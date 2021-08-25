Шахтер Донецк
2 : 2
Монако
25.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Монако – 2:2. Камбэк в Харькове. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

  • 25.08.2021 23:55
  • 16753 просмотра
  • 6 комментариев
Шахтер – Монако – 2:2. Камбэк в Харькове. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 25 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» достиг нужного результата против «Монако».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Монако».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Шахтер – Монако – 2:2 (первый матч 1:0)
Гол: Марлос (74), Агилар автогол (114) - Бен Йеддер (18, 39)

Первый гол Бен Йеддера

Второй гол Бен Йеддера

Гол Марлоса

(новость обновляется)

События матча
114' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Агилар (Монако).
74' ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
39' ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
18' ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    tima fialko
    online
    tima fialko, 26.08.2021 00:45
    0
    Як Дзербі надихав команду! Просто 12-й гравець!Програвали Монако у всьому,крім духу.Переможців не судять,але матч повчальний.Молодці!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 26.08.2021 00:42
    0
    Ох и матч! Молодцы! Теперь осень с интересным футболом у нас! Браво!
    Ссылка
    aleksnayt
    online
    aleksnayt, 26.08.2021 00:40
    -1
    Подфартило бомжам) Ну, молодцы, удачи в группе.
    Ссылка
    Vera Stepler
    online
    Vera Stepler, 26.08.2021 00:39
    +1
    Да да да Шахтар го! Окремо виділив би Фернандо і Мудрика ну і Пятов не пропив майстерність
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
    Bogdan Plisyuk, 26.08.2021 00:37
    +1
    Руслан Улич, 25.08.2021 23:03
    Не футбол ,а валідол , букмекери не помилитися Шахтар не пройде! Лузери!
    Лузер ти !))
    Ссылка
    Руслан Улич
    online
    Руслан Улич, 25.08.2021 23:03
    -7
    Не футбол ,а валідол , букмекери не помилитися Шахтар не пройде! Лузери!
    Ссылка
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