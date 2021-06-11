Уэльс
0 : 0
Швейцария
12.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Уэльс – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 11.06.2021 09:38
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Уэльс – Швейцария. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12 июня, состоится поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. Матч пройдет в столице Азербайджана Баку на Олимпийском стадионе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Сборные Уэльса и Швейцарии попали в группу А, в которой также находятся Италия и Турция. На прошлом чемпионате Европы «драконы» совершили настоящий прорыв, сумев дойти до полуфинала. На групповой стадии валлийцы заняли первое место в своем квартете, опередив Англию, а в плей-офф разобрались с Северной Ирландией и Бельгией. И только будущий победитель турнира Португалия остановил дерзкого дебютанта.

Сборная Швейцарии, к которой украинские любители футбола в последнее время испытывают особые чувства, ранее участвовала в четырех европейских форумах. На Евро-2016 «Нати» вышли в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступили Польше (основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Швейцария.

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Александр Снитко, Sport.ua

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