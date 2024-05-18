Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Первая ракетка мира во второй раз за две недели обыграла главную конкурентку
Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче за титул полька в двух партиях разобралась с Ариной Соболенко (№2 WTA).
Рим. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:2, 6:3
Это была 11-я встрече теннисисток, Ига теперь лидирует со счетом 8-3 в очных матчах и выиграла 3 последние встречи.
Полька взяла третий титул в Риме (2021, 2022, 2024), ее соперница впервые играла в финал на этом турнире.
Со следующей недели Свёнтек будет опережать Соболенко на 3557 очков в рейтинге WTA.
Соболенко в матче 1/8 финала отыгралась с матчболов против Элины Свитолиной.
Две недели назад теннисистки сыграли в финале больших соревнований в Мадриде, где победила полька – 7:5, 4:6, 7:6(7).
Свёнтек стала третьей теннисисткой в истории, которая в одном сезоне выиграла турниры в Мадриде и в Риме.
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