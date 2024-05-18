Александр ШОВКОВСКИЙ: «Будет много слухов про трансферы Динамо»

Наставник «Динамо» Александр Шовковской прокомментировал победу 3:1 в матче УПЛ с «Кривбассом», ситуацию с травмами игроков и подготовку к новому сезону.

– Поздравляю наших болельщиков с победой. Благодарю наших защитников и защитниц за возможность проводить эти матчи, за возможность проводить чемпионат Украины. Мы желаем им здоровья и как можно скорее вернуться домой с победой. И чтобы эта война поскорее закончилась. Безусловно, мы готовились к этой игре после поражения, то есть после того, как все турнирные задания были закрыты. Единственное, что я просил своих ребят – быть до конца профессионалами, готовиться к игре, зная и понимая настроение, с которым готовится команда под руководством Юрия Николаевича Вернидуба. Мы прекрасно понимали, что будет непросто, хотя «Кривбасс», как и мы, свои турнирные задачи выполнил. Но наши встречи всегда отличаются принципиальностью, очень интересно играть, но при этом непросто.

– В первом тайме вы экспериментировали и попробовали схему с тремя центральными защитниками. Оправдал ли себя эксперимент?

– Знаете, когда нет турнирных задач, то можно прибегнуть к определенным экспериментам. Очень многие команды играют по этой тактической схеме, и мы должны понимать, что, возможно, нужно будет перестраиваться. Имели моменты, могли забивать, не все удавалось, немного события на поле складывались не так, как мы планировали, поэтому в перерыве решили вернуться к нашей традиционной схеме. Но я считаю, что этот первый тайм обязательно добавит нам определенные варианты в будущем.

– В первом тайме Ярмоленко получил несколько болезненных ударов. Все ли хорошо с Андреем?

– Там были столкновения, игровые моменты, которые всегда встречаются в футболе. Надеюсь, там ничего серьезного не было. Мы дождались завершения первого тайма, чтобы не делать преждевременной замены, думали, возможно, в перерыве его отпустит, но, к сожалению, ушиб был довольно сильным, ему было тяжело дышать. После игры уже общался с Андреем, он нормально себя чувствует, и, думаю, в ближайшее время он полностью восстановится и все будет хорошо. Также было жесткое столкновение у Бражко, он получил удар. Думаю, сутки-двое, и с ним тоже все в порядке.

– Осталась игра с «Рухом», которая ничего не решает в турнирном плане. Стоит ли рисковать игроками сборной?

– После игры с «Шахтером» у меня был разговор с главным тренером национальной сборной. Мы много говорили о состоянии игроков, их отношении к работе. И мы договорились, что футболисты выходят на эту игру, играют максимально, и после этого матча мы даем им небольшую передышку, мини-отпуск, чтобы они могли отдохнуть около недели и в дальнейшем уже начинали подготовку к Евро-2024 в составе национальной команды.

– В следующем сезоне «Динамо» будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Планируется ли усиление? В интернете сейчас много слухов.

– Разговоров вокруг трансферов сейчас будет очень много – межсезонье, агенты работают, еще неизвестные нам силы… Могу сказать – не читайте много газет на ночь (улыбается). У нас есть наработки, желаем усилиться. Удастся ли – увидим.

– Вы сказали, что разговаривали с тренером национальной сборной. А разговаривали ли с тренером олимпийской сборной?

– Нет, еще не разговаривал.

– Насколько вы рассчитываете на Антона Царенко, у которого не было много игровой практики?

– К сожалению, произошло так, что Антон получил повреждение, которое не давало ему возможности полноценно работать с командой. Он много пропустил, и только последнюю неделю-две он начал набирать более или менее кондиции, которых мы ожидаем от него. У нас была чемпионская гонка, и мы не могли ставить игрока, который не готов дать максимум своих возможностей. Тем более, что у него есть определенные кондиции, которые позволяют ему играть на высоком уровне, но при этом он может выходить на футбольное поле при определенных обстоятельствах. Он – наша боевая единица, мы на него рассчитываем, как рассчитываем на всех наших игроков, и все должны быть готовы выйти на поле в любое время. Как сегодня, например, когда у нас все замены были внеплановыми.