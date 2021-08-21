21 августа прошел матч 5-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Шахтер» (0:3).
«Шахтер» забил два гола в первом тайме, кроме того у «моряков» был удален Богдан Билошевский. У «горняков» отличились Георгий Судаков и Алан Патрик. Финальную точку в конце игры поставил Манор Соломон.
Черноморец – Шахтер – 0:3. Видео голов и обзор матча
Удаление. Билошевский, 13 мин.
ГОЛ! 0:1. Судаков, 34 мин.
ГОЛ! 0:2. Алан Патрик, 45+6 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:3. Манор Соломон, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
|13'
|Bogdan Biloshevskyi (Черноморец) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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