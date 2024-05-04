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Оболонь
04.05.2024 15:30 – FT 1 : 0
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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 19:15 |
154
1

Оболонь – ЛНЗ – 1:0. Важная победа киевлян в битве за выживание. Обзор

Киевляне близки к тому, чтобы выбраться из зоны переходных матчей

04 мая 2024, 19:15 |
154
1
Оболонь – ЛНЗ – 1:0. Важная победа киевлян в битве за выживание. Обзор
УПЛ

Оболонь в матче чемпионата Украины обыграла ЛНЗ со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Краснопира. Киевляне выиграли впервые с 21-го тура и вскоре могут выбраться из зоны переходных матчей.

Команда идет 13-й с 25 очками.

Украинская Премьер-лига. 27 тур

Оболонь – ЛНЗ – 1:0
Гол: Краснопир (22)

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
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Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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