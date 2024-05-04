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Чемпионшип
04 мая 2024, 16:38 | Обновлено 04 мая 2024, 16:39
1102
0

Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа

Завершен регулярный сезон в Чемпионшипе, в АПЛ вышли Лестер и Ипсвич

04 мая 2024, 16:38 | Обновлено 04 мая 2024, 16:39
1102
0
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился регулярный сезон Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Ранее в АПЛ вернулся Лестер, а сегодня второе место и возвращение в элиту себе гарантировал Ипсвич Таун.

Команда сыграет в АПЛ впервые с 2002 года. При этом только год назад Ипсвич вышел в Чемпионшип из Лиги 1, оформив себе такой двойной прорыв в элиту.

В полуфиналах плей-офф за выход в АПЛ сразятся Лидс – Норвич и Саутгемптон – ВБА.

Из Чемпионшипа вылетели Ротерхэм, Хаддерсфилд и Бирмингем.

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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Ипсвич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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