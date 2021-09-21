Шахтер Донецк

Суперкубок Украины-2021 – во всех смыслах уникальный поединок. Мы ведь привыкли, что игра между чемпионом и обладателем национального Кубка/второго места открывает новый сезон. Стало быть, проводится, как правило, в июле. Но в этот раз получилось иначе. «Динамо» обратилось в УПЛ с просьбой о смещении матча. Причина очень весомая – участие игроков киевской команды в составе сборной Украины на Евро-2020. «Шахтер» инициативу «заклятых друзей» поддержал. Премьер-лига – тоже. Поэтому вместо жаркого лета две лучшие команды страны прошлого сезона сыграют дождливой осенью. Хотя вряд ли сей факт способен испортить футбольный праздник: зрителей на «Олимпийском» будет много, а «Шахтер» против «Динамо» - вывеска априори подразумевает и интригу, и зрелище.

Шахтер

«Осенью, начиная с группового этапа Лиги чемпионов, вы все увидите новый, настоящий «Шахтер», - примерно так утверждали руководители донецкого клуба в начале сезона. Мол, новый тренер перекраивает и игру команды, и тактику, и стратегию. Да и новичкам нужно время для адаптации.

С последним получилось проще. Траоре, Педриньо и Марлон без проблем влились в коллектив, заняв места в основе. Собственно, ради этого их и покупали. Но вот «пересадить» команду на новые тактические «рельсы» оказалось делом весьма хлопотным. Де Дзерби удалось довольно быстро сломать конструкцию, возведенную предшественником, но вот построить нечто свое пока не получается. Команда не всегда понимает идеи нового наставника, наставник не всегда гибок в принятии решений, особенно когда речь идет о корректировки изначального плана на игру. Порой кажется, что Де Дзерби и его подопечные соревнуются, кто больше не понимает, что делать в конкретном случае.

К премьерному противостоянию против «Динамо» и Мирчи Луческу Роберто Де Дзерби подходит не в лучшем расположении духа. «Шахтер» без особых шансов и перспектив проиграл стартовый поединок Лиги чемпионов – против «Шерифа». Матч в Тирасполе еще раз подтвердил опасение относительно умения нынешнего наставника «горняков» адекватно реагировать на происходящее на поле. Особенно – вносить коррективы в ход неудачно складывающегося поединка. По слухам, в «Шахтере» (то есть в клубе) очень недовольны итальянским «алленаторе». В первую очередь – из-за его фанатичного упрямства, нежелания реагировать на очевидные вещи.

Матч против «Динамо» для Де Дзерби – возможность восстановить подмоченную репутацию; возможность доказать, что он действительно один из самых прогрессивных тренеров Европы. В принципе, и для футболистов «Шахтера» предстоящий поединок тоже имеет налет «доказательств», ведь возможная победа наверняка добавит футболистам уверенности и веры в свои силы. Ну, а для «Шахтера» в целом игра против «Динамо» - своеобразная лакмусовая бумажка, которая покажет, на что способна нынешняя команда. И ее нынешний тренер.

Динамо

Для «бело-синих» предстоящий поединок вряд ли имеет столь высокую цену. Да, это будет битва за престиж, да, принципиальность противостояния никто не отменял, но с точки зрения турнирной стратегии для «Динамо» сейчас важнее чемпионат страны. И Лига чемпионов. Остальные турниры – желательны, но вряд ли обязательны. Не исключено, что Луческу решит поберечь некоторых лидеров на этот матч. В частности, Шапаренко, у которого проблемы со здоровьем после поединка с «Бенфикой».

Что же касается игрового тонуса, то с этим у «Динамо» полный порядок. Команда обучена, мобильна, «вменяема» и руководима. В общем, сугубо в игровом плане «Динамо» сейчас смотрится предпочтительнее «Шахтера».

Репетицией матча за Суперкубок для киевлян стал поединком чемпионата против «Александрии». Соперник оказался очень достойным и квалифицированным. С точки зрения игры динамовцы превзошли своего оппонента существенно, но вот с точки зрения результата добыли его благодаря лишь весьма спорному пенальти. Тем не менее, накануне первого в сезоне очного противостояния с «Шахтером» киевляне имеют и хороший гандикап в таблице чемпионата, и наверняка неплохое настроение.

История противостояний

Суперкубковые дороги «Шахтера» и «Динамо» пересекаются почти постоянно. Это и неудивительно, ведь за приз соревнуются две лучшие команды страны, а такими являются именно «оранжево-черные» и «бело-синие». Действующий обладатель трофея – «Динамо» - выигрывало этот приз чаще других – девять раз, причем восемь раз были повержены именно «горняки». На счету «Шахтера» - восемь побед, из них пять – над киевлянами.

Прогноз

Не самый удачный старт сезона, поражение в Лиге чемпионов от «Шерифа», желание преподнести подарок президенту клуба на его 55-летний юбилей – с мотивацией у «Шахтера» должен быть полный порядок. Наверняка инициативой и особенно мячом будут больше владеть именно дончане. Но вот смогут ли они это владение превратить из «стерильного» в комфортное – большой вопрос. «Шахтер» сейчас очень уязвим, особенно когда попадает под прессинг или когда соперник остро контратакует. А «Динамо» будет играть, скорее всего, именно так. Видится, что «Шахтер» свою обязательную ошибку все равно совершит, а «Динамо» свой обязательный шанс все равно найдет. Посему прогнозируем минимальную победу команды Луческу.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Соломон, Тете, Марлос, Траоре

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Вербич, Буяльский, Шкурин.

22 сентября, среда