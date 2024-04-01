Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции

Первый тренер Артема Довбика Алексей Блоха рассказал о реакции на гол украинского нападающего в ворота Швеции (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– А когда Артем в июне 2021 года забил гол Швеции и вывел сборную в 1/4 финала Евро, Вы что почувствовали?

– Я с места подпрыгнул! Я когда-то футболом занимался, у меня был хороший прыжок с места, без разбега – 5,65 метров. Сотку бежал за 11,8 секунды, Олег Блохин – за 11,0. А когда Артем забил шведам, я, наверное, метров на 20 прыгнул с места. Потом раз десять пересматривал этот гол. Я тоже забивал головой – больше, чем ногой, я, правда, правоногий. Но, конечно, Темочка – умница. Создан для футбола! Забивал и ногами, и головой. Дано от Бога, такие рождаются один из миллионов.

– Вы ожидали, что у Артема получится на Евро-2020?

– Я верил в это. Шевченко немного не прав. Артема надо было выпускать чуть раньше. Ну, выпусти его против Австрии (0:1)! У меня такая чуйка была, что Тема должен, обязан забить. Потому что я молюсь Господу Богу за каждую игру. Чтобы только не сломался, чтобы травмы не было, и вот Довбик забил гол. Он любит забивать, ищет моменты, открывается.

Ранее Алексей Блоха рассказал, как нашел Артема Довбика на школьном стадионе в Черкассах.