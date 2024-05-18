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WTA
18 мая 2024, 19:37 | Обновлено 18 мая 2024, 19:49
458
2

Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме

Первая ракетка мира во второй раз за две недели обыграла главную конкурентку

18 мая 2024, 19:37 | Обновлено 18 мая 2024, 19:49
458
2
Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче за титул полька в двух партиях разобралась с Ариной Соболенко (№2 WTA).

Рим. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Арина Соболенко – 6:2, 6:3

Это была 11-я встрече теннисисток, Ига теперь лидирует со счетом 8-3 в очных матчах и выиграла 3 последние встречи.

Полька взяла третий титул в Риме (2021, 2022, 2024), ее соперница впервые играла в финал на этом турнире.

Со следующей недели Свёнтек будет опережать Соболенко на 3557 очков в рейтинге WTA.

Соболенко в матче 1/8 финала отыгралась с матчболов против Элины Свитолиной.

Две недели назад теннисистки сыграли в финале больших соревнований в Мадриде, где победила полька – 7:5, 4:6, 7:6(7).

Свёнтек стала третьей теннисисткой в истории, которая в одном сезоне выиграла турниры в Мадриде и в Риме.

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WTA Рим Арина Соболенко Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Здорово! А тепер дуже цікава річ. Чи зможе хтось у цьому році зупинити Ігу на грунті чи нарешті прокляття Риму буде подолано?
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