Четвертая победа с тем же счетом. Оболонь одолела ЛНЗ

В субботу, 4 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги встретились киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ.

Столичная команда предыдущие четыре поединка завершила вничью. Соперниками «Оболони» были «Минай», «Александрия», «Металлист 1925» и «Заря». В целом «пивовары» являются одной из самых миролюбивых команд в текущем сезоне УПЛ – они 10 раз расписывали «мировые» с соперниками. Побеждает команда нечасто – только 4 раза. Следствие таких результатов – борьба за право остаться в УПЛ

ЛНЗ в прошлом туре с большим счетом проиграл «Шахтеру», а перед этим одержал две победы: 2:1 – над «Александрией» и 1:0 – над ровенским «Вересом». Черкасский коллектив может чувствовать себя спокойно – вылет из УПЛ ему не грозит.

Именно черкасцы создали первый опасный момент в матче, который начался с небольшой задержкой из-за воздушной тревоги в Киеве. Уже на второй минуте Рыбалка пробил с линии штрафной, мяч попал в игрока «Оболони», затем удар нанес Прядун, мяч попал в штангу. Спустя десять минут Кичак спас киевский коллектив от пропущенного гола. Молло с левого фланга вошел в штрафную, отпасовал в центр на Яшари, тот пробил низом, пытаясь попасть в угол ворот, но Кичак ногой дотянулся до мяча и отбил его.

ФК Оболонь

В дальнейшем инициатива перешла к хозяевам. Они создали несколько полумоментов, а на экваторе первой половины встречи забили гол. На левом фланге Муравский упал в борьбе с Таранухой, форвард «Оболони» вошел в штрафную и прострелил – защитник выбил мяч за лицевую линию. Черненко навесил с угловой в центр штрафной площадки, Краснопир выиграл борьбу у Бойко и нанес удар головой – мяч влетел в угол ворот. Это шестой результативный удар форварда «Оболони» в текущем чемпионате.

«Пивовары» в дальнейшем продолжили владеть инициативой. Опасный удар из пределов штрафной нанес Тарануха – мяч пролетел рядом со штангой. Также хозяева выполнили несколько дальних ударов, после которых пришлось поработать голкиперу ЛНЗ Кучеренко. В конце тайма гости смогли завладеть преимуществом. Они также отличились двумя дальними ударами – с обоими справился Кичак.

Второй тайм команды начали менее активно. Мячом больше владели гости, создававшие немалое давление на защиту «Оболони». Этому способствовала тройная замена, которую Олег Дулуб осуществил в перерыве. Однако организовать голевой момент гости не могли. Приблизительно через 20 минут после начала второй половины встречи хозяева отодвинули соперника подальше от своей штрафной.

ФК Оболонь

Оставшееся до финального свистка время прошло в равной борьбе. Гости так и не смогли создать реальную возможность взятия ворот хозяев. На последних минутах матча хозяева не стеснялись просто выносить мяч как можно дальше от штрафной.

«Оболонь» одержала пятую победу в сезоне, четыре из них – со счетом 1:0. Команда прервала свою шестиматчевую безвыигрышную серию. Предыдущая победа киевского клуба датируется 16 марта – 1:0 над житомирским «Полесьем». Голкипер Кичак провел двадцатый «сухой» матч на уровне высшего дивизиона чемпионата Украины.

До конца сезона команда Иващенко сыграет еще с «Рухом», «Ворсклой» и «Александрией». После сегодняшней победы выполнение задачи сохранить место в УПЛ без участия в переходных матчах выглядит вполне реальным.

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Оболонь» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Краснопир (22).

Предупреждения: Мороз (57), Карась (86) – Салиху (5), Бойко (40), Олейник (88), Рыбалка (90+1).

«Оболонь»: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук – Черненко, Мединский, Мороз (Косовский, 64), Чернов (Прокопенко, 54, Грисьо, 64) – Тарануха (Вишневский, 64), Краснопир (Суханов, 90).

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк (Наумец, 46) – Рыбалка, Бойко (Бар, 46), Яшари (Олейник, 56) – Пасич, Молло (Тилль, 80), Прядун (Эйнел, 46).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Наши оценки:

Замены «Оболонь»: Косовский - 5.5, Прокопенко - б/о, Грисьо - 5.5, Вишневский - 5.0, Суханов - б/о.

Заміни ЛНЗ: Наумец - 6.0, Бар - 5.5, Олейник - 5.5, Эйнел - 6.0, Тилль - б/о.

ОБОЛОНЬ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА