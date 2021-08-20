В субботу, 21-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 19:30.

Главная интрига предстоящего поединка – пойдет ли коллектив Юрия Мороза по стопам «Александрии», и сумеет во второй раз на старте сезона подловить подопечных Роберто Де Дзерби на банальной усталости после тяжелого еврокубкового матча? «Шахтер» прокладывает себе путь на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, поэтому очевидно, что мысли команды направлены исключительно на международную арену. Однако, от главного тренера «горняки» уже получили прямой намек на необходимость сохранять концентрацию во всех матчах, поэтому очередная осечка обойдется для них жесткими санкциями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер».