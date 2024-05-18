Динамо – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 29-го тура УПЛ
В субботу, 18 мая, проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 63 очка после 28 игр. «Кривбасс» имеет 54 пункта после 28 встреч и 3-ю позицию.
УПЛ. 29-й тур, 18 мая.
Динамо – Кривбасс – 2:1
Голы: Ванат, 4, Шапаренко, 6 – Твердохлеб, 20
ГОЛ! Ванат, 4 мин, 1:0
ГОЛ! Шапаренко, 6 мин, 2:0
ГОЛ! Твердохлеб, 20 мин, 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Директор клуба Юрий Свиридов обвиняет игроков «Динамо» в провокациях
Владимир Тесля считает, что боксер может помочь команде в поединке с «Шахтером»