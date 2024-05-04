Чемпионшип04 мая 2024, 16:38 | Обновлено 04 мая 2024, 16:39
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Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Завершен регулярный сезон в Чемпионшипе, в АПЛ вышли Лестер и Ипсвич
04 мая 2024, 16:38 | Обновлено 04 мая 2024, 16:39
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Завершился регулярный сезон Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Ранее в АПЛ вернулся Лестер, а сегодня второе место и возвращение в элиту себе гарантировал Ипсвич Таун.
Команда сыграет в АПЛ впервые с 2002 года. При этом только год назад Ипсвич вышел в Чемпионшип из Лиги 1, оформив себе такой двойной прорыв в элиту.
В полуфиналах плей-офф за выход в АПЛ сразятся Лидс – Норвич и Саутгемптон – ВБА.
Из Чемпионшипа вылетели Ротерхэм, Хаддерсфилд и Бирмингем.
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