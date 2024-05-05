Валерий ИВАЩЕНКО: «Главное, чтобы ребята звездочку не поймали, не останавли

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу в 27-м туре УПЛ над черкасским ЛНЗ (1:0).

«Долгожданная победа, очень важная с точки зрения турнирной таблицы. Все мы знали, что будет тяжело, тем более что давно не выигрывали, но для ребят это было такое дыхание свежего воздуха. Надо не расслабляться, впереди еще три тяжелых матча и нужно сосредоточиться на них. Пока рано отдыхать.

Как бы сложилась игра, если бы на первых минутах не спас вратарь? Это футбол, всякое может произойти. Где-то пять минут было волнение в начале, но ничего, справились. Артем Кичак здорово сыграл, выручил наших провалившихся защитников, но это футбол, командная игра, где каждый должен страховать, подсказывать, помогать, это командный дух. И где-то выдержали, переломили первый нажим соперника. Забили гол, имели еще моменты, но да, тяжелая игра. В турнирной таблице нам требовалась победа, каким образом, это уже неважно.

Есть ли вдохновение? Конечно, все победы дают вдохновение, главное, чтобы ребята звездочку не поймали, не останавливались, а двигались дальше», – сказал Иващенко.