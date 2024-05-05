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  4. Олег Дулуб: «Для меня задача проста – седьмое место»
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 04:20 | Обновлено 05 мая 2024, 05:19
227
0

Олег Дулуб: «Для меня задача проста – седьмое место»

Главный тренер ЛНЗ подытожил игру с «Оболонью»

05 мая 2024, 04:20 | Обновлено 05 мая 2024, 05:19
227
0
Олег Дулуб: «Для меня задача проста – седьмое место»
ФК Оболонь. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб после поражения от «Оболони» в 27 туре УПЛ (0:1) был немногословен.

«Я всегда говорю игрокам, что играть и выигрывать – это две разные вещи, потому что если ты играешь – ты играешь на мастерстве, а выигрываешь сердцем.

Как поддерживаю мотивацию команды, когда уже нет задач, потому что команда и не поднимется вверх, и не вылетит? А кто вам сказал, что у нас нет задач? Давайте посмотрим в таблицу, мы на седьмом месте. А когда мы принимали команду, она была, по-моему, на пятнадцатом. Для меня задача проста – седьмое место. Мы проиграли многие игры, которые вообще не должны были проигрывать.

Мы двигаемся дальше. Но задача есть», – сказал Дулуб.

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чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ Олег Дулуб
Сергей Рипьюк Источник: ФК Оболонь
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