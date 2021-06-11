Евро-2020. Группа А: оклемавшийся фаворит, крепкие орешки и кот в мешке

Sport.ua начинает представление команд-участниц чемпионата Европы. Сегодня расскажем о соперниках по группе А: сборных Италии, Турции, Швейцарии и Уэльсе.

Италия

Когда сборная Италии не пробилась на чемпионат мира-2018, и весь футбольный мир застыл в удивлении и злорадстве, хотя частично и в сочувствии, увидев слезы великого Буффона после поражения от шведов, сложно было предположить, что «Скуадра адзурра» сумеет довольно быстро оклематься. Тогда, осенью 2017-го, казалось, что таланты в некогда бездонном кладезе серии А перевелись напрочь, а уж коль национальную сборную доверили такому случайному пассажиру, как Вентура, значит, дело правда дрянь. Но сейчас, в начале лета 2021-го, сборная Италии смотрится, как минимум, Фениксом, восставшим из пепла.

Роберто Манчини сумел за достаточно короткое время реанимировать национальную команду, сбалансировать ее игру, провести смену поколений. Внешне талантов в сборной Италии каденции Манчини не стало больше со времен работы алленаторе Вентуры. Однако Роберто удалось то, что не удавалось его предшественнику: сплотить коллектив, найти для игроков и новую мотивацию, и новые роли. Нынешняя сборная Италии – потрясающий микс просто хороших исполнителей с отрепетированными до тонкостей и нюансов командными движениями и маневрами. Эта команда на одном дыхании прошла отбор на Евро: в ее активе десять побед из десяти возможных. Отлично стартовала сборная и в отборе на ЧМ-2022 – три победи из трех попыток. После победы над Сан-Марино в товарищеском поединке (7:0), беспроигрышная серия итальянцев достигла 26 матчей. Больше было только у знаменитой национальной команды Виторио Поццо в конце тридцатых годов прошлого века.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

«Мы хотим продолжать нашу работу. Помимо трофеев, мы должны работать над нашим проектом. Манчини блестяще работал в течение двух лет, продлить сотрудничество с ним было нашей обязанностью», - заявил давеча президент футбольной федерации Италии Габриэле Гравина, комментируя продление контракта с наставником «адзурры». Возглавив сборную Италии весной 2018 года, Роберто удалось превратить сбитых летчиков в фаворитов континентально масштаба. Под его руководством Италия без лишних вопросов пробилась на Евро-2020 и вышла в Финал четырех Лиги наций. Футбол, проповедуемый сборной Италии под руководством Манчини – остро атакующий, быстрый, с яркими элементами прессинга, чего раньше и в помине не было. Чаще всего наставник использует схему 4-3-3.

Лидеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи (слева) и Джорджио Кьеллини

Казалось, что после ухода из сборной Буффона, Де Росси и даже Балотелли, следующее поколение «Скуадры адзурры» если и может на что-то претендовать, так это, разве что, на локальный успех. Типа выход на международный форум. Отчасти в данном утверждении есть доля истины: звезд первой величины в нынешней сборной Италии нет. Но, с другой стороны, там хватает тех, кто уже совсем скоро, не исключено, что именно на Евро-2020, может этой звездой стать. Хотя голкипер Доннарумма уже стал: этого парня хочет заполучить в свои ряды добрая половина топ-клубов Европы. В защите все так же надежны Бонуччи и Кьеллини, «ожил» полузащитник Вератти, хороши в атаке Иммобиле и Инсинье. Ну и молодежь на «подходе»: Кьеза, Бастони, Барелла, Кин.

Заявка

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»)

Ориентировочный состав

Прогноз: займет в группе первое место.

Турция

На чемпионат мира 2018 года сборная Турции не попала. Под руководством Мирчи Луческу, которого турки едва ли не боготворили, национальная команда превратилась в жалкого середняка, без лица и почерка. Опытнейший румын затеял коренную перестройку, но провалился. Главной ошибкой нынешнего наставника «Динамо» стало то, что он очень резко взял курс на омоложение и отказался от многих опытных игроков. Когда в 2019-м Луческу сменил Гюнеш, дела у сборной заметно пошли вверх. Турки пробились на Евро-2020 из очень сильной группы, в которой выступали действующие чемпионы мира – французы. Команде Дешама команда Гюнеша не проиграла: 2:0 дома и 1:1 в гостях. Уверенно команда начала отбор и на ЧМ-2022: разбила Нидерланды 4:2 и Норвегию 3:0 (причем на выезде), правда, затем поделила очки с Латвией. Нынешняя сборная Турции – очень сбалансированная команда, в которой четко просматривается баланс между опытом и молодостью. Похоже, черная полоса этой команды уже позади.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Шенол Гюнеш – главный творец «турецкого чуда» на чемпионате мира 2002 года. Тогда его команда сенсационно заняла третье место, а сам наставник был объявлен в стране национальным героем. Однако вскорости, в 2004-м, Гюнеша под улюлюканье убрали с главной команды страны. И он был вынужден вернуться в родной «Трабзонспор». А оттуда – в «Бешикташ», который привел к золотым наградам чемпионата. Два года назад Гюнеша снова позвали в сборную – разгребать завалы после Луческу. И Шенол с задачей пока справляется на отлично: его команда играет в атакующий, результативный и интересный футбол.

Лидеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Бурак Йилмаз уничтожил сборную Нидерландов

Особняком в нынешней сборной Турции стоит Бурак Йылмаз. Опытнейшему форварду «Лилля», кстати, свежеиспеченному чемпиону Франции, в средине лета исполнится уже 36 лет. Но он все еще полон сил и мотивации, а главное – не растерял ни скоростных качеств, ни голевого чутья. Бурак – второй в истории сборной бомбардир (после легендарного Шюкюра), бесспорный лидер команды, ее капитан и авторитет в раздевалке. В резонансом поединке отбора на ЧМ-2022 против сборной Нидерландов Йылмаз отметился хет-триком.

По всей видимости, после того, как Йылмаз уйдет на футбольную пенсию, капитанская повязка в сборной достанется Хакану Чалханоглу. Этот универсальный полузащитник родился и вырос в Германии, там же и начал свою футбольную карьеру. Хакан имеем немецкое гражданство, и ему предлагали выступать за Бундестим, но он решил защищать цвета сборной своей исторической Родины. Сейчас без этого игрока сложно представить полузащиту сборной Турции.

Заявка

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Гюнок («Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»)﻿.

Защитники: Зеки Челик («Лилль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»), Каан Айхан («Сассуоло»)﻿, Мерих Демирал («Ювентус»), Мерт Мюлдюр («Сассуоло»), Озан Кабак («Ливерпуль»)﻿﻿, Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Мераш («Гавр»)﻿.

Полузащитники: Юсуф Языджы («Лилль»), Дорукхан Токез («Бешикташ»), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), ﻿Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Озан Туфан («Фенербахче»), Тайлан Антальялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан»)﻿.

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль»), Дженгиз Юндер («Лестер»), Энес Юнал («Хетафе»), Абдюлкадир Эмюр («Трабзонспор»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Галатасарай»), Кенан Караман («Фортуна Дюссельдорф»)﻿.

Ориентировочный состав

Прогноз: займет второе место в группе.

Швейцария

Getty Images/Global Images Ukraine

Не обладая суперзвездным составом, тем не менее, сборная этой небольшой страны является регулярным участником крупных международных форумов. Более того, на двух последних из них – чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018-го – швейцарцы неизменно выходили в плей-офф, что автоматически делает их как минимум крепким орешком мирового футбола. По известным причинам сборная Швейцарии снискала у нас не самую хорошую славу - за «кабинетную» победу в рамках Лиги Наций над нашей национальной сборной. Однако, справедливости ради, нужно признать, что команда Петковича умеет играть не только в кабинетах. Отборочную кампанию на Евро-2020 в непростой группе (вместе с Ирландией и Данией) швейцарцы прошли очень ровно, потерпев лишь одно поражение – от датчан. Успешно альпийская сборная начала и отбор на ближайший чемпионат мира, выиграв два матча из двух. Команда культивирует современный футбол – с прессингом, быстрым переходом от одной игровой фазы к другой, с контролем мяча. Команда занимает девятую строчку среди европейских сборных в рейтинге ФИФА.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Петкович

Вот уже семь лет, как сборную Швейцарии возглавляет Владимир Петкович. Нельзя сказать, что в наследство во главе сборной Швейцарии бывший наставник «Лацио» получил развалины. Скорее нет. Но то, что босниец из паспортом швейцарца сделал из этой команды серьезную боевую единицу мирового футбола – факт. Петкович считается самым успешным тренером в истории сборной Швейцарии (выиграл больше 57 процентов поединков). Да и возглавляет команду тоже дольше остальных ее рулевых. Его сложно назвать тактическим гением, но свое он берет за счет психологии: его подопечные очень мотивированы и сплоченные. Чаще всего Петкович практикует формулу 3-4-1-2.

Лидеры

Главные действующие лица сборной – Зоммер, Джака и Шачири. Последний прочно засел на скамье для резервистов в «Ливерпуле», но все равно продолжает играть впечатляющую роль в национальной команде. Джердан – лидер атакующего звена команды, мастер стандартов и решающей передачи. А вот Джака – мастер «выжигать» середину поля. Как и у Шачири, клубные дела Гранита в последнее время не особо клеятся, ведь его «Арсенал», где он, кстати, капитан, сейчас – лишь середняк АПЛ. Но вот в сборной роль Джаки сложно переоценить: это и «цепной пес», и мастер паса, и просто безусловный авторитет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака (№10)

Не меньший, а то и больший авторитет – голкипер команды и гладбахской «Боруссии» Зоммер. Сезон 2019/2020 Ян провел просто феноменально: это именно благодаря его уверенной и яркой игре «Боруссия» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Нынешний сезон в Бундеслиге он провел не столь ярко. Но в составе сборной – все так же незаменим и надежен. Чего стоят сразу два парированных пенальти от Рамоса в игре Лиги Наций со сборной Испании.

