 (10)
Угловые: 3 – 9
Оффсайды: 3 – 2.

ЧЕРНОМОРЕЦ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 21.08.2021 21:41
    0
    Кроме дебильного заголовка, по- игре сказать нечего, все закономерно, слишком не сопоставим уровень команд, победили малой кровью и практически всем ведущим игрокам дали передышку перед игрой с Монако. Что касается некоторых игроков, Пятову пора заканчивать, все таки он не Бенкс, Дзофф или Буффон, в свои 36 он уже не тянет, то что творил в этой игре, уму непостижимо. Радует, что набирает Исмаили, провел классный матч. Вообщем ждём в гости ребят из княжества.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 21:40
    0
    Надеюсь кошара живая там, у неё ещё и завтра тяжёлый день.
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    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 21:39
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.08.2021 21:38
    Спорт.юа, ви знущаєтесь? Обіграв досить легко, в економ-режимі перед Монако, і на класі.
    Браво, справжні чемпіони!
    Чекаємо тепер, що завтра поточний лідер чемпіонату переконливо переможе команду, яка йде на четвертій позиції
    Согласен, надеюсь Десна завтра не подведёт, они заслуживают победу.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 21.08.2021 21:39
    +2
    С трудом! Почитаешь название статьи и можно подумать, что Шахтер еле отскочил, хотя Черноморец минут по 5 с мячем не мог встретиться, а в конце матча на отбой играли.
    Ссылка
    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 21.08.2021 21:39
    0
    Володимир Ляшенко, 21.08.2021 21:38
    Спорт.юа, ви знущаєтесь? Обіграв досить легко, в економ-режимі перед Монако, і на класі.
    Браво, справжні чемпіони!
    Чекаємо тепер, що завтра поточний лідер чемпіонату переконливо переможе команду, яка йде на четвертій позиції
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 21.08.2021 21:38
    +3
    Спорт.юа, ви знущаєтесь? Обіграв досить легко, в економ-режимі перед Монако, і на класі.
    Браво, справжні чемпіони!
    Чекаємо тепер, що завтра поточний лідер чемпіонату переконливо переможе команду, яка йде на четвертій позиції
    Ссылка
    Volk
    Volk, 21.08.2021 21:37
    +2
    Изи катка для Шахтёра. Нужно было ещё один-два гола вколотить.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 21:37
    0
    Вадим Вадим, 21.08.2021 21:35
    выипали дк2 вторым составом, а тут есть долбообы, которые считают, что не было удаления?
    Да, такие есть и их много. Хотя там мог бы быть чистый перелом, это треш.
    Ссылка
    Turnok
    online
    Turnok, 21.08.2021 21:36
    +2
    Конечно, такая крупная победа наверное явилась следствием раннего удаления, но моментами я увидел настоящий Шахтёр, Шахтёр времён Мистера. Это не может не радовать в предверии ответки с Монако. Пока Шахта чувствует себя всё уверение и уверение. Надеюсь, что это положительная тенденция, а не эмоциональный всплеск в одной игре.
    Ссылка
    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 21.08.2021 21:36
    +1
    Face Control, 21.08.2021 21:34
    Плешивый, мы ждём тебя, выползай уже.
    сейчас фанька на коляске съездит за методичкой к несенюку в другую комнату и выползет
    Ссылка
    Lion
    online
    Lion, 21.08.2021 21:36
    -1
    Serg Wojcev, 21.08.2021 21:33
    кроты заткнитесь пошло бабло от ахметки судейским
    Главное что не шубы...
    Ссылка
    Вадим Вадим
    online
    Вадим Вадим, 21.08.2021 21:35
    +2
    выипали дк2 вторым составом, а тут есть долбообы, которые считают, что не было удаления?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 21:35
    0
    mayakovskiy1, 21.08.2021 21:34
    Черноморец молодцы. Очень старались и играли неплохо. В том числе на атаку, а не просто автобус. Но даже чтобы обыграть Шахтер-2 этого мало
    На самом деле тут согласен, автобуса у них было мало на удивление.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 21.08.2021 21:35
    +2
    Ребят, кто-то видел шпрота, он 1000 баксов сегодня проспорил и слился! Это и есть олицетворение рядового болельщика дыки?) Проспорить и слиться?)
    Ссылка
    Lion
    online
    Lion, 21.08.2021 21:35
    +1
    Всех с Победой!
    Моментов на 3 игры.
    Зачем делать провокационное заглавие...
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 21.08.2021 21:35
    -2
    Треба, щоб команда Чорноморця зібралась і....дали Білошевському пи-ди))))) За 5 турів 2 червоні)))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 21.08.2021 21:35
    +4
    Serg Wojcev, 21.08.2021 21:33
    кроты заткнитесь пошло бабло от ахметки судейским
    А где судьи были не правы? Можно фактами?
    Ссылка
    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 21.08.2021 21:34
    +3
    Serg Wojcev, 21.08.2021 21:33
    кроты заткнитесь пошло бабло от ахметки судейским
    Тебе этот свитер что на фото Суркис подарил вместо шубы ,
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 21.08.2021 21:34
    +1
    Черноморец молодцы. Очень старались и играли неплохо. В том числе на атаку, а не просто автобус. Но даже чтобы обыграть Шахтер-2 этого мало
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 21:34
    +1
    Плешивый, мы ждём тебя, выползай уже.
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