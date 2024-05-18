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Динамо Киев
18.05.2024 15:30 – FT 3 : 1
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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 17:30 | Обновлено 18 мая 2024, 18:24
3058
27

Эксперименты на грани. Динамо в Киеве одолело Кривбасс

Шовковский решил сыграть в пять защитников, но за тайм отказался от собственной идеи

18 мая 2024, 17:30 | Обновлено 18 мая 2024, 18:24
3058
27
Эксперименты на грани. Динамо в Киеве одолело Кривбасс
УПЛ

Сезон украинской Премьер-лиги подходит к своему завершению, поэтому с началом двадцать девятого тура мы уже можем подводить определенные итоги этого футбольного года. Для определенных команд это можно было делать еще неделю назад, потому что им удалось зафиксировать свои окончательные позиции в турнирной таблице, поэтому пока остальные клубы ожидали свой бешеный график воскресенья, киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс» в столице решали, кто лучше в личной дуэли – вторая или третья команда чемпионата.

И поскольку турнирного значения матч не имел никакого, то тренеры имели возможность предложить от себя какие-то интересные идеи, на которые не решились бы при других обстоятельствах. Юрий Вернидуб, например, выпустил вратаря-дебютанта УПЛ Богдана Хому, который дождался своего шанса. А вот Александр Шовковский пошел еще дальше – сломал привычную тактическую схему и решил сыграть в пять защитников.

Правда, тренер «Динамо» с таким замыслом продержался недолго – уже с первых минут заметны были проблемы в обороне киевлян, потому что игроки банально не могли разобраться, кто и за какую зону отвечает. Поэтому приходилось атаке работать более ударными темпами и именно за счет этого хозяева и сформировали достаточное преимущество.

Уже на седьмой минуте счет был 2:0 в пользу «Динамо». Это стало возможным из-за назначения пенальти за фол против Ярмоленко от Стецькова на левой границе собственной штрафной, который затем реализовал Ванат, а также сольного рывка Шапаренко к левому флангу штрафной с завершающим ударом в левый угол. На мгновение показалось, что хаос в обороне «Кривбасса» значительно больше потенциальных проблем у соперников.

Однако так только казалось на первый взгляд. В дальнейшем «Динамо» многое позволяло делать гостям на своей половине, и в конце концов доигралось до пропущенного мяча на 19 минуте, когда подачу с правого фланга от Бандейры головой на дальний завершил Твердохлеб. Подобный розыгрыш не был уникальным и чуть ли не каждый раз вызывал проблемы у защиты киевлян. Но соперники снова не справились с реализацией моментов, о чем Вернидуб говорил неоднократно.

Во втором тайме Шовковский отказался от своих идей и вернулся к классическому расположению. Оно и к лучшему, потому что соперники сразу побежали вперед атаковать и едва не забили. Бущану пришлось тянуть удар через себя от Принса, после чего «Кривбасс» оставался с мячом на чужой половине, но поскольку хозяева уже не ошибались так красноречиво, то и создать больше возможностей футболисты Вернидуба не смогли.

«Динамо» же, наоборот, снова включилось в атаку под финальный свисток и едва не оформило значительно большее преимущество. Но ограничилось лишь голом Дубинчака с передачи Волошина под пустые ворота. Однако на 81 минуте соперники уже были озабочены последним матчем против закарпатского «Миная» на своем поле. «Бело-синие» же будут готовиться к выезду к львовскому «Руху».

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Динамо» Киев – «Кривбасс» – 3:1

Голы: Ванат, 4 (пен.), Шапаренко, 7, Дубинчак, 81 – Твердохлеб, 19

Предупреждения: Кабаев, 31, Биловар, 69 – Сантини, 90+3

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук (Биловар, 63), Сирота (Волошин, 46), Попов, Тымчик – Кабаев, Шапаренко, Бражко (Андриевский, 71), Ярмоленко (Буяльский, 46) – Ванат.

