Оболонь в матче чемпионата Украины обыграла ЛНЗ со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Краснопира. Киевляне выиграли впервые с 21-го тура и вскоре могут выбраться из зоны переходных матчей.

Команда идет 13-й с 25 очками.

Украинская Премьер-лига. 27 тур

Оболонь – ЛНЗ – 1:0

Гол: Краснопир (22)