Защитник-легионер, арендованный Ворсклой, летом станет свободным агентом

26-летний бразильский центрбек «Ворсклы» Тиаго Сантана, арендованный полтавчанами у «Метрополитано», грядущим летом станет свободным агентом.

Информацию об этом раскрывает портал Transfermarkt, который утверждает, что Сантана вернется в «Метрополитано» из аренды в «Ворскле», после чего получит статус свободного агента.

transfermarkt.com

«Ворскла» арендовала Сантану летом минувшего года сроком на один сезон.

В текущем розыгрыше УПЛ бразильский центрбек сыграл за полтавчан 12 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

В последний к текущему моменту раз Сантана объявлялся на поле в стане «Ворсклы» в УПЛ еще 2 декабря минувшего года, когда сыграл одну минуту против «Днепра-1» (2:1). По весне бразилец шесть раз оказывался в заявке «Ворсклы», но на поле так и не появился.