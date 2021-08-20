В пятом туре украинской Премьер-Лиги в субботу 21 августа в Одессе сыграют местный «Черноморец», который в нынешнем сезоне вернулся в элиту сильнейших, и наш представитель в квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер».

«Черноморец»

Одесская команда сейчас одна из самых непредсказуемых в Премьер-Лиге, В первых двух турах подопечные Юрия Мороза проиграли с одинаковым счетом 0:3 «Десне» и «Днепру-1». Затем в Харькове в поединке с «Металлистом 1925» моряки дважды вели по ходу матча, но в итоге снова потерпели поражение 2:3. Зато в Мариуполе в 4-м туре, пропустив первыми гол, одесситы добились успеха с тем же результатом 3:2.

Очевидно, что в обороне «Черноморца» еще достаточно много проблем и 11 пропущенных мячей в четырех матчах это только подтверждают. Но заметно, что тренерский штаб работает в этом направлении и старается найти оптимальный состав защитной линии.

Что касается атаки, то 5 голов в ворота соперников забили четыре футболиста. Дублем в игре с харьковчанами отметился Бугай, а на берегу Азовского моря порадовали своих болельщиков Михайленко, Авагимян и Путря. А вот от тех, от кого ждали бомбардирские успехи, пока молчат. Речь идет, прежде всего, о Цитаишвили, Ванате и Исаенко.

«Шахтер»

Горнякам уже не впервой приходиться в конце лета и осенью играть на два фронта. И каждый раз это было по-разному. К примеру, при Фонсеке ротация состава в еврокубках и в чемпионате страны была незначительная и такие действия часто приносили положительный результат. Луиш Каштру больше доверял молодым игрокам, давая возможность лидерам передохнуть перед ответственными матчами. Однако, при таком раскладе «Шахтер» нередко терял очки в матчах Премьер-Лиги и, как итог, провалил минувший сезон и утратил чемпионское звание.

Де Дзерби после первой победы над «Генком» в квалификации Лиги чемпионов, в третьем туре чемпионата Украины сделал несколько изменений в составе, но неудачно и команда проиграла «Александрии» 1:2. Впрочем, итальянский специалист не стал делать поспешные выводы и после второй виктории над бельгийцами, снова провел ротацию в следующей игре с «Металлистом 1925». На этот раз получилось удачно, так как горняки выиграли 2:0.

Судя по всему, и в матче с «Черноморцем» мы увидим несколько иной состав у вице-чемпиона страны, нежели в игре с «Монако». Тем более, что сам Ди Дзерби неоднократно заявлял о том, что в его команде достаточно много сильных и квалифицированных футболистов, которые должны быть готовыми выйти на поле в любой момент.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины «Черноморец» и «Шахтер» провели ровно 50 матчей. 36 раз побеждал донецкий клуб, 7 раз выигрывали одесситы и еще 7 матчей завершились вничью. Последний раз соперники встречались в Одессе 2 марта 2019 года. Гости праздновали успех со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса с пенальти.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Кузык, Путря, Михайленко, Вачиберадзе, Авагимян, Цитаишвили, Брагару, Бугай



«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, М.Антонио, Соломон, Тете, А.Патрик, Сикан

21 августа, суббота