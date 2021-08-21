3-й тур
Монако
0 : 2
Ланс
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Монако проиграл Лансу перед ответным матчем с Шахтером

«Монегаски» неудачно начали сезон

  • 21.08.2021 20:19
  • 1035 просмотров
  • 2 комментария
Монако проиграл Лансу перед ответным матчем с Шахтером
© ФК Ланс

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Монако» сенсационно проиграл «Лансу» со счетом 0:2. Голы на счету Игнатиуса Ганаго и Симона Банзы.

Чемпионат Франции. 3-й тур

«Монако» – «Ланс» – 0:2
Голы: Ганаго, 51 (0:1), Банза, 90+5 (0:2).

Удаления: Дукоре, 61 - «Ланс». Головин, 86 - «Монако».

«Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Монако» c 1 баллом располагается на 17-й строчке.

Напомним, в среду, 24 августа, «Монако» сыграет с донецким «Шахтером» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «горняков» со счетом 1:0.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 21.08.2021 21:41
    0
    vitaha33, 21.08.2021 21:39
    Монако, яке возило Шахту, 4 матч не може виграти, 1 нічия і 3 поразки без забитих м'ячів... А що було б якби вони були в хорошій формі?
    Что там кто возил? Результат какой матча?
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 21.08.2021 21:39
    0
    Монако, яке возило Шахту, 4 матч не може виграти, 1 нічия і 3 поразки без забитих м'ячів... А що було б якби вони були в хорошій формі?
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