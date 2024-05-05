Олег Дулуб: «Для меня задача проста – седьмое место»
Главный тренер ЛНЗ подытожил игру с «Оболонью»
Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб после поражения от «Оболони» в 27 туре УПЛ (0:1) был немногословен.
«Я всегда говорю игрокам, что играть и выигрывать – это две разные вещи, потому что если ты играешь – ты играешь на мастерстве, а выигрываешь сердцем.
Как поддерживаю мотивацию команды, когда уже нет задач, потому что команда и не поднимется вверх, и не вылетит? А кто вам сказал, что у нас нет задач? Давайте посмотрим в таблицу, мы на седьмом месте. А когда мы принимали команду, она была, по-моему, на пятнадцатом. Для меня задача проста – седьмое место. Мы проиграли многие игры, которые вообще не должны были проигрывать.
Мы двигаемся дальше. Но задача есть», – сказал Дулуб.
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