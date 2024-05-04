Четвертая победа с тем же счетом. Оболонь одолела ЛНЗ
Киевская команда улучшила свои шансы на сохранение места в УПЛ
В субботу, 4 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги встретились киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ.
Столичная команда предыдущие четыре поединка завершила вничью. Соперниками «Оболони» были «Минай», «Александрия», «Металлист 1925» и «Заря». В целом «пивовары» являются одной из самых миролюбивых команд в текущем сезоне УПЛ – они 10 раз расписывали «мировые» с соперниками. Побеждает команда нечасто – только 4 раза. Следствие таких результатов – борьба за право остаться в УПЛ
ЛНЗ в прошлом туре с большим счетом проиграл «Шахтеру», а перед этим одержал две победы: 2:1 – над «Александрией» и 1:0 – над ровенским «Вересом». Черкасский коллектив может чувствовать себя спокойно – вылет из УПЛ ему не грозит.
Именно черкасцы создали первый опасный момент в матче, который начался с небольшой задержкой из-за воздушной тревоги в Киеве. Уже на второй минуте Рыбалка пробил с линии штрафной, мяч попал в игрока «Оболони», затем удар нанес Прядун, мяч попал в штангу. Спустя десять минут Кичак спас киевский коллектив от пропущенного гола. Молло с левого фланга вошел в штрафную, отпасовал в центр на Яшари, тот пробил низом, пытаясь попасть в угол ворот, но Кичак ногой дотянулся до мяча и отбил его.
В дальнейшем инициатива перешла к хозяевам. Они создали несколько полумоментов, а на экваторе первой половины встречи забили гол. На левом фланге Муравский упал в борьбе с Таранухой, форвард «Оболони» вошел в штрафную и прострелил – защитник выбил мяч за лицевую линию. Черненко навесил с угловой в центр штрафной площадки, Краснопир выиграл борьбу у Бойко и нанес удар головой – мяч влетел в угол ворот. Это шестой результативный удар форварда «Оболони» в текущем чемпионате.
«Пивовары» в дальнейшем продолжили владеть инициативой. Опасный удар из пределов штрафной нанес Тарануха – мяч пролетел рядом со штангой. Также хозяева выполнили несколько дальних ударов, после которых пришлось поработать голкиперу ЛНЗ Кучеренко. В конце тайма гости смогли завладеть преимуществом. Они также отличились двумя дальними ударами – с обоими справился Кичак.
Второй тайм команды начали менее активно. Мячом больше владели гости, создававшие немалое давление на защиту «Оболони». Этому способствовала тройная замена, которую Олег Дулуб осуществил в перерыве. Однако организовать голевой момент гости не могли. Приблизительно через 20 минут после начала второй половины встречи хозяева отодвинули соперника подальше от своей штрафной.
Оставшееся до финального свистка время прошло в равной борьбе. Гости так и не смогли создать реальную возможность взятия ворот хозяев. На последних минутах матча хозяева не стеснялись просто выносить мяч как можно дальше от штрафной.
«Оболонь» одержала пятую победу в сезоне, четыре из них – со счетом 1:0. Команда прервала свою шестиматчевую безвыигрышную серию. Предыдущая победа киевского клуба датируется 16 марта – 1:0 над житомирским «Полесьем». Голкипер Кичак провел двадцатый «сухой» матч на уровне высшего дивизиона чемпионата Украины.
До конца сезона команда Иващенко сыграет еще с «Рухом», «Ворсклой» и «Александрией». После сегодняшней победы выполнение задачи сохранить место в УПЛ без участия в переходных матчах выглядит вполне реальным.
Украинская Премьер-лига. 27 тур.
«Оболонь» – ЛНЗ – 1:0
Гол: Краснопир (22).
Предупреждения: Мороз (57), Карась (86) – Салиху (5), Бойко (40), Олейник (88), Рыбалка (90+1).
«Оболонь»: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук – Черненко, Мединский, Мороз (Косовский, 64), Чернов (Прокопенко, 54, Грисьо, 64) – Тарануха (Вишневский, 64), Краснопир (Суханов, 90).
ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк (Наумец, 46) – Рыбалка, Бойко (Бар, 46), Яшари (Олейник, 56) – Пасич, Молло (Тилль, 80), Прядун (Эйнел, 46).
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).
Наши оценки:
Замены «Оболонь»: Косовский - 5.5, Прокопенко - б/о, Грисьо - 5.5, Вишневский - 5.0, Суханов - б/о.
Заміни ЛНЗ: Наумец - 6.0, Бар - 5.5, Олейник - 5.5, Эйнел - 6.0, Тилль - б/о.
ОБОЛОНЬ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Михайленко попала в группу с Нидерландами, Словенией, Казахстаном
«Атлетико» и «Челси» – фавориты на трансфер нападающего