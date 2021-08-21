5-й тур
Черноморец
0 : 3
Шахтер Донецк
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Шахтер – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.08.2021 22:05
  • 1208 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец – Шахтер – 0:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

21 августа прошел матч 5-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Шахтер» (0:3).

«Шахтер» забил два гола в первом тайме, кроме того у «моряков» был удален Богдан Билошевский. У «горняков» отличились Георгий Судаков и Алан Патрик. Финальную точку в конце игры поставил Манор Соломон.

Черноморец – Шахтер – 0:3. Видео голов и обзор матча

Удаление. Билошевский, 13 мин.

ГОЛ! 0:1. Судаков, 34 мин.

ГОЛ! 0:2. Алан Патрик, 45+6 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:3. Манор Соломон, 90 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
45' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
33' ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
13' Bogdan Biloshevskyi (Черноморец) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 22:52
    -1
    Великий Шахтёр с красивой и заслуженной победой.
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