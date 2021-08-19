В субботу, 21 августа, состоится матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» на домашнем стадионе «Луи II» примет «Ланс». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

«Монако»

Команда Нико Ковача очень неудачно стартовала в новом сезоне. В первом туре монегаски поделили очки с «Нантом» (1:1), а во втором неожиданно уступили «Лорьяну» (0:1). И это после того, как монегаскам по итогам минувшей кампании удалось вернуться в Лигу чемпионом. Они заняли третье место, пропустив вперед только ПСЖ и «Лилль».

Однако в прошлом сезоне «Монако» не играл в еврокубках, а теперь этому клубу пришлось вспоминать, каково это – играть на два фронта. И пока это не удается подопечным Ковача, ведь в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов они дома проиграли донецкому «Шахтеру» (0:1).

На следующей неделе ответный матч в Украине, в котором вырвать путевку в групповой раунд самого престижного еврокубка будет очень непросто. Впрочем, четыре года назад «красно-белые» успешно совместили чемпионство с полуфиналом Лиги чемпионов, так что «мышечная память» еще может проснуться. Но будем надеяться, что произойдет уже после того, как вице-чемпион Украины возьмет верх в противостоянии.

«Ланс»

Чемпион Франции 1998 года уже давно не радует своих болельщиков большими успехами. Впрочем, если учесть, что не так давно «Ланс» бродил между Лигой 1 и Лигой 2, нынешняя ситуация в клубе не так уж и плоха. А в прошлом сезоне «кроваво-золотым» не хватило всего лишь одного очка для выхода в еврокубки.

Естественно, в этом сезоне команда Франка Хайза попытается еще больше улучшить результаты. Пока это удается средне: поражений нет, но и побед не было – две ничьи в первых двух турах. Но и соперниками были амбициозные «Ренн» и «Сент-Этьен». Первый, к слову, как раз и опередил «Ланс» на одно очко в прошлом сезоне.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Монако» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Монако»: Нюбель – Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Мартинс, Чуамени, Лукас, Диоп, Фолланд, Боаду.

«Ланс»: Лека – Бура, Гради, Клаусс, Мишлен, Хайдара, Дукоре, Фофана, Фортеш, Банза, Сотока.

21 августа, суббота