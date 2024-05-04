В субботу, 4 апреля, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь Арена», начало – в 15:30.

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Оболонь

Киевская команда является одной из самых миролюбивых в текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги. «Оболонь» десять раз сыграла вничью – столько же раз с соперниками очки делил «Минай», а «Колос» и «Рух» играли вничью по одиннадцать раз.

Интересно, что вничью «Оболонь» сыграла четыре последних игры – поочередно с «Минаем», «Александрией», «Металлистом 1925» и «Зарей». Сейчас киевляне находятся на тринадцатом месте и, если не хотят участвовать в переходных матчах, больше не должны делить очки, ведь до двенадцатой «Александрии» расстояние четыре очка и самыми ничьими вряд ли можно ее догнать.

До конца чемпионата, кроме ЛНЗ, команда Иващенко сыграет еще с «Рухом», «Ворсклой» и «Александрией». В принципе, решать вопрос сохранения места в УПЛ без переходных матчей можно, график вполне рабочий, но возникают сомнения, что «Оболонь» сможет избежать стыков с представителями Первой лиги.

Дисквалифицированных в команде нет, поэтому Валерий Иващенко сможет выбирать оптимальный, по его мнению, состав.

ЛНЗ

Команда проводит типичный для новичка сезон – были в начале проблемы, но теперь можно с уверенностью говорить, что черкасская команда не вылетит из УПЛ. Чего типичен – ибо много раз было, что выйдя в высший дивизион, вчерашний представитель Первой лиги на эмоциях выдавал приличный сезон, а вот в следующем наступил так называемый «синдром второго сезона и команда, расслабившись (мол, мы уже тертые ветераны), вылетала.

Посмотрим, может, с ЛНЗ такого не произойдет, все же уже тренер у команды сменился после старта текущего розыгрыша УПЛ, а опыта и качества Олегу Дулубу явно одалживать не надо.

А вообще, создается впечатление, ЛНЗ начинает понемногу приобретать статус локального местного денежного мешка (если, конечно, можно это словосочетание использовать в нашем чемпионате). Примером может служить приглашение зимой легионеров, которые и усилили команды, и имеют довольно громкие имена, например, Олив Тилль. Яшари, Салиху и Бар пригодились команде и уже принесли ей немало пользы. Если удастся сохранить состав в следующем сезоне и усилиться, то, может, и не будет проблем в следующем розыгрыше.

Последние туры футболисты ЛНЗ будут играть практически с соперниками того же уровня, что и соперники «Оболони», – «Колос», «Заря», «Ворскла», но, пожалуй, игры с ними получатся для черкасской команды тяжелее, чем для киевлян, из-за значительно более низкой мотивации.

Статистика встреч

Между собой команды провели три матча, обе одержали по одной победе и еще раз сыграли вничью, разница мячей 1:3 в пользу ЛНЗ. Все три своих гола ЛНЗ забил в игре первого круга, когда разгромил «пивоваров».

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Федоривский - Грисьо, Дубко, Лукьянчук, Приймак, Осман - Груша, Мороз, Черненко - Тарануха, Краснопир.

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху – Пасич, Яшари, Тилль, Бойко, Бар, Наумец – Хобленко.

Прогноз на противостояние

Видимо, желание выиграть киевской команды и расслабленность черкасской помогут «Оболони», как минимум не проиграть. Спрогнозируем минимальную победу подопечных Ивщенко с голом либо на контратаке, либо после дальнего удара.

4 апреля, суббота