Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче за титул полька в двух партиях разобралась с Ариной Соболенко (№2 WTA).

Рим. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:2, 6:3

Это была 11-я встрече теннисисток, Ига теперь лидирует со счетом 8-3 в очных матчах и выиграла 3 последние встречи.

Полька взяла третий титул в Риме (2021, 2022, 2024), ее соперница впервые играла в финал на этом турнире.

Со следующей недели Свёнтек будет опережать Соболенко на 3557 очков в рейтинге WTA.

Соболенко в матче 1/8 финала отыгралась с матчболов против Элины Свитолиной.

Две недели назад теннисистки сыграли в финале больших соревнований в Мадриде, где победила полька – 7:5, 4:6, 7:6(7).

Свёнтек стала третьей теннисисткой в истории, которая в одном сезоне выиграла турниры в Мадриде и в Риме.