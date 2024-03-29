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Польша
29 марта 2024, 11:23 | Обновлено 29 марта 2024, 12:48
454
0

Щенсны признался, что вынудило бы его прекратить играть за сборную Польши

Голкипер парировал пенальти в послематчевой серии с Уэльсом и вывел свою команду на Евро-2024

29 марта 2024, 11:23 | Обновлено 29 марта 2024, 12:48
454
0
Щенсны признался, что вынудило бы его прекратить играть за сборную Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны признался, что ушел бы из сборной Польши, если бы команда не квалифицировалась на Евро-2024.

Напомним, поляки в серии пенальти обыграли сборную Уэльса в финальном стыковом матче Пути А квалификации Евро-2024. Щенсны отразил решающий пенальти в исполнении экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Дэна Джеймса, и этого оказалось достаточно, чтобы отправить Польшу на чемпионат Европы. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей.

На вопрос beIN Sports, была бы игра против Уэльса последней, если бы Польша не прошла на Евро-2024, Щенсны ответил утвердительно: «О, это было бы так, да».

Добавим, что Щенсны провел 81 матч за сборную Польши. Предстоящий чемпионат Европы станет для него четвертым подряд.

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Источник Beinsports.com
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