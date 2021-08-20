5-й тур
Черноморец
0 : 0
Шахтер Донецк
21.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед ответным матчем с «Монако» горняки встретятся с одним из аутсайдеров Премьер-Лиги

  • 20.08.2021 18:50
  • 376 просмотров
  • 0 комментариев
Черноморец - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Черноморец

В пятом туре украинской Премьер-Лиги в субботу 21 августа в Одессе сыграют местный «Черноморец», который в нынешнем сезоне вернулся в элиту сильнейших, и наш представитель в квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер». 

«Черноморец»

Одесская команда сейчас одна из самых непредсказуемых в Премьер-Лиге, В первых двух турах подопечные Юрия Мороза проиграли с одинаковым счетом 0:3 «Десне» и «Днепру-1». Затем в Харькове в поединке с «Металлистом 1925» моряки дважды вели по ходу матча, но в итоге снова потерпели поражение 2:3. Зато в Мариуполе в 4-м туре, пропустив первыми гол, одесситы добились успеха с тем же результатом 3:2. 

Очевидно, что в обороне «Черноморца» еще достаточно много проблем и 11 пропущенных мячей в четырех матчах это только подтверждают. Но заметно, что тренерский штаб работает в этом направлении и старается найти оптимальный состав защитной линии. 

Что касается атаки, то 5 голов в ворота соперников забили четыре футболиста. Дублем в игре с харьковчанами отметился Бугай, а на берегу Азовского моря порадовали своих болельщиков Михайленко, Авагимян и Путря. А вот от тех, от кого ждали бомбардирские успехи, пока молчат. Речь идет, прежде всего, о Цитаишвили, Ванате и Исаенко.      

«Шахтер»

Горнякам уже не впервой приходиться в конце лета и осенью играть на два фронта. И каждый раз это было по-разному. К примеру, при Фонсеке ротация состава в еврокубках и в чемпионате страны была незначительная и такие действия часто приносили положительный результат. Луиш Каштру больше доверял молодым игрокам, давая возможность лидерам передохнуть перед ответственными матчами. Однако, при таком раскладе «Шахтер» нередко терял очки в матчах Премьер-Лиги и, как итог, провалил минувший сезон и утратил чемпионское звание.  

Де Дзерби после первой победы над «Генком» в квалификации Лиги чемпионов, в третьем туре чемпионата Украины сделал несколько изменений в составе, но неудачно и команда проиграла «Александрии» 1:2. Впрочем, итальянский специалист не стал делать поспешные выводы и после второй виктории над бельгийцами, снова провел ротацию в следующей игре с «Металлистом 1925». На этот раз получилось удачно, так как горняки выиграли 2:0. 

Судя по всему, и в матче с «Черноморцем» мы увидим несколько иной состав у вице-чемпиона страны, нежели в игре с «Монако». Тем более, что сам Ди Дзерби неоднократно заявлял о том, что в его команде достаточно много сильных и квалифицированных футболистов, которые должны быть готовыми выйти на поле в любой момент.     

Статистика встреч

В чемпионатах Украины «Черноморец» и «Шахтер» провели ровно 50 матчей. 36 раз побеждал донецкий клуб, 7 раз выигрывали одесситы и еще 7 матчей завершились вничью. Последний раз соперники встречались в Одессе 2 марта 2019 года. Гости праздновали успех со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса с пенальти.  

Ориентировочные составы: 

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Кузык, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Авагимян, Цитаишвили, Брагару, Бугай
 
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, М.Антонио, Соломон, Тете, А.Патрик, Сикан

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

21 августа, суббота

«Черноморец» – «Шахтер»
Одесса. Стадион «Черноморец». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.)
Прогноз Sport.ua — 1:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности