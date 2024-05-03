В субботу, 4 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ. Встреча состоится на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано на 15:30.

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Столичная команда предыдущие четыре поединка завершила вничью. До этого подопечные Валерия Иващенко дважды проиграли. Крайняя победа «Оболони» датируется 16 марта - 1:0 над житомирским «Полесьем». ЛНЗ в минувшем туре крупно проиграл «Шахтеру», а перед этим одержал две победы: 2:1 - над «Александрией» и 1:0 - над ривненским «Вересом».

К началу 27-го тура «Оболонь» занимала 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. ЛНЗ, набрав 32 очка, шел седьмым.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.