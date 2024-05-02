Защитник-легионер, арендованный Ворсклой, летом станет свободным агентом
Тиаго Сантана покинет «Метрополитано»
26-летний бразильский центрбек «Ворсклы» Тиаго Сантана, арендованный полтавчанами у «Метрополитано», грядущим летом станет свободным агентом.
Информацию об этом раскрывает портал Transfermarkt, который утверждает, что Сантана вернется в «Метрополитано» из аренды в «Ворскле», после чего получит статус свободного агента.
«Ворскла» арендовала Сантану летом минувшего года сроком на один сезон.
В текущем розыгрыше УПЛ бразильский центрбек сыграл за полтавчан 12 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.
В последний к текущему моменту раз Сантана объявлялся на поле в стане «Ворсклы» в УПЛ еще 2 декабря минувшего года, когда сыграл одну минуту против «Днепра-1» (2:1). По весне бразилец шесть раз оказывался в заявке «Ворсклы», но на поле так и не появился.
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