Заявка

Вратари: Ян Зоммер («Боруссия Менхенгладбах»), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия Дортмунд»), Лорис Бенито («Бордо»), ﻿Эрай Джюмерт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия Менхенгладбах»), Джордан Лотомба («Ницца»), Кевен Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»)﻿, Фабиан Шер («Ньюкасл»)﻿, Сильван Видмер («Базель»).

Полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), ﻿Джибриль Соу («Айнтрахт Франкфурт»), ﻿﻿Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия Менхенгладбах»), ﻿﻿Стивен Цубер («Айнтрахт Франкфурт»)﻿﻿.

Нападающие: Брель Эмболо («Боруссия Менхенгладбах»), Марио Гавранович («Динамо Загреб»), Харис Сеферович («Бенфика»).

Ориентировочный состав

Прогноз: займет третье место в группе.

Уэльс

Казалось, что лучшие годы этой сборной остались далеко в прошлом веке, когда британские сборные задавали тон не только в европейском, но и мировом футболе. Но те времена канули в Лету. До 2016 года, когда сборная Уэльса сенсационно вышла в полуфинал чемпионата Европы. Та команда, ведомая Бэйлом, стала одной из главных открытий французского Евро. И, наряду с Исландией, одной из любимиц публики. И на следующий чемпионат Европы валлийцы добыли путевку. Причем прямую. Однако сейчас называть их даже скрытыми фаворитами турнира вряд ли уместно. По сравнению с «той» командой нынешняя – в лучшем случае, крепкий орешек. Новых звезд у команды не появилось, а вот прежние звезды заметно состарились.

В отборочном турнире на Евро-2020 Уэльс вел отчаянную борьбу за второе место с командами Словакии и Венгрии (первое место застолбили за собой вице-чемпионы мира - хорваты). И выиграл эту борьбу, финишировав сразу за сборной Хорватии. Неплохо британцы выступили и в своей группе Лиги Наций, не проиграв ни одного поединка (в соперниках были Ирландия, Финляндия и Болгария). Хотя, скорее, не неплохо, а отлично: Уэльс получил путевку в элитную группу А (там, где еще недавно была сборная Украины). А вот отбор на ЧМ-2022 валлийцы начали с поражения от бельгийцев – 1:3, но во втором поединке одолели непростую команду Чехии.

Тренер

Евро-2020 должен был стать первым серьезным турниром для легенды «МанЮнайтед» Гиггза, который в 2018-м возглавил сборную Уэльса. Под руководством Райана «драконы» демонстрировали неплохую игру и вполне приемлемые результаты. Во всяком случае, в выходе Уэльса на континентальное первенство очень большая заслуга именно Гиггза. Но в итоге на чемпионат континента команду повезет другой тренер – бывший ассистент Райана Роберт Пейдж.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Пейдж и Гарет Бэйл

Дело в том, что Гиггз недавно вляпался в очень неприятный инцидент. Тренера обвиняют в нападении на двух женщин (одна из них – его бывшая подруга, вторая – ее сестра). Причем нападение завершилось нанесением телесных повреждений средней степени тяжести. От греха подальше футбольная ассоциация Уэльса приняла решение оперативно отстранить Гиггза от занимаемой должности в сборной. Против тренера открыли уголовное дело и взяли под стражу, но затем выпустили под залог. На Евро-2020 действиями Уэльса будет руководить ближайший помощник Гиггза Пейдж, которому будет помогать Стейвенберг. По мнению британских СМИ, под руководством Пейджа игра «драконов» вряд ли изменится: все та же формула 3-4-3, все та же ставка на Бэйла и Рэмзи.

Лидеры

Главной звездой команды все еще остается Гарет Бэйл. Принадлежащий «Реалу» атакующий полузащитник минувший сезон провел в аренде в «Тоттенхэме». И хотя Бэйл уже далеко не тот, каким был пару-тройку лет назад, он все еще в неплохой форме. За лондонцев он забивал регулярно: в шести последних матчах АПЛ – шесть мячей. И во внутренней бомбардирской гонке Гарет уступил лишь Кейну и Сону. А в национальной сборной роль Бэйла вообще сложно переоценить: он там словно икона. А вот Аарон Рэмзи – на данный момент главная «рабочая лошадка» сборной. Именно полузащитник «Юве» сейчас является главным конструктором атак «драконов». Благодаря отличной игре Рэмзи Уэльс и добыл прямую путевку на Евро, когда в последнем туре отбора Аарон забил два мяча сборной Венгрии.

Заявка

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Бен Дэвис, Джо Родон (оба – «Тоттенхэм»), Крис Мефам («Борнмут»), Кристофер Гантер («Чарльтон»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба – «Суонси»).

Полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити»), Джо Моррелл («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Джонни Уильямс («Кардифф Сити»), Арон Рэмси («Ювентус»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Рубин Колуилл («Кардифф Сити»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Харри Уилсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Киффер Мур («Кардифф Сити») , Гарет Бэйл («Реал»), Тайлер Робертс («Лидс»), Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»).

Ориентировочный состав

Прогноз: займет четвертое место в группе.