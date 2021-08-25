В среду, 25 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» достиг нужного результата против «Монако».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Монако».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
Шахтер – Монако – 2:2 (первый матч 1:0)
Гол: Марлос (74), Агилар автогол (114) - Бен Йеддер (18, 39)
Первый гол Бен Йеддера
Второй гол Бен Йеддера
Гол Марлоса
(новость обновляется)
События матча
|114'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рубен Агилар (Монако).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
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Источник — Sport.ua
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