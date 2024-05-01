В УАФ прокомментировали возможное проведение Суперкубка за границей

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Шевченко прокомментировал возможное проведение Суперкубка Украины 2024 за рубежом.

– В этом году 20-я годовщина с момента первого розыгрыша Суперкубка Украины, проведение которого остается под вопросом. Не рассматриваете вариант с его проведением за пределами Украины? В качестве примера можно взять Италию и Испанию, которые это делали в Саудовской Аравии.

– Мы рассматриваем разные варианты и пока окончательного решения по Суперкубку нет. Новая команда УАФ держит руку на пульсе, Сергей Станиславович Ребров так же к этому привлечен, потому что он занимается институтом сборных. Постоянно с нами на контакте УПЛ, клубы. Также важно услышать позицию игроков. Только после того уже будет приниматься финальное решение.

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ договорились не проводить матч за Суперкубок в этом году.