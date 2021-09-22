Шахтер Донецк
3 : 0
Динамо Киев
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Динамо – 3:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Украины в Киеве

  • 22.09.2021 22:54
  • 9718 просмотров
  • 8 комментариев
Шахтер – Динамо – 3:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» проходит матч за Суперкубок Украины 2021, в котором играют «Шахтер» и «Динамо». Начало встречи – в 21:00.

Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 30 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Лассина Траоре, 54 мин.

ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 61 мин.

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
54' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
30' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 22.09.2021 23:50
    0
    igor-trener, 22.09.2021 23:12
    Супряга боится брать игру на себя, не бежит.
    как может бревно брать игру на себя
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:13
    0
    Браво!
    Ссылка
    igor-trener
    online
    igor-trener, 22.09.2021 23:12
    0
    Супряга боится брать игру на себя, не бежит.
    Ссылка
    igor-trener
    online
    igor-trener, 22.09.2021 23:10
    +1
    Бойко подарок Ахметову сделал
    Ссылка
    Eagle
    Eagle, 22.09.2021 23:07 (изменен)
    0
    Слабо сыграл Бойко.Трудно киевлянам БУДЕТ играть БЕЗ нападающих.
    Супряга, Гармаш ..... это уже ПРОШЛОЕ, да и какие они нападающие
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    d3wolta
    d3wolta, 22.09.2021 23:06
    -3
    Всё-таки будет вписан в историю украинского футбола шахтер Педринье
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    DK02
    online
    DK02, 22.09.2021 23:02
    +2
    Бойко йолупєнь. Шахта з кубком.
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 22.09.2021 22:59
    -2
    Кілька висновків після гри:
    1) Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
    2) Дзербі усе ж таки геній, як всі в Італії казали та обіцяли це нам. Але треба йому давати більше часу та довіри.
    3) Поразка від Гладбаха в минулому році розізлила Шахтар і ми потім перемогли 2:0 Реал та зіграли у нічию з Інтером. Сподіваємося, що і поразка над Шерифом так само розізлить Шахтар і надихне на чергові сюрпризи!
    4) Не забуваємо, що Шахтар - це наймолодша команда нинішньої Ліги Чемпіонів.
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