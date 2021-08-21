Монако проиграл Лансу перед ответным матчем с Шахтером

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Монако» сенсационно проиграл «Лансу» со счетом 0:2. Голы на счету Игнатиуса Ганаго и Симона Банзы.

Чемпионат Франции. 3-й тур

«Монако» – «Ланс» – 0:2

Голы: Ганаго, 51 (0:1), Банза, 90+5 (0:2).

Удаления: Дукоре, 61 - «Ланс». Головин, 86 - «Монако».

«Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Монако» c 1 баллом располагается на 17-й строчке.

Напомним, в среду, 24 августа, «Монако» сыграет с донецким «Шахтером» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «горняков» со счетом 1:0.