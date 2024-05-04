04.05.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига04 мая 2024, 19:15 |
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Оболонь – ЛНЗ – 1:0. Важная победа киевлян в битве за выживание. Обзор
Киевляне близки к тому, чтобы выбраться из зоны переходных матчей
04 мая 2024, 19:15 |
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Оболонь в матче чемпионата Украины обыграла ЛНЗ со счетом 1:0 благодаря голу Игоря Краснопира. Киевляне выиграли впервые с 21-го тура и вскоре могут выбраться из зоны переходных матчей.
Команда идет 13-й с 25 очками.
Украинская Премьер-лига. 27 тур
Оболонь – ЛНЗ – 1:0
Гол: Краснопир (22)
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
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