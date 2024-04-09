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  4. МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
Чемпионат мира
09 апреля 2024, 19:07 |
1670
3

МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»

Бывший игрок «Динамо» рассказал о реакции сборников на его удар паненкой

09 апреля 2024, 19:07 |
1670
3
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал о реакции сборников на его исполнение пенальти паненкой в серии пенальти после матча 1/8 финала чемпионата мира 2006 года против Швейцарии:

«Шева (Андрей Шевченко – прим.) тогда ничего не говорил. Он на меня так посмотрел, что я все понял. Тогда Ворона (Андрей Воронин – прим.) сказал: «Ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы ты не забил». Я говорю: «Ну, блин, это если бы я не забил». В общем, тогда все были довольны и посмотрели на меня, как на придурка какого-то».

Ранее Артем Милевский рассказал, возможен ли его переезд в минск.

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Комментарии 3
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analex
Чудово пам"ятаю цей удар Мілевського , але ж забив , вивів з рівноваги швейцарців , а Шовковський спіймав кураж
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+3
fifa2020
Лунін закінчився, почалась ера мілевського на спорт юа?))
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+1
Игорек
Шева сам не забив...
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0
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