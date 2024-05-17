Предпоследний 29-й тур украинской Премьер-Лиги нынешнего сезона откроет поединок в Киеве, где местные динамовцы на своем поле буду принимать «Кривбасс». Еще два тура назад, говоря об этой встрече, можно было предполагать, что здесь будет решаться судьба каких-то медалей. Но сейчас уже все изменилось и для турнирного положения ближайшая игра не будет иметь никакого значения. Столичный клуб досрочно обеспечил себе серебряные награды, а криворожцы также заранее стали бронзовыми призерами.

Динамо

В 28-м туре Александр Шовковский потерпел свое первое поражение в качестве главного тренера киевлян. Причем это произошло в матче с главными конкурентами в борьбе за золотые медали футболистами «Шахтера». Но, с другой стороны, обеспечив себе второе итоговое место, наставник теперь уже может спокойно доигрывать сезон и готовить своих подопечных к новому чемпионату. Поэтому можем предположить серьезную ротацию в составе «Динамо».

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Прежде всего, наверняка есть возможность дать немного отдохнуть игрокам сборной Украины, которым уже совсем скоро предстоит участвовать в финальном турнире чемпионата Европы в Германии. Таких футболистов у киевлян шестеро – Георгий Бущан, Александр Тымчик, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Владислав Ванат. Кроме того, еще трое – Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Кабаев – попали в резервный список главного тренера нашей сборной Сергея Реброва.

Понятно, что кто-то из них все-таки появится на поле в матче с «Кривбассом», однако изменения, скорее всего, будут и мы сможем увидеть в деле ближайший резерв. Тем не менее, это не означает, что для «Динамо» не важен результат поединка. Важен. Хотя бы для того, чтобы порадовать своих болельщиков победой на финише сезона, который приближается к своему завершению. Да и не в характере киевлян разбрасываться очками даже тогда, когда они не имеют особого турнирного значения.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба тоже решили все свои турнирные задачи. Конечно, криворожцы вполне возможно рассчитывали на большее, но и бронзовые награды для клуба, который только второй сезон проводит в Премьер-Лиге после выхода из первой, однозначно успех. Тем более, что «Кривбасс» получил право участвовать в еврокубковых турнирах уже нынешней осенью.

Футболисты из Кривого Рога по многим показателям являются третьими в Премьер-Лиге. По числу набранных очков (54), по количеству побед (16), по забитым голам (47) и разнице забитых и пропущенных мячей (+20). Только в графе поражения (6) «Кривбасс» делит 4-5 место с «Днепром-1» и такое же положение по пропущенным голам (27) и дележ 4-5 места с «Полесьем».

Немного подпортили себе настроение криворожцы в предыдущем туре, проиграв дома житомирскому «Полесью» 0:1. Но тот матч стоял особняком из-за воздушных тревог в Кривом Роге и растянулся на два дня. Так что особо винить футболистов за ту неудачу язык не поворачивается.

Теперь же, став призером чемпионата, можно поиграть в свое удовольствие и не обращать внимание на турнирную таблицу. Наверняка игроки будут мотивированы тем, чтобы обыграть «Динамо» на их родном стадионе, доказав всем, что «Кривбасс» вполне достоин медалей чемпионата Украины.

Статистика матчей

В первом круге соперники встречались в Кривом Роге и тогда выиграли гости 2:0. Голы забили Ванат и Караваев. Следует напомнить, что с 12-й минуты «Кривбасс» играл в меньшинстве после удаления Бескоровайного. Вообще же в чемпионатах страны команды провели друг с другом 45 матчей. Киевляне выиграли 34 и только дважды криворожцы. Еще 9 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Дячук, Попов, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Волошин, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

«Кривбасс»: Маханьков, Дибанго, Бескоровайный, Сантини, Понедельник, Кузык, Хомченовский, Бизимана, Задерака, Лунев, Соса

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться боевой и, скорее всего, забьют обе команды. Но победит «Динамо». Предположим, что со счетом 3:2.

18 мая, суббота