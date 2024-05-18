Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 63 очка после 28 игр. «Кривбасс» имеет 54 пункта после 28 встреч и 3-ю позицию.

УПЛ. 29-й тур, 18 мая.

Динамо – Кривбасс – 2:1

Голы: Ванат, 4, Шапаренко, 6 – Твердохлеб, 20

ГОЛ! Ванат, 4 мин, 1:0

ГОЛ! Шапаренко, 6 мин, 2:0

ГОЛ! Твердохлеб, 20 мин, 2:1