Олег Дулуб: «Для меня задача проста – седьмое место»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб после поражения от «Оболони» в 27 туре УПЛ (0:1) был немногословен.

«Я всегда говорю игрокам, что играть и выигрывать – это две разные вещи, потому что если ты играешь – ты играешь на мастерстве, а выигрываешь сердцем.

Как поддерживаю мотивацию команды, когда уже нет задач, потому что команда и не поднимется вверх, и не вылетит? А кто вам сказал, что у нас нет задач? Давайте посмотрим в таблицу, мы на седьмом месте. А когда мы принимали команду, она была, по-моему, на пятнадцатом. Для меня задача проста – седьмое место. Мы проиграли многие игры, которые вообще не должны были проигрывать.

Мы двигаемся дальше. Но задача есть», – сказал Дулуб.