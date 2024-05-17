Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Динамо Киев
18.05.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 16:42 |
164
0

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Предстоящая игра уже не имеет турнирного значения, но победить будут стараться обе команды

17 мая 2024, 16:42 |
164
0
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

Предпоследний 29-й тур украинской Премьер-Лиги нынешнего сезона откроет поединок в Киеве, где местные динамовцы на своем поле буду принимать «Кривбасс». Еще два тура назад, говоря об этой встрече, можно было предполагать, что здесь будет решаться судьба каких-то медалей. Но сейчас уже все изменилось и для турнирного положения ближайшая игра не будет иметь никакого значения. Столичный клуб досрочно обеспечил себе серебряные награды, а криворожцы также заранее стали бронзовыми призерами.

Динамо

В 28-м туре Александр Шовковский потерпел свое первое поражение в качестве главного тренера киевлян. Причем это произошло в матче с главными конкурентами в борьбе за золотые медали футболистами «Шахтера». Но, с другой стороны, обеспечив себе второе итоговое место, наставник теперь уже может спокойно доигрывать сезон и готовить своих подопечных к новому чемпионату. Поэтому можем предположить серьезную ротацию в составе «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Прежде всего, наверняка есть возможность дать немного отдохнуть игрокам сборной Украины, которым уже совсем скоро предстоит участвовать в финальном турнире чемпионата Европы в Германии. Таких футболистов у киевлян шестеро – Георгий Бущан, Александр Тымчик, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Владислав Ванат. Кроме того, еще трое – Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Кабаев – попали в резервный список главного тренера нашей сборной Сергея Реброва.

Понятно, что кто-то из них все-таки появится на поле в матче с «Кривбассом», однако изменения, скорее всего, будут и мы сможем увидеть в деле ближайший резерв. Тем не менее, это не означает, что для «Динамо» не важен результат поединка. Важен. Хотя бы для того, чтобы порадовать своих болельщиков победой на финише сезона, который приближается к своему завершению. Да и не в характере киевлян разбрасываться очками даже тогда, когда они не имеют особого турнирного значения.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба тоже решили все свои турнирные задачи. Конечно, криворожцы вполне возможно рассчитывали на большее, но и бронзовые награды для клуба, который только второй сезон проводит в Премьер-Лиге после выхода из первой, однозначно успех. Тем более, что «Кривбасс» получил право участвовать в еврокубковых турнирах уже нынешней осенью.

Футболисты из Кривого Рога по многим показателям являются третьими в Премьер-Лиге. По числу набранных очков (54), по количеству побед (16), по забитым голам (47) и разнице забитых и пропущенных мячей (+20). Только в графе поражения (6) «Кривбасс» делит 4-5 место с «Днепром-1» и такое же положение по пропущенным голам (27) и дележ 4-5 места с «Полесьем».

Немного подпортили себе настроение криворожцы в предыдущем туре, проиграв дома житомирскому «Полесью» 0:1. Но тот матч стоял особняком из-за воздушных тревог в Кривом Роге и растянулся на два дня. Так что особо винить футболистов за ту неудачу язык не поворачивается.

Теперь же, став призером чемпионата, можно поиграть в свое удовольствие и не обращать внимание на турнирную таблицу. Наверняка игроки будут мотивированы тем, чтобы обыграть «Динамо» на их родном стадионе, доказав всем, что «Кривбасс» вполне достоин медалей чемпионата Украины.

Статистика матчей

В первом круге соперники встречались в Кривом Роге и тогда выиграли гости 2:0. Голы забили Ванат и Караваев. Следует напомнить, что с 12-й минуты «Кривбасс» играл в меньшинстве после удаления Бескоровайного. Вообще же в чемпионатах страны команды провели друг с другом 45 матчей. Киевляне выиграли 34 и только дважды криворожцы. Еще 9 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Дячук, Попов, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Волошин, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

«Кривбасс»: Маханьков, Дибанго, Бескоровайный, Сантини, Понедельник, Кузык, Хомченовский, Бизимана, Задерака, Лунев, Соса

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться боевой и, скорее всего, забьют обе команды. Но победит «Динамо». Предположим, что со счетом 3:2.

18 мая, суббота

«Динамо» – «Кривбасс»
Киев. Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. 15:30
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДИНАМО - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua — 3:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис КУЗЫК: «Матч против Динамо? Ничего особенного»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Бокс | 17 мая 2024, 10:15 24
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует главный поединок супертяжелой весовой категории в боксе за 25 лет

Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Футбол | 17 мая 2024, 07:01 8
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»

Наставник сборной вспомнил про тяжелый разговор в перерыве игры с Северной Македонией

Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Футбол | 17.05.2024, 10:23
Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Йожеф САБО: «Дайте мне оружие – я буду воевать»
Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне
Футбол | 17.05.2024, 14:19
Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне
Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Теннис | 17.05.2024, 00:36
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 44
Футбол
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
16.05.2024, 13:59 7
Бокс
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 4
Футбол
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
16.05.2024, 17:00 121
Футбол
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
16.05.2024, 08:16 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2024, 07:00 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем