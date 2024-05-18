Эксперименты на грани. Динамо в Киеве одолело Кривбасс

Сезон украинской Премьер-лиги подходит к своему завершению, поэтому с началом двадцать девятого тура мы уже можем подводить определенные итоги этого футбольного года. Для определенных команд это можно было делать еще неделю назад, потому что им удалось зафиксировать свои окончательные позиции в турнирной таблице, поэтому пока остальные клубы ожидали свой бешеный график воскресенья, киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс» в столице решали, кто лучше в личной дуэли – вторая или третья команда чемпионата.

И поскольку турнирного значения матч не имел никакого, то тренеры имели возможность предложить от себя какие-то интересные идеи, на которые не решились бы при других обстоятельствах. Юрий Вернидуб, например, выпустил вратаря-дебютанта УПЛ Богдана Хому, который дождался своего шанса. А вот Александр Шовковский пошел еще дальше – сломал привычную тактическую схему и решил сыграть в пять защитников.

Правда, тренер «Динамо» с таким замыслом продержался недолго – уже с первых минут заметны были проблемы в обороне киевлян, потому что игроки банально не могли разобраться, кто и за какую зону отвечает. Поэтому приходилось атаке работать более ударными темпами и именно за счет этого хозяева и сформировали достаточное преимущество.

Уже на седьмой минуте счет был 2:0 в пользу «Динамо». Это стало возможным из-за назначения пенальти за фол против Ярмоленко от Стецькова на левой границе собственной штрафной, который затем реализовал Ванат, а также сольного рывка Шапаренко к левому флангу штрафной с завершающим ударом в левый угол. На мгновение показалось, что хаос в обороне «Кривбасса» значительно больше потенциальных проблем у соперников.

Однако так только казалось на первый взгляд. В дальнейшем «Динамо» многое позволяло делать гостям на своей половине, и в конце концов доигралось до пропущенного мяча на 19 минуте, когда подачу с правого фланга от Бандейры головой на дальний завершил Твердохлеб. Подобный розыгрыш не был уникальным и чуть ли не каждый раз вызывал проблемы у защиты киевлян. Но соперники снова не справились с реализацией моментов, о чем Вернидуб говорил неоднократно.

Во втором тайме Шовковский отказался от своих идей и вернулся к классическому расположению. Оно и к лучшему, потому что соперники сразу побежали вперед атаковать и едва не забили. Бущану пришлось тянуть удар через себя от Принса, после чего «Кривбасс» оставался с мячом на чужой половине, но поскольку хозяева уже не ошибались так красноречиво, то и создать больше возможностей футболисты Вернидуба не смогли.

«Динамо» же, наоборот, снова включилось в атаку под финальный свисток и едва не оформило значительно большее преимущество. Но ограничилось лишь голом Дубинчака с передачи Волошина под пустые ворота. Однако на 81 минуте соперники уже были озабочены последним матчем против закарпатского «Миная» на своем поле. «Бело-синие» же будут готовиться к выезду к львовскому «Руху».

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» Киев – «Кривбасс» – 3:1

Голы: Ванат, 4 (пен.), Шапаренко, 7, Дубинчак, 81 – Твердохлеб, 19

Предупреждения: Кабаев, 31, Биловар, 69 – Сантини, 90+3

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук (Биловар, 63), Сирота (Волошин, 46), Попов, Тымчик – Кабаев, Шапаренко, Бражко (Андриевский, 71), Ярмоленко (Буяльский, 46) – Ванат.

«Кривбасс»: Хома – Дибанго, Стецьков (Виливальд, 46), Сантини, Бандейра (Понедельник, 83) – Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский – Лунев (Шевченко, 46), Твердохлеб, Д. Кузык – Соса (Принс, 46).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО КИЕВ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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