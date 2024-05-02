Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник-легионер, арендованный Ворсклой, летом станет свободным агентом
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 19:34 |
508
0

Защитник-легионер, арендованный Ворсклой, летом станет свободным агентом

Тиаго Сантана покинет «Метрополитано»

02 мая 2024, 19:34 |
508
0
Защитник-легионер, арендованный Ворсклой, летом станет свободным агентом
tiktok.com/@fcvp.official. Тиаго Сантана

26-летний бразильский центрбек «Ворсклы» Тиаго Сантана, арендованный полтавчанами у «Метрополитано», грядущим летом станет свободным агентом.

Информацию об этом раскрывает портал Transfermarkt, который утверждает, что Сантана вернется в «Метрополитано» из аренды в «Ворскле», после чего получит статус свободного агента.

transfermarkt.com

«Ворскла» арендовала Сантану летом минувшего года сроком на один сезон.

В текущем розыгрыше УПЛ бразильский центрбек сыграл за полтавчан 12 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

В последний к текущему моменту раз Сантана объявлялся на поле в стане «Ворсклы» в УПЛ еще 2 декабря минувшего года, когда сыграл одну минуту против «Днепра-1» (2:1). По весне бразилец шесть раз оказывался в заявке «Ворсклы», но на поле так и не появился.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла
Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр – Шахтер, Динамо – Кривбасс. Утверждена дата предпоследнего тура УПЛ
Тиаго Сантана Ворскла Полтава трансферы УПЛ свободный агент
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024
Футбол | 02 мая 2024, 19:11 0
Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024
Основной защитник ПСЖ получил серьезную травму. Игрок пропустит Евро-2024

Лукас Эрнандес травмировал колено в матче Лиги чемпионов

Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Футбол | 01 мая 2024, 20:45 1
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ

Команда готовится праздновать

ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Футбол | 01.05.2024, 22:46
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
Марио ЖАРДЕЛ: «Такой игрок, как я, сейчас стоил бы 300 миллионов евро»
Футбол | 02.05.2024, 14:52
Марио ЖАРДЕЛ: «Такой игрок, как я, сейчас стоил бы 300 миллионов евро»
Марио ЖАРДЕЛ: «Такой игрок, как я, сейчас стоил бы 300 миллионов евро»
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Футбол | 02.05.2024, 06:35
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 6
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
02.05.2024, 09:31 24
Волейбол
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
Довбика хотят купить 2 топ-клуба. Жирона определилась с его будущим
30.04.2024, 21:40 11
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
01.05.2024, 07:26
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем