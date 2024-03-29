Щенсны признался, что вынудило бы его прекратить играть за сборную Польши

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны признался, что ушел бы из сборной Польши, если бы команда не квалифицировалась на Евро-2024.

Напомним, поляки в серии пенальти обыграли сборную Уэльса в финальном стыковом матче Пути А квалификации Евро-2024. Щенсны отразил решающий пенальти в исполнении экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Дэна Джеймса, и этого оказалось достаточно, чтобы отправить Польшу на чемпионат Европы. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей.

На вопрос beIN Sports, была бы игра против Уэльса последней, если бы Польша не прошла на Евро-2024, Щенсны ответил утвердительно: «О, это было бы так, да».

Добавим, что Щенсны провел 81 матч за сборную Польши. Предстоящий чемпионат Европы станет для него четвертым подряд.