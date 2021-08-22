3-й тур
Монако
0 : 2
Ланс
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Монако — Ланс — 0:2. Видео голов и обзор матча

Соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов вновь потерпел «сухое» поражение

  • 22.08.2021 09:49
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Монако — Ланс — 0:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Монако

В поединке 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако», соперник донецкого «Шахтера» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, дома проиграл «Лансу» со счетом 0:2.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Монако» — «Ланс» — 0:2
Голы: Ганаго, 51, Банзая, 90+5

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Ланс).
86' Александр Головин (Монако) получает красную карточку.
61' Игрок команды Ланс получает красную карточку.
52' ГОЛ ! Мяч забил Игнатиус Ганаго (Ланс).
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Источник — Sport.ua

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