«Кривбасс»: Хома – Дибанго, Стецьков (Виливальд, 46), Сантини, Бандейра (Понедельник, 83) – Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский – Лунев (Шевченко, 46), Твердохлеб, Д. Кузык – Соса (Принс, 46).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО КИЕВ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 27
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Gargantua
мы посмотрели схему с тремя центральными защитниками и убедились, что все они слабые.
особенно Сирота, это просто ужас.
из них пожалуй лучше всех сейчас Дячук, но и он очень слабый.
если учесть что и крайние тоже весьма средненькие, то защита основная проблема Динамо.
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+2
😼
Моментів  у Динамо було вдосталь, щоб довести рахунок до розгромного, але в цілому зіграли не пагано. З захистом досі є проблеми, які треба вирішувати до наступної євроліги, бо там нам буде непереливки.
Радий за Кривбас, що зможуть випробувати свої сили у євролігах, буде цікаво. Думаю вони зможуть підсилитися і підготуватися до початку турніру.
Вернидуб красава👏 Кривбас молодці 👍
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+2
Умник
Хорошая открытая игра.
Много деток на стадионе.
Подарили им праздник
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+2
sahka1981
З перемогою! Після швидких 2-0, таке відчуття, що гравці ДК вже на бій Усика очікували)
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+2
FunnyCat_____
с победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
с СаШо мы вышли на тот уровень, когда со всеми клубами УПЛ, крое шахтера, играем с позиции силы, ну а шахтер с нами боится играть без подстраховки в виде ручной судейки!
удачи в заключительном матче!
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+2
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Remark
Найпопулярніший клуб в Україні, з перемогою! 
Просто красені👌
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+1
Перець
Всім збірникам здоров'я, Шовковський просто красава!
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+1
Паша Мех
Всех с победой!!!!Были конечно ошибки ,но без них никуда!!! Больше работать тренерскому штабу!!!! Сегодня молодцы!!!
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+1
Pavel_i_CO
Всіх киян з перемогою. З Ярмолою, здається, все норм. Чекаємо новин про Шапу
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+1
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serhiy
Молодці !
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+1
FunnyCat_____
Здоровья сборникам, надеюсь до Евро будет все в порядке!
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+1
Pavel_i_CO
Ну все, лугандонського пєр4іка понесло
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0
vbrjkf
Матч сподобався, особливо те, що матч судив Юрій Миколайович Вернидуб...а Козик був асистентом на полі
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0
Микола Унгурян
Чудовий дебют, потім вже нервова гра, але заслужена перемога. Нехай СаШо експериментує - до ЛЧ необхідно мати бойовий колектив.
Ну і Кривбасу також успіхів в ЛЄ чи ЛК
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0
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Pavel_i_CO
Вже є інфа що і з Ярмолою і з Шапою все нормально. Забій та незначне пошкодження, відповідно . Не задовго до Євро - це дуже важливо 
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0
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Falko
По першому враженню Кривбас дуже довго навіть без додаткового стимулювання грав доволі нахраписто і створював проблеми, які, на щастя, реалізувалися не в повному обсязі. Але наприкінці успішно підздох. Схоже, Динамо по фізиці могло би чемп спокійно до липня грати.
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0
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Boodya
Сподіваюсь з Шапаренком все добре
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0
_Per4ecter_
Черговий договірняк. Сподівалось Динамо, що цього ніхто не помітили, але ж ні. Бобрики-мусорики зіграли ще один договірнячок. 
Виявляється, Суркіси разом з Дж. Маркетті є винуватцями технічної поразки нашої збірної у тому самому матчі із швейцарцями. І як так трапилось, Г. Суркіс погрожував УЄФА газовим підприємством на болотах? НЕвже УЄФА досі має болятників за своїх спонсорів?
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-3
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AK.228
Практично найтитулованіший клуб - з перемогою 
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-4
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