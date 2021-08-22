В поединке 3-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако», соперник донецкого «Шахтера» в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, дома проиграл «Лансу» со счетом 0:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Монако» — «Ланс» — 0:2
Голы: Ганаго, 51, Банзая, 90+5
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Ланс).
|86'
|Александр Головин (Монако) получает красную карточку.
|61'
|Игрок команды Ланс получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Игнатиус Ганаго (Ланс).
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Источник — Sport.ua
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