МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский рассказал о реакции сборников на его исполнение пенальти паненкой в серии пенальти после матча 1/8 финала чемпионата мира 2006 года против Швейцарии:

«Шева (Андрей Шевченко – прим.) тогда ничего не говорил. Он на меня так посмотрел, что я все понял. Тогда Ворона (Андрей Воронин – прим.) сказал: «Ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы ты не забил». Я говорю: «Ну, блин, это если бы я не забил». В общем, тогда все были довольны и посмотрели на меня, как на придурка какого-то».

Ранее Артем Милевский рассказал, возможен ли его переезд в минск.