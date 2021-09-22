Шахтер – Динамо – 3:0. Разгром в Киеве. Видео голов и обзор матча

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» проходит матч за Суперкубок Украины 2021, в котором играют «Шахтер» и «Динамо». Начало встречи – в 21:00.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Лассина Траоре, 30 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Лассина Траоре, 54 мин.
ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 61 мин.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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Супряга, Гармаш ..... это уже ПРОШЛОЕ, да и какие они нападающие
1) Гра нагадала минулорічну чимось, коли Шахтар також переміг 3:0. Шахтар звісно ж зараз сильніший і за Динамо і за Шериф. М'яч круглий і сенсації на зразок тієї що була у Тирасполі, у футболі трапляються. Навіть Манчестер програв від швейцарської команди яка в рази слабша і дешевша за них. Просто як казав Дзербі гравцям треба бути впевненішими, злішими та агресивнішими для перемог. Коли Шахтар забиває гол першим, то на куражі їм вдається показати більш впевнену, агресивнішу та веселу гру. Коли пропускає першим - то не вдається. Треба попрацювати над психологією.
2) Дзербі усе ж таки геній, як всі в Італії казали та обіцяли це нам. Але треба йому давати більше часу та довіри.
3) Поразка від Гладбаха в минулому році розізлила Шахтар і ми потім перемогли 2:0 Реал та зіграли у нічию з Інтером. Сподіваємося, що і поразка над Шерифом так само розізлить Шахтар і надихне на чергові сюрпризи!
4) Не забуваємо, що Шахтар - це наймолодша команда нинішньої Ліги Чемпіонів.
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