5-й тур
Черноморец
0 : 0
Шахтер Донецк
21.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.08.2021 19:47
  • 385 просмотров
  • 0 комментариев
Черноморец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 21-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 19:30.

Главная интрига предстоящего поединка – пойдет ли коллектив Юрия Мороза по стопам «Александрии», и сумеет во второй раз на старте сезона подловить подопечных Роберто Де Дзерби на банальной усталости после тяжелого еврокубкового матча? «Шахтер» прокладывает себе путь на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, поэтому очевидно, что мысли команды направлены исключительно на международную арену. Однако, от главного тренера «горняки» уже получили прямой намек на необходимость сохранять концентрацию во всех матчах, поэтому очередная осечка обойдется для них жесткими санкциями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Шахтер».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности